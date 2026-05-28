Nick Pasqual, actor de 'How I Met Your Mother', acusado de abuso sexual por su ex novia

De acuerdo con documentos judiciales presentados en Los Ángeles, Allie Shehorn asegura que durante su relación el actor mantuvo una conducta “controladora, coercitiva y violenta”, que habría escalado durante 2024. La demanda incluye acusaciones de violación, agresión sexual, negligencia e imposición de daño emocional.

El caso revive uno de los episodios más impactantes que involucraron a Pasqual el año pasado, cuando fue acusado de irrumpir en la casa de su ex novia en California y atacarla brutalmente con un cuchillo.

De acuerdo con documentos obtenidos por Page Six, la maquillista sufrió heridas graves tras recibir más de 20 puñaladas y tuvo que someterse a múltiples cirugías de emergencia.

La nueva acción legal surge semanas después de que un jurado declarara culpable a Pasqual por intento de asesinato, violación, violencia doméstica y allanamiento de morada. El actor podría enfrentar cadena perpetua cuando sea sentenciado en junio.

Según la demanda presentada por Shehorn, los abusos comenzaron meses antes del ataque ocurrido en mayo de 2024. La maquillista afirma que Pasqual utilizó amenazas, coerción y fuerza física durante la relación. También sostiene que el actor mostró comportamientos violentos y posesivos de manera constante.



“How I Met Your Mother” actor Nick Pasqual convicted of attempted murder from stabbing his girlfriend back in 2024 Could face life in prison pic.twitter.com/fNty5cjkGb — ËLI 🍀 (@unoamendment) May 13, 2026

Previo al ataque, Shehorn ya había solicitado una orden de restricción contra el actor. Durante el juicio penal, la maquillista relató episodios de violencia doméstica y explicó que llegó a esconderse dentro de un baño mientras Pasqual golpeaba las puertas para intentar entrar.