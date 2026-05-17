Eiza González revela el romántico regalo de aniversario que recibió de Grigor Dimitrov

Eiza González presume el exclusivo regalo de Grigor Dimitrov

Eiza González compartió algunos detalles de la romántica celebración de aniversario que vivió junto a Grigor Dimitrov y reveló que el deportista la sorprendió con un exclusivo bolso Chanel que ella misma describió como “el bolso de sus sueños”, mientras que ella le regaló una elegante pieza de Bottega Veneta para conmemorar su primer año de relación.

Eiza González y Grigor Dimitrov (Instagram)

“Fue un regalo muy dulce”, confesó Eiza entre risas, admitiendo que dejó algunas pistas para que Dimitrov encontrara el detalle perfecto. La actriz explicó que se trata de un bolso negro XL de Chanel diseñado por Matthieu Blazy, pieza que describió como “el bolso de sus sueños”.

Por su parte, ella también quiso consentir al tenista y le regaló una elegante bolsa de viaje de Bottega Veneta para celebrar esta fecha especial.