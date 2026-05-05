Cannes 2026 revela su jurado: Demi Moore, Chloé Zhao y más estrellas decidirán la Palma de Oro

No es una designación menor. El director de Oldboy y Decision to Leave representa una de las miradas más sofisticadas del cine contemporáneo, capaz de equilibrar violencia estilizada, profundidad emocional y una narrativa visual impecable. Su presidencia sugiere que Cannes podría inclinarse por películas de autor con riesgos formales, en lugar de apuestas complacientes. Es, en otras palabras, una invitación a que la competencia oficial suba la vara.

Park Chan-wook, Demi Moore, Isaach De Bankolé, Laura Wandel, Paul Laverty, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Diego Céspedes y Chloé Zhao. (Cortesía Cannes. )

A su lado, el jurado suma nombres que cruzan generaciones y geografías. Destaca la presencia de Demi Moore, cuya carrera ha vivido una relectura reciente que la coloca nuevamente en el centro de la conversación cultural. También figura Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, cuya sensibilidad humanista y contemplativa podría equilibrar las decisiones del grupo con una mirada íntima y política.

El elenco se completa con perfiles igual de sólidos: el actor sueco Stellan Skarsgård, conocido por su versatilidad entre cine de autor y grandes franquicias; la actriz Ruth Negga, cuya carrera ha sido sinónimo de intensidad y precisión; y el director chileno Diego Céspedes, una de las voces emergentes más interesantes del cine latinoamericano. La combinación no es casual: Cannes apuesta por un jurado que dialogue entre experiencia, riesgo y nuevas narrativas.

