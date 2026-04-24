Luego de varios días de especulaciones sobre una posible crisis matrimonial , Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos y las imágenes, que los muestran enamorados, se viralizaron de inmediato.
Las primeras fotos de Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos tras rumores de separación
Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen juntos
El responsable de hacer públicas las fotografías fue Kunno, el influencer regiomontano mejor amigo de Ángela Aguilar, quien las compartió en sus historias de Instagram.
En la primera imagen, tomada en una pista de aterrizaje, se ve a la pareja de cantantes de regional mexicano abrazados mientras contemplan al atardecer. “Mis papis”, posteó el influencer junto a la imagen.
En la segunda fotografía, tomada dentro de un avión privado, Christian Nodal aparece sentado en el sillón, con Ángela Aguilar recostada cómodamente sobre sus piernas y Kunno abrazándolos a ambos desde el respaldo. “Felices los tres”, añadió.
Las publicaciones se dan en medio de una ola de rumores que comenzaron a circular tras el lanzamiento del video de ‘Un vals’, cuya modelo, Dagna Mata, generó polémica por su parecido físico tanto con Cazzu (ex pareja de Nodal) como con la propia Ángela Aguilar. En las redes circuló la versión de que la elección de la modelo había sido intencional, lo que presuntamente provocó tensión en la pareja. A esto se sumaron versiones de infidelidad y distanciamiento.
Los rumores se avivaron aún más cuando Christian Nodal ofreció su concierto en el Palenque de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el pasado 22 de abril de 2026, y Ángela Aguilar brilló por su ausencia. Según versiones de Ventaneando, la cantante no asistió porque estaba celebrando el cumpleaños de su abuela materna.
A todo esto se agregó el anuncio de la posposición indefinida de su boda religiosa, que estaba planeada para mayo de 2026 en Zacatecas. En una entrevista con Telemicro, Christian Nodal explicó: “Nosotros habíamos hablado mucho de ya en mayo (2026) casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por la situación como está México. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explotan el carro”.
La pareja ya está casada por lo civil desde el 24 de julio de 2024, es decir, llevan aproximadamente 21 meses de matrimonio civil y una relación pública que inició a principios de 2024 tras el fin de la relación de Nodal con Cazzu.
Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar se han pronunciado directamente sobre los rumores de separación. El periodista Alex Rodríguez, cercano a la familia Aguilar, reveló que la pareja habría decidido mantenerse alejada de los reflectores y en silencio ante la controversia.