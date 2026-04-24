Las primeras fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos tras rumores de separación

Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos

El responsable de hacer públicas las fotografías fue Kunno, el influencer regiomontano mejor amigo de Ángela Aguilar, quien las compartió en sus historias de Instagram.

En la primera imagen, tomada en una pista de aterrizaje, se ve a la pareja de cantantes de regional mexicano abrazados mientras contemplan al atardecer. “Mis papis”, posteó el influencer junto a la imagen.

En la segunda fotografía, tomada dentro de un avión privado, Christian Nodal aparece sentado en el sillón, con Ángela Aguilar recostada cómodamente sobre sus piernas y Kunno abrazándolos a ambos desde el respaldo. “Felices los tres”, añadió.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos en las Stories de su amigo Kuno. (Instagram)

Las publicaciones se dan en medio de una ola de rumores que comenzaron a circular tras el lanzamiento del video de ‘Un vals’, cuya modelo, Dagna Mata, generó polémica por su parecido físico tanto con Cazzu (ex pareja de Nodal) como con la propia Ángela Aguilar. En las redes circuló la versión de que la elección de la modelo había sido intencional, lo que presuntamente provocó tensión en la pareja. A esto se sumaron versiones de infidelidad y distanciamiento.

Los rumores se avivaron aún más cuando Christian Nodal ofreció su concierto en el Palenque de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el pasado 22 de abril de 2026, y Ángela Aguilar brilló por su ausencia. Según versiones de Ventaneando, la cantante no asistió porque estaba celebrando el cumpleaños de su abuela materna.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos en las Stories de su amigo Kuno. (Instagram)

A todo esto se agregó el anuncio de la posposición indefinida de su boda religiosa, que estaba planeada para mayo de 2026 en Zacatecas. En una entrevista con Telemicro, Christian Nodal explicó: “Nosotros habíamos hablado mucho de ya en mayo (2026) casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explotan el carro”.