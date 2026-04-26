Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a aparecer públicamente luego de varias semanas en las que su matrimonio estuvo rodeado de rumores de crisis. La pareja compartió imágenes desde Zacatecas con las que dejó ver que su relación sigue firme.
Ángela Aguilar y Christian Nodal ponen fin a rumores sobre su matrimonio con una cabalgata en pareja
Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos tras rumores de crisis
Durante los últimos días, diversas versiones aseguraban que atravesaban problemas serios e incluso que contemplaban una separación definitiva. Sin embargo, sus recientes publicaciones parecen contar otra historia.
El primero en mostrar parte de su vida cotidiana fue Christian Nodal , quien publicó fotografías desde su casa en Zacatecas rodeado de arreglos florales enviados por sus seguidores: “Aguascalientes me decoraron toda la casa con sus flores. Gracias por tanto amor”, escribió el intérprete al presumir los regalos recibidos tras su reciente presentación.
Más tarde, también compartió imágenes junto a su caballo y un video en el que aparece cabalgando acompañado de Ángela, acompañado con música de Julión Álvarez.
Por su parte, Ángela Aguilar, quien recientemente lanzó el tema “China de los Ojos Negros”, publicó varios videos junto a su esposo. En uno de ellos, Nodal le envía un beso a la cámara, gesto que llamó la atención entre sus seguidores.
Las publicaciones fueron interpretadas como una respuesta directa a las especulaciones sobre una supuesta distancia entre ambos.
Ángela y Nodal frenan rumores de crisis y muestran que siguen unidos
Las dudas sobre el estado de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal crecieron tras el estreno del video de “Un Vals”, donde apareció una modelo que, según usuarios en redes sociales, tenía gran parecido con Cazzu, expareja del cantante.
A esto se sumó que algunos fans notaron que ya no compartían tantas publicaciones juntos y que Ángela no acompañó a Nodal en su presentación en la Feria Nacional de San Marcos.
Semanas atrás, durante una entrevista en República Dominicana, Nodal reveló que la boda religiosa que planeaban celebrar en mayo fue pospuesta. Según explicó, la decisión se tomó por el contexto de inseguridad que vive México, dejando claro que no se trataba de problemas entre ellos.
Con estas nuevas imágenes, Ángela Aguilar y Christian Nodal parecen haber dejado atrás las versiones de ruptura y mostraron que siguen disfrutando de su relación, ahora más discretos pero igual de cercanos.