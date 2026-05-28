Condenan a hombre acusado de planear atentado en conciertos de Taylor Swift en Austria

Acusado de planear el ataque y de formar una célula del Estado Islámico, Beran A. comenzó a ser juzgado el mes pasado por delitos de terrorismo y otros cargos en un tribunal de Wiener Neustadt, a las afueras de Viena.

El acusado, detenido el día anterior al concierto previsto y que permanece detenido desde entonces, se declaró culpable de todos los cargos excepto el de complicidad en un intento de asesinato.

Según la abogada de Beran A., Anna Mair, el jurado debe emitir su veredicto el jueves por la tarde, después de que concluya el juicio con declaraciones de dos expertos y los alegatos finales.

Taylor Swift ya tiene inspiración para su vestido de novia. (Getty Images )

Beran A. enfrenta hasta 20 años de prisión. Si es absuelto del cargo de complicidad en intento de asesinato, la condena podría reducirse a 10 años de prisión, una "diferencia enorme", declaró Mair a la AFP el miércoles.

Otro joven de 21 años, Arda K., está siendo juzgado junto con Beran A. Ambos, a quienes se suma un tercer austríaco, Hasan E.-encarcelado en Arabia Saudita-, están acusados de formar una "célula terrorista del EI altamente peligrosa", que planeaba llevar a cabo varios ataques en nombre del Estado Islámico, según la fiscalía.