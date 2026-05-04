Christian Nodal registra 'El Forajido' y abre dudas sobre el control de su nombre artístico

Christian Nodal parece estar llevando su identidad artística a un nuevo terreno. El cantante sonorense solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, el registro de la marca “El Forajido”.
“El Forajido” ya había sido usado por Nodal en sus proyectos discográficos. En 2022 lanzó Forajido EP 1, mientras que en mayo de 2023 estrenó Forajido EP2, un material de seis canciones que Sony Music presentó como parte de una etapa importante para el intérprete de regional mexicano. En ese segundo EP participaron, en la producción, el propio Christian Nodal, su padre y entonces mánager Jaime González.
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El Forajido en la carrera de Christian Nodal
Nodal cambió recientemente el nombre de sus perfiles en redes sociales para presentarse como “El Forajido”. La solicitud de marca llega en medio de versiones sobre un supuesto conflicto familiar y profesional por el control de su nombre artístico. Diversos medios han reportado que la marca “Christian Nodal”aparece vinculada a su padre, Jaime González, con quién supuestamente tiene conflicto.
De acuerdo con reportes basados en documentos del IMPI, la solicitud de “El Forajido” fue presentada el 22 de abril de 2026 y publicada una semana después. El expediente aparece relacionado con la Clase 41, categoría que aparentemente contempla servicios de entretenimiento, actividades culturales, educación y formación.
El cantante actualizó sus perfiles en redes sociales bajo ese nuevo nombre y eliminó todas sus publicaciones, renovando por completo la estética de sus cuentas por lo que sus fans creen que se trata de un cambio completo de imagen y estilo.
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La marca Christian Nodal y las versiones sobre Jaime González
La conversación alrededor de “El Forajido” creció porque medios han señalado que la marca Christian Nodal no estaría bajo control directo del cantante. El Universal reportó que, de acuerdo con registros del IMPI, dicha marca aparece registrada desde 2017 a nombre de Jaime González, padre del intérprete, situación que habría iniciado cuando Nodal todavía era menor de edad.
Esto surge tras las declaraciones atribuidas al cantante, quien durante la polémica por el video de “Un vals” afirmó no ser dueño de su nombre, imagen ni música. Por lo que este registro ha sido interpretado como una posible estrategia para asegurar un mayor control sobre su identidad pública y profesional en el futuro y tener más libertad en su imagen.
Aunque aún no hay certeza sobre si Nodal abandonará su nombre artístico para siempre o si existe un fallo legal contra su padre, el registro de “El Forajido” como marca parece que no es un simple cambio de apodo. Se especula que se trata de un esfuerzo por tomar el control total de su carrera en medio de el conflicto familiar que mantiene con su padre.