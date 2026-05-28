Heidi Klum construyó una carrera en las pasarelas, la televisión y el entretenimiento. Sin embargo, lejos de hablar únicamente de glamour, la modelo alemana sorprendió recientemente al hablar abiertamente sobre uno de los temas que todavía sigue siendo tabú para muchas mujeres: la menopausia.
Heidi Klum habla abiertamente sobre su menopausia: "De repente, siempre tenía calor"
Heidi Klum quiere romper el tabú sobre la menopausia
A sus 52 años, la ex ángel de Victoria's Secret contó en una entrevista con la revista alemana Bunte que comenzó a experimentar cambios físicos muy evidentes en los últimos meses. “De repente, siempre tenía calor”, confesó al describir los primeros síntomas que identificó.
La modelo explicó que durante gran parte de su vida solía sentir frío constantemente, pero ahora los sofocos se han convertido en parte de su rutina diaria. También reconoció que sus hábitos de sueño cambiaron drásticamente.
“Antes dormía profundamente. Ahora estoy constantemente despierta”, relató Heidi, quien incluso aseguró que aprovecha las madrugadas para responder correos electrónicos o trabajar.
Más allá de compartir su experiencia personal, Heidi insistió en la importancia de hablar abiertamente sobre la menopausia y eliminar el estigma que históricamente ha rodeado el tema.
“Es importante que desestigmaticemos este tipo de temas”, declaró la modelo alemana, quien también ha hablado públicamente sobre los cambios físicos derivados de esta etapa. Meses atrás respondió a rumores de embarazo aclarando que el aumento de peso que notaba en su cuerpo estaba relacionado con la menopausia.
En una industria obsesionada con la juventud y la perfección física, la postura de Klum ha sido celebrada por muchas mujeres en redes sociales y medios internacionales, especialmente por la naturalidad con la que aborda el envejecimiento.
Tom Kaulitz, el gran apoyo de Heidi Klum en esta nueva etapa
En medio de estos cambios, Heidi Klum ha encontrado estabilidad emocional en su relación con Tom Kaulitz, músico de Tokio Hotel, con quien está casada desde 2019.
La modelo ha hablado recientemente sobre cómo ambos han aprendido a aceptar el paso del tiempo con mayor naturalidad. En entrevistas realizadas durante el Festival de Cannes, confesó que su cuerpo se ha vuelto “más suave” y que ya no vive bajo la presión extrema de mantener la figura perfecta que dominó gran parte de su carrera como modelo.
Incluso reveló que, al inicio de su relación, Kaulitz consideraba que ella estaba demasiado delgada y la animaba a relajarse más con la comida. “El cuerpo cambia”, explicó Klum, quien asegura sentirse hoy mucho más tranquila respecto a su apariencia física.