Marina de Tavira llega a Cannes con una poderosa historia sobre la maternidad en el cine latinoamericano

Un proceso creativo basado en la intuición

A diferencia de otros proyectos, la metodología de Maurel se centra en la espontaneidad más que en el análisis psicológico tradicional. El rodaje incluyó improvisaciones constantes y la integración de actores no profesionales, lo que permitió construir una narrativa más orgánica.

En pantalla, De Tavira interpreta a la madre de dos adolescentes, en una historia que también aborda cómo otras figuras —como una hermana— pueden asumir roles maternos en contextos complejos.

Póster para Cannes de la cinta Siempre seré tu animal materno. (Cortesía. )

Cannes: una sorpresa y un logro colectivo

La selección en Cannes tomó por sorpresa al equipo, ya que la película se terminó recientemente. La actriz describe el proyecto como una obra “guerrera”, de bajo presupuesto, que logró abrirse paso gracias a su autenticidad.

Además, destaca el orgullo de formar parte de una representación mexicana en el festival, junto a figuras como Diego Calva, en un año donde la presencia latinoamericana sigue siendo limitada pero significativa.

Un debut esperado

Esta será la primera vez de Marina de Tavira en Cannes, un festival que, tras el éxito de Roma, permanecía como una asignatura pendiente en su trayectoria internacional.

“Yo no hice esta película pensando en festivales, sino porque me enamoré de la directora y de su mirada”, afirmó la actriz, dejando claro que el motor del proyecto fue la conexión artística más que la proyección mediática.

