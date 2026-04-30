Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos a días de su aniversario, tras rumores de crisis

Este miércoles, la pareja fue captada a su llegada al aeropuerto de la ciudad. horas antes de que el cantante se presentara en el palenque de la Expogan 2026, uno de los eventos musicales más importantes del norte del país.
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Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron a ambos descendiendo de un jet privado y trasladándose juntos en una camioneta, mientras algunos seguidores se acercaban para pedirles fotografías. Nodal incluso se detuvo unos minutos para convivir con fans en el aeropuerto, mientras Ángela accedió sonriente a tomarse selfies con algunas personas que los esperaban.
La reaparición llamó especialmente la atención porque ocurre después de varias semanas marcadas por rumores de distanciamiento, versiones sobre una supuesta separación e incluso especulaciones relacionadas con una posible cancelación de su boda religiosa.
Las versiones sobre una posible crisis crecieron tras la polémica alrededor del videoclip de “Un Vals”, canción de Christian Nodal que desató comentarios en redes por la participación de la modelo Dagna Mata, a quien algunos usuarios compararon físicamente con Cazzu y con la propia Ángela Aguilar.
En medio de la polémica, Ángela Aguilar redujo temporalmente su actividad en redes sociales, mientras Christian Nodal evitó hacer declaraciones directas sobre el tema.
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Christian Nodal y Ángela Aguilar se acercan a su segundo aniversario
La reaparición también ocurre a pocos días de que la pareja celebre su segundo aniversario de bodas. Según contó el propio Christian Nodal en entrevistas previas, ambos realizaron primero una ceremonia espiritual en Roma el 29 de mayo de 2024 y meses después formalizaron su unión civil en México.
Desde entonces, la relación ha permanecido bajo intenso escrutinio mediático, especialmente por la rapidez con la que inició después de la ruptura del cantante con Cazzu. Aun así, ambos han mantenido una presencia constante juntos en eventos, conciertos y publicaciones personales, pese a las controversias que frecuentemente rodean su matrimonio.
Por ahora, su llegada a Hermosillo y las imágenes conviviendo con fans parecen haber cambiado momentáneamente la narrativa: lejos de una separación, Nodal y Ángela volvieron a mostrarse unidos justo cuando las versiones sobre una crisis alcanzaban mayor fuerza.