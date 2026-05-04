Christian Nodal registra 'El Forajido' y abre dudas sobre el control de su nombre artístico

La marca Christian Nodal y las versiones sobre Jaime González

La conversación alrededor de “El Forajido” creció porque medios han señalado que la marca Christian Nodal no estaría bajo control directo del cantante. El Universal reportó que, de acuerdo con registros del IMPI, dicha marca aparece registrada desde 2017 a nombre de Jaime González, padre del intérprete, situación que habría iniciado cuando Nodal todavía era menor de edad.

Hubo un tiempo en el que Christian Nodal no tenía ningún tatuaje en la cara. (Clasos)

Esto surge tras las declaraciones atribuidas al cantante, quien durante la polémica por el video de “Un vals” afirmó no ser dueño de su nombre, imagen ni música. Por lo que este registro ha sido interpretado como una posible estrategia para asegurar un mayor control sobre su identidad pública y profesional en el futuro y tener más libertad en su imagen.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

Aunque aún no hay certeza sobre si Nodal abandonará su nombre artístico para siempre o si existe un fallo legal contra su padre, el registro de “El Forajido” como marca parece que no es un simple cambio de apodo. Se especula que se trata de un esfuerzo por tomar el control total de su carrera en medio de el conflicto familiar que mantiene con su padre.