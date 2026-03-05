Erik Rubín reacciona al halago de Luis Carlos Origel, el novio de Andrea Legarreta, tras declararse fan de su música

Erik Rubín responde a Luis Carlos Origel y confirma su buena relación

Erik Rubín habló como pocas veces sobre Luis Carlos Origel, actual pareja de Andrea Legarreta . Esto ocurrió después de que el coach hiciera comentarios positivos sobre el cantante durante un reciente encuentro con los medios, en el que destacó la amistad que los une.

Luis Carlos Origel mantiene una gran relación con la familia de Andrea Legarreta. (Instagram)

El cantante concedió una entrevista a un grupo de reporteros durante su paso por el aeropuerto de San Luis Potosí. Al ser cuestionado sobre la confesión de Luis Carlos, quien recientemente admitió ser fan de su música, el intérprete reaccionó y compartió su opinión al respecto.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

(Instagram)

“Es un gran amigo mío, hay un gran amor, somos familia…”, dijo durante el encuentro con la prensa. El cantante aseguró que se alegra por la felicidad de la conductora y destacó que entre ambos existe una relación cordial. Además, aprovechó para reiterar el profundo cariño y respeto que sigue sintiendo por ella.

“Pura buena vibra, deseo lo mejor para ella, es la madre de mis hijas y la voy a amar siempre…”, agregó.