Erik Rubín reacciona al halago de Luis Carlos Origel, el novio de Andrea Legarreta, tras declararse fan de su música
Erik Rubín reaccionó a los comentarios de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, quien recientemente confesó ser fan de su música, y aseguró que entre ellos existe una relación cercana y de respeto.
Erik Rubín ha hablado en diversas ocasiones del cariño y la relación cordial que mantiene con su exesposa, Andrea Legarreta, y ha negado que exista algún conflicto entre ellos ahora que la conductora mantiene un noviazgo con Luis Carlos Origel.
El cantante aseguró que se alegra por la felicidad de la presentadora y subrayó que entre ambos prevalece una relación de respeto, principalmente para preservar la armonía familiar por el bienestar de sus hijas, Mía y Nina.
Erik Rubín responde a Luis Carlos Origel y confirma su buena relación
El cantante concedió una entrevista a un grupo de reporteros durante su paso por el aeropuerto de San Luis Potosí. Al ser cuestionado sobre la confesión de Luis Carlos, quien recientemente admitió ser fan de su música, el intérprete reaccionó y compartió su opinión al respecto.
“Es un gran amigo mío, hay un gran amor, somos familia…”, dijo durante el encuentro con la prensa. El cantante aseguró que se alegra por la felicidad de la conductora y destacó que entre ambos existe una relación cordial. Además, aprovechó para reiterar el profundo cariño y respeto que sigue sintiendo por ella.
“Pura buena vibra, deseo lo mejor para ella, es la madre de mis hijas y la voy a amar siempre…”, agregó.
La relación de Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta, con Erik Rubín
Hace algunas semanas, Erik Rubín compartió en sus historias de Instagram una imagen que llamó la atención de sus seguidores, en ella aparecía conviviendo junto a sus hijas, Mía y Nina, así como con Luis Carlos Origel, actual pareja de Andrea Legarreta, lo que evidenció la buena relación que mantienen como familia.
Sobre esta situación, el coach habló abiertamente de su noviazgo con la conductora del progra Hoy y también de la relación que ha construido con su entorno cercano de la conductora, incluidas sus hijas y su exesposo.
Luis Carlos aseguró que se lleva “muy bien, muy bien con todos” y confesó sentirse feliz por esta etapa de su vida. “La verdad, feliz. Estamos muy contentos”, comentó al referirse a su relación con la conductora.
Además, destacó que desde el inicio ha existido una convivencia cordial con toda la familia de Andrea, incluido Erik Rubín, ya que todo ha fluido de forma natural y en muy buenos términos. “Son personas que yo quiero muchísimo y admiro además, y la verdad todo increíble desde siempre, muy buena la relación con ellos”, afirmó.