Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos a días de su aniversario, tras rumores de crisis

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a ambos descendiendo de un jet privado y trasladándose juntos en una camioneta, mientras algunos seguidores se acercaban para pedirles fotografías. Nodal incluso se detuvo unos minutos para convivir con fans en el aeropuerto, mientras Ángela accedió sonriente a tomarse selfies con algunas personas que los esperaban.



La reaparición llamó especialmente la atención porque ocurre después de varias semanas marcadas por rumores de distanciamiento, versiones sobre una supuesta separación e incluso especulaciones relacionadas con una posible cancelación de su boda religiosa.

Las versiones sobre una posible crisis crecieron tras la polémica alrededor del videoclip de “Un Vals”, canción de Christian Nodal que desató comentarios en redes por la participación de la modelo Dagna Mata, a quien algunos usuarios compararon físicamente con Cazzu y con la propia Ángela Aguilar.

Angela Aguilar, Christian Nodal (Instagram)

En medio de la polémica, Ángela Aguilar redujo temporalmente su actividad en redes sociales, mientras Christian Nodal evitó hacer declaraciones directas sobre el tema.