La actriz mexicana Marina de Tavira se prepara para debutar en el Festival de Cannes con Siempre soy tu animal materno, una película que explora la maternidad desde una perspectiva poco convencional, reafirmando su interés por los relatos íntimos y profundamente humanos dentro del cine latinoamericano.
Marina de Tavira llega a Cannes con una poderosa historia sobre la maternidad en el cine latinoamericano
La actriz mexicana Marina de Tavira se prepara para debutar en el Festival de Cannes con Siempre soy tu animal materno, una película que explora la maternidad desde una perspectiva poco convencional, reafirmando su interés por los relatos íntimos y profundamente humanos dentro del cine latinoamericano.
Una historia sobre maternidades no tradicionales
El nuevo proyecto, dirigido por la cineasta franco-costarricense Valentina Maurel, propone una mirada compleja sobre los vínculos maternos. Aunque el título podría sugerir una narrativa tradicional, la actriz adelanta que la película “explora los vínculos maternos que no necesariamente vienen de la madre”.
De Tavira, quien ha desarrollado una línea temática en torno a la maternidad en su carrera, encontró en este guion una oportunidad para continuar esa exploración desde un ángulo distinto: uno que aborda relaciones afectivas construidas fuera de los esquemas convencionales.
Un rodaje íntimo en Costa Rica
La producción se filmó en San José, Costa Rica, en un entorno de trabajo reducido y cercano, con un equipo mayoritariamente local y una coproducción con Bélgica. Para la actriz, esta experiencia significó descubrir la ciudad desde una mirada autoral, profundamente ligada a la memoria personal de la directora.
“El cine latinoamericano siempre me interesa de una manera especial”, compartió, destacando su entusiasmo por participar en proyectos que reflejan identidades y contextos culturales específicos.
Un proceso creativo basado en la intuición
A diferencia de otros proyectos, la metodología de Maurel se centra en la espontaneidad más que en el análisis psicológico tradicional. El rodaje incluyó improvisaciones constantes y la integración de actores no profesionales, lo que permitió construir una narrativa más orgánica.
En pantalla, De Tavira interpreta a la madre de dos adolescentes, en una historia que también aborda cómo otras figuras —como una hermana— pueden asumir roles maternos en contextos complejos.
Cannes: una sorpresa y un logro colectivo
La selección en Cannes tomó por sorpresa al equipo, ya que la película se terminó recientemente. La actriz describe el proyecto como una obra “guerrera”, de bajo presupuesto, que logró abrirse paso gracias a su autenticidad.
Además, destaca el orgullo de formar parte de una representación mexicana en el festival, junto a figuras como Diego Calva, en un año donde la presencia latinoamericana sigue siendo limitada pero significativa.
Un debut esperado
Esta será la primera vez de Marina de Tavira en Cannes, un festival que, tras el éxito de Roma, permanecía como una asignatura pendiente en su trayectoria internacional.
“Yo no hice esta película pensando en festivales, sino porque me enamoré de la directora y de su mirada”, afirmó la actriz, dejando claro que el motor del proyecto fue la conexión artística más que la proyección mediática.