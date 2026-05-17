Eugenio Derbez reacciona al reencuentro de Aislinn y Mauricio Ochmann en el cine

El anuncio de Hasta el fin del mundo, la nueva película protagonizada por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, no solo despertó nostalgia entre sus seguidores, también provocó una ola de memes, teorías y reacciones en redes sociales.
La cinta marcará el esperado reencuentro profesional de la expareja, seis años después de su separación, y fue precisamente ese detalle el que llamó la atención del público… y también de Eugenio Derbez.
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El proyecto fue presentado hace unos días por Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann a través de Instagram. La película, dirigida por Emiliano Castro Vizcarra, cuenta la historia de una expareja que vuelve a encontrarse 15 años después de haber terminado su relación. El estreno está previsto para el 23 de julio de 2026 en salas mexicanas.
Aunque la cinta fue filmada tiempo después de que terminaran su relación sentimental, el proyecto inevitablemente recordó a muchos fans la historia real entre la expareja, quienes anunciaron su separación en marzo de 2020. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida de su hija Kailani.
Hasta el fin del mundo, una historia que conecta con su propia experiencia
Aislinn Derbez explicó que el proyecto tiene un significado muy especial para ella, ya que aborda los vínculos que cambian con el tiempo, pero que siguen dejando huella.
“Hay películas que se escriben en un momento de la vida y se terminan contando en otro completamente distinto”, compartió la actriz. Además, agregó que la historia habla de “esos vínculos que no caben en una etiqueta”.
Por su parte, Mauricio Ochmann también compartió el tráiler acompañado de un emotivo mensaje: “Hay amores que no se olvidan, que siguen viviendo en alguna parte de nosotros, aunque todo cambie”.
El actor incluso respondió públicamente a Aislinn en comentarios: “Qué bonito y especial ver materializado este proyecto juntos”. Como era de esperarse, el público rápidamente comenzó a especular sobre una posible reconciliación, aunque ambos han dejado claro que únicamente se trata de una colaboración profesional.
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Eugenio Derbez reacciona al reencuentro de Aislinn y Mauricio Ochmann
En medio del revuelo mediático, Eugenio Derbezdecidió tomarse la situación con humor y reaccionó públicamente al reencuentro de su hija Aislinn y Mauricio.
En una primera publicación escribió: “¿Qué sigue..? ¿Yo haciendo una película con Victoria?”, haciendo referencia a Victoria Ruffo, su expareja y mamá de José Eduardo Derbez. Más tarde, durante una dinámica en Instagram, continuó bromeando sobre el tema. “No sé, ya no sé, me quedé igual que ustedes”, dijo entre risas en un video que rápidamente se volvió viral.
El comediante incluso lanzó otras ocurrencias como: “¿Qué sigue? ¿Que saque una línea de ropa con Sarah Bustani?” y “¿Que ahora saque un disco con Kalimba?”.
Las reacciones de Eugenio no tardaron en viralizarse y generaron miles de comentarios y memes, convirtiendo el tema en tendencia dentro de la farándula mexicana.
Mientras tanto, Hasta el fin del mundo ya se perfila como uno de los estrenos mexicanos más comentados de 2026, no solo por su historia romántica, sino también por el simbolismo que representa el reencuentro entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.