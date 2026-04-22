Tras 10 años, Diego Luna regresa al Festival de Cannes con 'Ceniza en la Boca', su más reciente película como director

La película 'Ceniza en la Boca', dirigida por Diego Luna, se estrenará en el Festival de Cannes

El Festival de Cannes anunció hoy, a través de su sitio web oficial, que la película Ceniza en la Boca (o Ashes, conforme a su título internacional), la cuarta como director de Diego Luna, fue seleccionada para proyectarse fuera de competencia como parte de la sección “Special Screenings”.

Diego Luna regresa al Festival de Cannes (Monica Schipper/Getty Images)

Basada en la novela homónima de Brenda Navarro, la historia es producida por Inna Payán, Valerie Delpierre, Diego Rabasa, Luis Salinas y el propio Diego; y es protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz.

La sección de "Special Screenings" forma parte de la Selección Oficial, ya que son elegidas directamente por el comité del festival, pero no compiten por la Palma de Oro. A menudo, las películas que la integran tratan temas sociales o políticos urgentes.

Adriana Paz actúa en la nueva película de Diego Luna, 'Ceniza en la Boca' (Amy Sussman/Getty Images)

En el caso de Ceniza en la boca, su enfoque en la migración, el desarraigo y el dolor de las familias separadas entre México y España la convierte en una candidata ideal para este espacio de reflexión.

Además de la nueva película de Diego Luna, el festival también anunció cuatro nuevas adiciones a este listado: Spring de Rostislav Kirpičenko, Tangles de Leah Nelson, Le Triangle d’Or de Hélène Rosselet-Ruiz, Groundswell de Joshua y Rebecca Tickell.

Todas éstas compartirán cartel con las cintas anunciadas previamente: Rehearsals for A Revolution de Pegah Ahangarani, Les Matins Merveilleux de Avril Besson, L’Affaire Marie-Claire de Lauriane Escaffre e Yvo Muller, Avedon de Ron Howard, Les Survivants du Che de Christophe Dimitri Réveille, John Lennon: The Last Interview de Steven Soderbergh y Cantona de David Tryhorn y Ben Nicholas.