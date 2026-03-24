Mía, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ya convive con la presunta nueva novia del cantante

Recientemente, la vida amorosa del cantante Erik Rubín ha sido el centro de la conversación después de que hace unas semanas fue visto con una joven mujer que, se rumora, podría ser su nueva pareja.
Ahora, el cantante vuelve a sorprender tras una aparición en la que no solo estuvo acompañado por su presunta novia sino por su hija mayor, Mía Rubín.
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Erik Rubín es captado con su novia y su hija Mía
Un video publicado en redes sociales, muestra al intérprete de “Dame amor” en las gradas de un evento, sentado junto a su rumorada pareja. Ambos portaban estilos similares, con un sombrero y lentes de sol, mientras conversaban. Lo que llamó la atención fue que a un lado de la mujer estaba sentada Mía Rubín.
Las especulaciones apuntan a que la mujer que los acompañaba es la misma con quien fue visto en febrero en el Aeropuerto de Monterrey y hace unas semanas en un centro comercial de la Ciudad de México.
A pesar de las recientes apariciones juntos, el cantante no ha emitido ninguna confirmación oficial sobre su romance. No obstante, el hecho de que ya esté conviviendo con su familia podría demostrar que su relación va más en serio.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de la pareja de Erik Rubín, pues el cantante ha sido sumamente discreto con la información que da a conocer al público.
Los rumores comenzaron en febrero después de su primera aparición en Monterrey, donde medios le preguntaron acerca de la mujer que lo acompañaba. Sin embargo, el artista se limitó a dar detalles y en cambio declaró: “Estoy enamorado de la vida”.
En el mismo encuentro con la prensa, el cantante dijo que no quería etiquetar su relación porque aún estaban en una etapa temprana. “Las cosas tienen que madurar”, afirmó. “Nos estamos conociendo, estamos saliendo, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión”.
En marzo, el cantante también fue visto con su pareja en la Ciudad de México, donde se le puede ver tomando su mano mientras caminaban, de acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales.
En una entrevista, cuando se le preguntó a Mía su opinión sobre las parejas de sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín, ella respondió que aprueba completamente sus relaciones y se siente “muy feliz por ellos”. “A mí lo único que me importa es que sean felices. Y tienen una suerte también muy bonita porque se encontraron a personas que son unos tipazos y que son unos lindos”, afirmó.
Mía también habló con madurez sobre la transición entre la separación de sus padres y esta nueva etapa donde en la que cada uno encontró una nueva relación. Esto se lo adjudica al hecho de que tanto Legarreta como Rubín han puesto el ejemplo en su familia sobre el respeto, apertura e inteligencia emocional.
La hija mayor de Rubín finalmente enfatizó que se siente afortunada de que las parejas con las que están sus padres actualmente son buenas personas, reforzando la idea de que se siente conforme con las decisiones que han tomado. “También ellos son muy selectivos y no van a meter a cualquier persona a nuestro espacio. Tenemos la suerte de que ambos son unos tipazos", señala.