Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez cómo es la habitación de su hija Inti dentro de la casa que comparte con Ángela Aguilar en Houston, Texas. A través de un video publicado en redes sociales, el cantante dejó ver varios detalles del espacio preparado para la pequeña, lo que despertó especulaciones sobre una posible próxima visita de la menor.
Christian Nodal presume el tierno cuarto que preparó para su hija Inti
Christian Nodal presume el cuarto que preparó para su hija Inti
En el video, Christian Nodal mostró una habitación decorada con elementos infantiles y referencias a la cultura mexicana. En el centro destaca una cama con el nombre “Inti”, además de una cuna con un cobertor rosa que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe.
El techo está decorado con pequeñas nubes colgantes, mientras que las paredes tienen detalles de cactus y luces pequeñas. El cuarto también cuenta con baño privado y un pequeño jacuzzi. Otro de los objetos que llamó la atención fue un cuadro de un sol rodeado de nopales, un guiño especial al significado del nombre Inti, palabra quechua que representa al dios Sol en la cultura incaica.
Además, en el ropero se alcanzan a ver ropa y zapatos infantiles, mientras que frente a la cama hay una gran pantalla y un libro ilustrado con la imagen de un padre cargando a su hija.
Junto al video, el cantante escribió: “Poquito a poco el forajido soñador volvió.... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”.
La relación de Christian Nodal con su hija Inti
Christian Nodal se convirtió en padre en septiembre de 2023, cuando nació Inti, fruto de su relación con Cazzu. Desde entonces, el artista habló en varias ocasiones sobre cómo la paternidad transformó su vida y su manera de ver el mundo.
Sin embargo, tras la separación de la pareja en 2024, comenzaron las especulaciones sobre la convivencia del cantante con su hija. Tanto Nodal como Cazzu han asegurado públicamente que Inti es su prioridad, aunque han mantenido en privado los acuerdos familiares relacionados con la manutención y los tiempos de convivencia.
En meses recientes crecieron los rumores sobre un posible distanciamiento entre Nodal e Inti, especialmente porque el cantante dejó de compartir momentos públicos con la menor. La polémica aumentó después de que Cazzu insinuara dificultades relacionadas con la crianza y convivencia de la niña. Posteriormente, Nodal respondió en redes sociales con un mensaje que generó conversación entre sus seguidores: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”.
Aunque circularon versiones sobre una supuesta custodia total a favor de Cazzu y visitas supervisadas para el cantante, la artista argentina negó esa información y aclaró que todavía no existe un proceso formal de custodia. “No, esas cosas son muy difíciles… no se ha iniciado ningún proceso”, declaró recientemente ante medios mexicanos.
Actualmente, ambos mantienen acuerdos y mediaciones relacionadas con la manutención, convivencia y permisos de viaje de Inti, quien vive con su mamá en Argentina, mientras Nodal reside entre México y Estados Unidos.