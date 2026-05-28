Heidi Klum habla abiertamente sobre su menopausia: "De repente, siempre tenía calor"

Heidi Klum quiere romper el tabú sobre la menopausia

A sus 52 años, la ex ángel de Victoria's Secret contó en una entrevista con la revista alemana Bunte que comenzó a experimentar cambios físicos muy evidentes en los últimos meses. “De repente, siempre tenía calor”, confesó al describir los primeros síntomas que identificó.

La modelo explicó que durante gran parte de su vida solía sentir frío constantemente, pero ahora los sofocos se han convertido en parte de su rutina diaria. También reconoció que sus hábitos de sueño cambiaron drásticamente.

“Antes dormía profundamente. Ahora estoy constantemente despierta”, relató Heidi, quien incluso aseguró que aprovecha las madrugadas para responder correos electrónicos o trabajar.

Heidi Klum (Getty Images)

Más allá de compartir su experiencia personal, Heidi insistió en la importancia de hablar abiertamente sobre la menopausia y eliminar el estigma que históricamente ha rodeado el tema.

“Es importante que desestigmaticemos este tipo de temas”, declaró la modelo alemana, quien también ha hablado públicamente sobre los cambios físicos derivados de esta etapa. Meses atrás respondió a rumores de embarazo aclarando que el aumento de peso que notaba en su cuerpo estaba relacionado con la menopausia.

En una industria obsesionada con la juventud y la perfección física, la postura de Klum ha sido celebrada por muchas mujeres en redes sociales y medios internacionales, especialmente por la naturalidad con la que aborda el envejecimiento.