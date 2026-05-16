Julieta Venegas revela que tomó terapia para escribir su primer libro y habla de la culpa por ser mamá y cantante

Julieta Venegas se tomó su tiempo para debutar como escritora

La intérprete de “Limón y sal” detalló que el proceso de escritura tomó algunos años y que el proyecto también le permitió hacer las paces con decisiones personales que durante mucho tiempo le generaron conflicto.

Julieta Venegas debuta como escritora con el libro autobiográfico 'Norteña. Memorias del comienzo' (Agencia México)

“Me tomé como tres años en hacerlo. El libro me ayudó mucho como a reconciliar muchas cosas de decisiones que tomé en su momento y que sentía como que no habían sido lo que se esperaba de mí, porque eso pues yo creo que a todas las mujeres a veces nos pesa”, confesó.

Aunque en el libro no aborda su faceta como madre, Julieta Venegas sí habló sobre lo que ha significado criar a su hija adolescente, Simona, mientras desarrollaba su carrera artística.

“Yo creo que todas las mujeres aprendemos a hacer malabares, la verdad. O sea, lo que sí, por mucho tiempo tenía mucha culpa por hacer música y eso yo no creo que haya tenido que ver con ella, sino con mi educación”, comentó.

Finalmente, la cantante reflexionó sobre cómo han cambiado las ideas tradicionales sobre la maternidad y aseguró que actualmente busca acompañar a su hija desde un lugar más libre y cercano.

“Yo creo que cada vez más, pues, digo, ya la figura de la mamá tiene que cambiar. Intento ser buena acompañante, ¿sabes? Buena acompañante de mi hija como... acompañarla”, concluyó.