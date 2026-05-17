Eiza González revela el romántico regalo de aniversario que recibió de Grigor Dimitrov

Eiza González abrió su corazón sobre el gran momento personal que vive junto a Grigor Dimitrov y reveló los lujosos regalos que intercambiaron para celebrar su primer aniversario como pareja.
Durante una entrevista con People en la premiere deI Love Boosters en Los Ángeles, la actriz compartió que el deportista la sorprendió con uno de los accesorios que más deseaba: un exclusivo bolso Chanel.
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Eiza González presume el exclusivo regalo de Grigor Dimitrov
Eiza González compartió algunos detalles de la romántica celebración de aniversario que vivió junto a Grigor Dimitrov y reveló que el deportista la sorprendió con un exclusivo bolso Chanel que ella misma describió como “el bolso de sus sueños”, mientras que ella le regaló una elegante pieza de Bottega Veneta para conmemorar su primer año de relación.
“Fue un regalo muy dulce”, confesó Eiza entre risas, admitiendo que dejó algunas pistas para que Dimitrov encontrara el detalle perfecto. La actriz explicó que se trata de un bolso negro XL de Chanel diseñado por Matthieu Blazy, pieza que describió como “el bolso de sus sueños”.
Por su parte, ella también quiso consentir al tenista y le regaló una elegante bolsa de viaje de Bottega Veneta para celebrar esta fecha especial.
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Eiza González y Grigor Dimitrov pasan por su mejor momento
Más allá de los regalos de lujo, Eiza González aseguró que vive una relación profundamente sana y equilibrada junto al tenista búlgaro. Hace unas semanas, la actriz reveló en un entrevista para Women's Health que fue diagnosticada con adenomiosis severa, además de enfrentar problemas relacionados con endometriosis y síndrome de ovario poliquístico, diagnósticos que descubrió mientras atravesaba un proceso para congelar sus óvulos.
En ese contexto, Eiza destacó el importante papel que ha tenido Dimitrov en su vida personal y emocional. Según contó, el deportista la acompaña a consultas médicas, investiga sobre sus padecimientos y la impulsa a mantener hábitos más saludables y disciplinados.
“Nunca había estado en una relación tan sana y completa”, confesó la actriz, quien además aseguró que la mentalidad y disciplina de un atleta profesional la han ayudado a escuchar mejor a su cuerpo y cuidar más de su bienestar.
La actriz confirmó el romance durante el cumpleaños número 34 del tenista, a quien dedicó un emotivo mensaje en redes sociales donde lo llamó “mi persona favorita”.
Poco después, ambos aparecieron juntos en el Festival de Cannes durante la gala Women in Cinema organizada por la Red Sea Film Foundation, consolidándose como una de las parejas más comentadas del momento.
Desde entonces, han sido vistos juntos en distintos destinos alrededor del mundo y especialmente durante los torneos de Dimitrov, donde Eiza suele acompañarlo constantemente.