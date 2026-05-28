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Espectáculos

Nick Pasqual, actor de 'How I Met Your Mother', acusado de abuso sexual por su ex novia

Nick Pasqual, actor de 'How I Met Your Mother' fue acusado de abuso sexual, violencia física y de género durante su relación por su ex novia.
jue 28 mayo 2026 10:30 AM
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Nick Pasqual (Shutterstock)

El actor Nick Pasqual, conocido por su aparición en la serie How I Met Your Mother, enfrenta graves acusaciones luego de que su ex novia, la maquillista de Hollywood Allie Shehorn, presentara una demanda civil en su contra por abuso sexual, agresión física y violencia de género.

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Nick Pasqual, actor de 'How I Met Your Mother', acusado de abuso sexual por su ex novia

De acuerdo con documentos judiciales presentados en Los Ángeles, Allie Shehorn asegura que durante su relación el actor mantuvo una conducta “controladora, coercitiva y violenta”, que habría escalado durante 2024. La demanda incluye acusaciones de violación, agresión sexual, negligencia e imposición de daño emocional.

El caso revive uno de los episodios más impactantes que involucraron a Pasqual el año pasado, cuando fue acusado de irrumpir en la casa de su ex novia en California y atacarla brutalmente con un cuchillo.

De acuerdo con documentos obtenidos por Page Six, la maquillista sufrió heridas graves tras recibir más de 20 puñaladas y tuvo que someterse a múltiples cirugías de emergencia.

La nueva acción legal surge semanas después de que un jurado declarara culpable a Pasqual por intento de asesinato, violación, violencia doméstica y allanamiento de morada. El actor podría enfrentar cadena perpetua cuando sea sentenciado en junio.

Según la demanda presentada por Shehorn, los abusos comenzaron meses antes del ataque ocurrido en mayo de 2024. La maquillista afirma que Pasqual utilizó amenazas, coerción y fuerza física durante la relación. También sostiene que el actor mostró comportamientos violentos y posesivos de manera constante.

Previo al ataque, Shehorn ya había solicitado una orden de restricción contra el actor. Durante el juicio penal, la maquillista relató episodios de violencia doméstica y explicó que llegó a esconderse dentro de un baño mientras Pasqual golpeaba las puertas para intentar entrar.

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¿Quién es Nick Pasqual?

Aunque nunca fue una estrella principal de televisión, Nick Pasqual participó como actor secundario y extra en distintas producciones de Hollywood, entre ellas How I Met Your Mother, además de proyectos como Rebel Moon y Archive 81.

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Nick Pasqual (Shutterstock)

Las autoridades estadounidenses aseguran que, tras el ataque, Pasqual intentó huir hacia México y fue detenido en un punto fronterizo en Texas.

Mientras tanto, Shehorn busca una compensación económica por daños físicos, emocionales y laborales derivados de los hechos.

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