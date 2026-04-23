Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen en medio de especulaciones de separación

Ángela Aguilar rinde homenaje a su abuelo con nuevo tema ranchero

Tras varios días alejada de las redes sociales, Ángela Aguilar reapareció al compartir un adelanto de su nueva canción, “China de los Ojos Negros”, tema con el que rinde homenaje al legado de su abuelo, Antonio Aguilar.

Angela Aguilar (Instagram)

La cantante expresó su emoción por volver a sus raíces y, sobre todo, por dar nueva voz a una de las canciones más representativas del repertorio del fallecido cantante, considerado una figura fundamental de la música ranchera.

“Cantar ‘La china de los ojos negros’ siempre me lleva de vuelta a mis raíces. Este es un proyecto que mantiene viva la música mexicana a través de nuevas voces, donde cada quien la interpreta desde su propia historia. Para mí, ser parte de esto es un honor profundamente especial y único”, declaró en un comunicado.

Con este anuncio, Ángela confirma que, como aclaró su familia en un comunicado reciente, ella está concentrada en su carrera musical.

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Por su parte, Christian Nodal se presentó en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos como uno de los artistas principales del ciclo de conciertos.