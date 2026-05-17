Eugenio Derbez reacciona al reencuentro de Aislinn y Mauricio Ochmann en el cine

El proyecto fue presentado hace unos días por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann a través de Instagram. La película, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, cuenta la historia de una expareja que vuelve a encontrarse 15 años después de haber terminado su relación. El estreno está previsto para el 23 de julio de 2026 en salas mexicanas.

Aunque la cinta fue filmada tiempo después de que terminaran su relación sentimental, el proyecto inevitablemente recordó a muchos fans la historia real entre la expareja, quienes anunciaron su separación en marzo de 2020. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hija Kailani.

Hasta el fin del mundo, una historia que conecta con su propia experiencia

Aislinn Derbez explicó que el proyecto tiene un significado muy especial para ella, ya que aborda los vínculos que cambian con el tiempo, pero que siguen dejando huella.

“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, compartió la actriz. Además, agregó que la historia habla de “esos vínculos que no caben en una etiqueta”.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann (Instagram/Mauricio Ochmann)

Por su parte, Mauricio Ochmann también compartió el tráiler acompañado de un emotivo mensaje: “Hay amores que no se olvidan, que siguen viviendo en alguna parte de nosotros, aunque todo cambie”.

El actor incluso respondió públicamente a Aislinn en comentarios: “Qué bonito y especial ver materializado este proyecto juntos”. Como era de esperarse, el público rápidamente comenzó a especular sobre una posible reconciliación, aunque ambos han dejado claro que únicamente se trata de una colaboración profesional.