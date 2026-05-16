Julieta Venegas revela que tomó terapia para escribir su primer libro y habla de la culpa por ser mamá y cantante

Tras una larga, exitosa y fructífera carrera en la música, Julieta Venegas debuta como escritora con el lanzamiento de Norteña, Memorias del comienzo, que acompaña a su nuevo álbum, titulado simplemente Norteña.
La cantante tijuanense reveló que el texto recopila recuerdos de su infancia y adolescencia, enfocados especialmente en su relación con la música y el camino que la llevó a convertirse en artista; y confesó que antes de plasmarlo en papel enfrentó un importante proceso emocional que la llevó a recurrir a terapia psicológica para poder desbloquearse.
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Julieta Venegas recurrió a terapia para escribir su libro autobiográfico
“Tuve que hacer mucha terapia antes de sentarme a escribir. O sea, y ni siquiera por lo que iba a tocar, sino para yo destrabarme. Era como un tironeo que resolví con mucha terapia”, compartió Julieta Venegas sobre el proceso creativo para escribir su libro autobiográfico.
La cantante aclaró que la obra no será una autobiografía tradicional ni abordará directamente el éxito de su carrera musical, sino que estará centrado en sus experiencias personales durante sus primeros años de vida.
“No es un libro que habla sobre el disco, sino que estoy hablando como de mi infancia y mi adolescencia. No es una autobiografía, es una memoria de mi relación con la música. O sea, termina cuando voy a grabar el primer disco, ni siquiera hablo de mi carrera”, explicó.
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Julieta Venegas se tomó su tiempo para debutar como escritora
La intérprete de “Limón y sal” detalló que el proceso de escritura tomó algunos años y que el proyecto también le permitió hacer las paces con decisiones personales que durante mucho tiempo le generaron conflicto.
“Me tomé como tres años en hacerlo. El libro me ayudó mucho como a reconciliar muchas cosas de decisiones que tomé en su momento y que sentía como que no habían sido lo que se esperaba de mí, porque eso pues yo creo que a todas las mujeres a veces nos pesa”, confesó.
Aunque en el libro no aborda su faceta como madre, Julieta Venegas sí habló sobre lo que ha significado criar a su hija adolescente, Simona, mientras desarrollaba su carrera artística.
“Yo creo que todas las mujeres aprendemos a hacer malabares, la verdad. O sea, lo que sí, por mucho tiempo tenía mucha culpa por hacer música y eso yo no creo que haya tenido que ver con ella, sino con mi educación”, comentó.
Finalmente, la cantante reflexionó sobre cómo han cambiado las ideas tradicionales sobre la maternidad y aseguró que actualmente busca acompañar a su hija desde un lugar más libre y cercano.
“Yo creo que cada vez más, pues, digo, ya la figura de la mamá tiene que cambiar. Intento ser buena acompañante, ¿sabes? Buena acompañante de mi hija como... acompañarla”, concluyó.
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Julieta Venegas debuta como escritoria con 'Norteña, Memorias del comienzo'
Julieta Venegas debutó como escritora con Norteña. Memorias del comienzo, un libro autobiográfico en el que relata su infancia en Tijuana, sus raíces familiares y el inicio de su camino musical. La obra también recorre sus años entre la frontera norte y la Ciudad de México antes de lanzar Aquí, su primer disco como solista, en 1997.
En sus páginas, Venegas evitó hablar de su vida sentimental para centrar el libro en sus raíces norteñas, su identidad artística y el proceso creativo que marcó su carrera. La cantante también ha dicho que la obra está estrechamente ligada a su álbum Norteña, ya que ambos nacen de una reconexión con sus orígenes.