Ángela Aguilar y Christian Nodal ponen fin a rumores sobre su matrimonio con una cabalgata en pareja

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos tras rumores de crisis

Durante los últimos días, diversas versiones aseguraban que atravesaban problemas serios e incluso que contemplaban una separación definitiva. Sin embargo, sus recientes publicaciones parecen contar otra historia.

Mensaje de Christian Nodal (Instagram)

El primero en mostrar parte de su vida cotidiana fue Christian Nodal , quien publicó fotografías desde su casa en Zacatecas rodeado de arreglos florales enviados por sus seguidores: “Aguascalientes me decoraron toda la casa con sus flores. Gracias por tanto amor”, escribió el intérprete al presumir los regalos recibidos tras su reciente presentación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)

Más tarde, también compartió imágenes junto a su caballo y un video en el que aparece cabalgando acompañado de Ángela, acompañado con música de Julión Álvarez.

Christian Nodal (Instagram)

Por su parte, Ángela Aguilar, quien recientemente lanzó el tema “China de los Ojos Negros”, publicó varios videos junto a su esposo. En uno de ellos, Nodal le envía un beso a la cámara, gesto que llamó la atención entre sus seguidores.

Las publicaciones fueron interpretadas como una respuesta directa a las especulaciones sobre una supuesta distancia entre ambos.