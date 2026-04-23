Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen en medio de especulaciones de separación

Luego de varios días alejados de las redes sociales y en medio de la polémica por su presunta separación, Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron en sus redes sociales. Cada uno lo hizo con anuncios relevantes relacionados con sus carreras artísticas.
Las versiones sobre una posible crisis matrimonial comenzaron a circular tras el estreno de la canción Un vals de Nodal, en el marco de su segundo aniversarios de casados. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores, su ausencia en redes sociales y eventos públicos ha intensificado las especulaciones.
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Ángela Aguilar rinde homenaje a su abuelo con nuevo tema ranchero
Tras varios días alejada de las redes sociales, Ángela Aguilar reapareció al compartir un adelanto de su nueva canción, “China de los Ojos Negros”, tema con el que rinde homenaje al legado de su abuelo, Antonio Aguilar.
La cantante expresó su emoción por volver a sus raíces y, sobre todo, por dar nueva voz a una de las canciones más representativas del repertorio del fallecido cantante, considerado una figura fundamental de la música ranchera.
“Cantar ‘La china de los ojos negros’ siempre me lleva de vuelta a mis raíces. Este es un proyecto que mantiene viva la música mexicana a través de nuevas voces, donde cada quien la interpreta desde su propia historia. Para mí, ser parte de esto es un honor profundamente especial y único”, declaró en un comunicado.
Con este anuncio, Ángela confirma que, como aclaró su familia en un comunicado reciente, ella está concentrada en su carrera musical.
Christian Nodal llena el Palenque de San Marcos sin la compañía de Ángela Aguilar
Por su parte, Christian Nodal se presentó en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos como uno de los artistas principales del ciclo de conciertos.
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El intérprete de “Adiós amor” ofreció un show con lleno total y formó parte de la programación estelar del evento. Sin embargo, llamó la atención que en esta ocasión no estuvo acompañado por su esposa, Ángela Aguilar, quien suele acompañarlo en sus presentaciones.
Entre los asistentes destacó Adela Micha, quien fue captada en el palenque del concierto. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la conductora de La Saga disfrutando del espectáculo.
Durante la presentación, Christian Nodal se acercó a saludarla de manera cálida. La periodista lo recibió con un efusivo abrazo y un ramo de rosas rojas, dejando ver que no existe ningún conflicto entre ellos, luego de la polémica entrevista que el cantante le concedió en agosto de 2025. Otro detalle que también llamó la atención fue que pese a la polémica que ha generado, por primera vez Nodal cantó el tema “Un vals”, además de deleitar al público con el tema de Valentín Elizalde “Vete ya”.
Tras su presentación, Christian Nodal volvió a aparecer públicamente, esta vez junto al productor Cruz Martínez. Fue el propio músico quien compartió el encuentro en redes sociales, donde publicó imágenes que evidencian la cercanía entre ambos: “Mi hermano de otra madre, el único Nodal. ¡No se pierdan su show, amigos!”, escribió al mostrar su convivencia con el cantante.