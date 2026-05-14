La espectacular aparición de Fátima Bosch en Cannes que la puso en el radar mundial

Fátima Bosch apostó por un look elegante y sofisticado que reforzó la imagen internacional que ha construido desde su coronación como Miss Universo. Su presencia en Cannes marca también un nuevo momento en la expansión mediática de figuras provenientes de certámenes de belleza hacia espacios vinculados con la moda, el cine y el entretenimiento global.

Fátima Bosch Fernández (Getty Images)

La modelo compartió parte de la experiencia en sus redes sociales, donde publicó imágenes desde la Riviera Francesa y agradeció la oportunidad de formar parte de uno de los eventos culturales más importantes del mundo.

En cuestión de horas, sus fotografías acumularon miles de reacciones y comentarios celebrando su debut.