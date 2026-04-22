Diego Luna regresará al Festival de Cannes este año y lo hará para estrenar su más reciente película como director, Ceniza en la Boca, que fue elegida para presentarse en la sección “Special Screenings”, fuera de competencia, del afamado encuentro cinematográfico que, en su edición de 2026, se realizará del 12 al 23 de mayo.
Tras 10 años, Diego Luna regresa al Festival de Cannes con 'Ceniza en la Boca', su más reciente película como director
La película 'Ceniza en la Boca', dirigida por Diego Luna, se estrenará en el Festival de Cannes
El Festival de Cannes anunció hoy, a través de su sitio web oficial, que la película Ceniza en la Boca (o Ashes, conforme a su título internacional), la cuarta como director de Diego Luna, fue seleccionada para proyectarse fuera de competencia como parte de la sección “Special Screenings”.
Basada en la novela homónima de Brenda Navarro, la historia es producida por Inna Payán, Valerie Delpierre, Diego Rabasa, Luis Salinas y el propio Diego; y es protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz.
La sección de "Special Screenings" forma parte de la Selección Oficial, ya que son elegidas directamente por el comité del festival, pero no compiten por la Palma de Oro. A menudo, las películas que la integran tratan temas sociales o políticos urgentes.
En el caso de Ceniza en la boca, su enfoque en la migración, el desarraigo y el dolor de las familias separadas entre México y España la convierte en una candidata ideal para este espacio de reflexión.
Además de la nueva película de Diego Luna, el festival también anunció cuatro nuevas adiciones a este listado: Spring de Rostislav Kirpičenko, Tangles de Leah Nelson, Le Triangle d’Or de Hélène Rosselet-Ruiz, Groundswell de Joshua y Rebecca Tickell.
Todas éstas compartirán cartel con las cintas anunciadas previamente: Rehearsals for A Revolution de Pegah Ahangarani, Les Matins Merveilleux de Avril Besson, L’Affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre e Yvo Muller, Avedon de Ron Howard, Les Survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille, John Lennon: The Last Interview de Steven Soderbergh y Cantona de David Tryhorn y Ben Nicholas.
¿De qué se trata ‘Ceniza en la Boca’ la nueva película de Diego Luna?
La película que dirige Diego Luna y con la que regresará a Cannes, luego de 10 años, es una adaptación de la novela Ceniza en la Boca de la escritora mexicana Brenda Navarro.
La historia sigue a Lucila, una joven de 21 años que intenta encontrar su lugar en el mundo bajo la sombra de la violencia y la falta de oportunidades. Junto a su hermano menor, viaja de México a Madrid para reencontrarse con su madre, quien emigró años atrás en busca de un futuro mejor.
Sin embargo, el "sueño europeo" se desmorona al enfrentarse a la realidad de la migración, marcada por trabajos precarios, racismo estructural y una profunda crisis de identidad.
Filmada entre febrero y abril de 2025 en locaciones de la Ciudad de México, Madrid y Barcelona, Ceniza en la Boca es “una historia necesaria sobre la migración y la necesidad de sanar el dolor personal para poder transformarse”, según ha dicho Diego al respecto del proyecto.
Diego Luna regresa al Festival de Cannes con 'Ceniza en la Boca'
Con su cuarta película de ficción como director (luego de Abel, César Chávez y Mr. Pig), Diego Luna regresará al Festival de Cannes luego de una década.
Fue en 2016 cuando la estrella de Andor estuvo en calidad de actor para presentar la película Blood Father (estrenada fuera de competencia); además de ser parte del jurado de la sección “Un Certain Regard” (“Una Cierta Mirada”).
Anteriormente, en 2010, Diego proyectó Abel, su primer largometraje de ficción, en la misma sección de "Special Screenings".