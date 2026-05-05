El Festival de Cannes vuelve a jugar en grande. Para su edición 2026, el certamen más influyente del cine de autor ha revelado un jurado que no solo combina prestigio, sino también una lectura muy clara del momento actual de la industria: diversidad estética, peso autoral y presencia de figuras que han sabido moverse entre lo independiente y lo mainstream. Al frente está el cineasta surcoreano Park Chan-wook, una elección que anticipa decisiones con filo y sensibilidad cinematográfica.
Cannes 2026 revela su jurado: Demi Moore, Chloé Zhao y más estrellas decidirán la Palma de Oro
No es una designación menor. El director de Oldboy y Decision to Leave representa una de las miradas más sofisticadas del cine contemporáneo, capaz de equilibrar violencia estilizada, profundidad emocional y una narrativa visual impecable. Su presidencia sugiere que Cannes podría inclinarse por películas de autor con riesgos formales, en lugar de apuestas complacientes. Es, en otras palabras, una invitación a que la competencia oficial suba la vara.
A su lado, el jurado suma nombres que cruzan generaciones y geografías. Destaca la presencia de Demi Moore, cuya carrera ha vivido una relectura reciente que la coloca nuevamente en el centro de la conversación cultural. También figura Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, cuya sensibilidad humanista y contemplativa podría equilibrar las decisiones del grupo con una mirada íntima y política.
El elenco se completa con perfiles igual de sólidos: el actor sueco Stellan Skarsgård, conocido por su versatilidad entre cine de autor y grandes franquicias; la actriz Ruth Negga, cuya carrera ha sido sinónimo de intensidad y precisión; y el director chileno Diego Céspedes, una de las voces emergentes más interesantes del cine latinoamericano. La combinación no es casual: Cannes apuesta por un jurado que dialogue entre experiencia, riesgo y nuevas narrativas.
Este equilibrio también habla del momento que vive el festival. En un contexto donde las plataformas, los circuitos alternativos y los festivales compiten por relevancia, Cannes refuerza su identidad apostando por figuras que validan tanto el cine como arte como industria. No se trata solo de premiar películas, sino de marcar una conversación global sobre hacia dónde se dirige el lenguaje cinematográfico.
La expectativa, inevitablemente, gira en torno a qué tipo de Palma de Oro veremos este año. ¿Se impondrá una obra radical en forma y fondo, alineada con la sensibilidad de Park Chan-wook? ¿O el jurado optará por una película con mayor resonancia política y social, en sintonía con Zhao y Negga? Lo único claro es que la decisión final tendrá peso más allá de la Croisette.
Con este jurado, Cannes 2026 no solo presenta nombres, sino una declaración de intenciones. La mesa está puesta para una edición donde el cine será evaluado con rigor, pero también con una apertura que refleja el pulso contemporáneo. Y en ese equilibrio, una vez más, se juega el verdadero poder del festival.