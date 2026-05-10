Christian Nodal presume el tierno cuarto que preparó para su hija Inti

Christian Nodal presume el cuarto que preparó para su hija Inti

En el video, Christian Nodal mostró una habitación decorada con elementos infantiles y referencias a la cultura mexicana. En el centro destaca una cama con el nombre “Inti”, además de una cuna con un cobertor rosa que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Christian Nodal presume la recamara que preparó para su hija Inti (Instagram)

El techo está decorado con pequeñas nubes colgantes, mientras que las paredes tienen detalles de cactus y luces pequeñas. El cuarto también cuenta con baño privado y un pequeño jacuzzi. Otro de los objetos que llamó la atención fue un cuadro de un sol rodeado de nopales, un guiño especial al significado del nombre Inti, palabra quechua que representa al dios Sol en la cultura incaica.

Christian Nodal mostró la recamara que preparó para Inti (Instagram)

Además, en el ropero se alcanzan a ver ropa y zapatos infantiles, mientras que frente a la cama hay una gran pantalla y un libro ilustrado con la imagen de un padre cargando a su hija.

Junto al video, el cantante escribió: “Poquito a poco el forajido soñador volvió.... Y entre tantas cosas que lo trajeron de regreso, también brillaba un nuevo motivo en su horizonte, su hija, su sol”.