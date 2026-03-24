Mía, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ya convive con la presunta nueva novia del cantante

Erik Rubín es captado con su novia y su hija Mía

Un video publicado en redes sociales, muestra al intérprete de “Dame amor” en las gradas de un evento, sentado junto a su rumorada pareja. Ambos portaban estilos similares, con un sombrero y lentes de sol, mientras conversaban. Lo que llamó la atención fue que a un lado de la mujer estaba sentada Mía Rubín.

Mía Rubín acompañó a su papá y su nueva pareja. (Instagram/@erikrubinoficial)

Las especulaciones apuntan a que la mujer que los acompañaba es la misma con quien fue visto en febrero en el Aeropuerto de Monterrey y hace unas semanas en un centro comercial de la Ciudad de México.

A pesar de las recientes apariciones juntos, el cantante no ha emitido ninguna confirmación oficial sobre su romance. No obstante, el hecho de que ya esté conviviendo con su familia podría demostrar que su relación va más en serio.



¿Quién es la nueva novia de Erik Rubín?

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la pareja de Erik Rubín, pues el cantante ha sido sumamente discreto con la información que da a conocer al público.

Los rumores comenzaron en febrero después de su primera aparición en Monterrey, donde medios le preguntaron acerca de la mujer que lo acompañaba. Sin embargo, el artista se limitó a dar detalles y en cambio declaró: “Estoy enamorado de la vida”.

Erik Rubín ha mantenido su nueva relación en privado. (Instagram/@erikrubinoficial)

En el mismo encuentro con la prensa, el cantante dijo que no quería etiquetar su relación porque aún estaban en una etapa temprana. “Las cosas tienen que madurar”, afirmó. “Nos estamos conociendo, estamos saliendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión”.

En marzo, el cantante también fue visto con su pareja en la Ciudad de México, donde se le puede ver tomando su mano mientras caminaban, de acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales.

