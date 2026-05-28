Condenan a hombre acusado de planear atentado en conciertos de Taylor Swift en Austria

Hombre acusado de planear atentado en concierto de Taylor Swift es terrorista
Beran A. declaró ante el tribunal que había eligido como objetivo el abarrotado estadio Ernst Happel de Viena durante el concierto de Swift.
En su testimonio explicó cómo recibió instrucciones e intentó fabricar una bomba, aunque fracasó. También buscó consejo sobre qué armas elegir en varios grupos de chat y a través de un miembro de alto rango del Estado Islámico.
En su declaración, Beran A. dijo que se había convencido de que "tenía que hacer la yihad", pero que tenía "miedo de morir".
La fiscalía afirma que Beran A. es miembro de una organización terrorista desde 2023. Al compartir propaganda del Estado Islámico a través de varios servicios de mensajería y cometer otros delitos, participó y "se alineó abiertamente" con el EI, añadieron los fiscales.
También se le acusa de haber participado en la planificación de otros atentados en el extranjero, incluyendo incitar a Hasan E. a apuñalar a un agente de seguridad en La Meca en 2024.
Hasan E. presuntamente apuñaló al agente e hirió a otras cuatro personas antes de ser detenido. Beran A. niega haberlo incitado.
El complot contra el concierto de Swift fue frustrado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Swift escribió entonces en redes sociales que la razón de las cancelaciones de sus conciertos en Viena la "llenó de una nueva sensación de miedo y una tremenda culpa por toda la gente que había planeado venir a esos espectáculos".
El año pasado, un tribunal de Berlín condenó a un adolescente sirio por contribuir al complot para atacar el concierto de Swift. El joven de 16 años recibió una condena de 18 meses de prisión en suspenso.