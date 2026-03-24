Andrea Legarreta publica emotivo homenaje a su sobrino Mateo, fallecido hace dos años

El tributo de Andrea Legarreta para su sobrino Mateo

Sensible ante la fecha, Andrea Legarreta recurrió a sus redes sociales para compartir sus sentimientos y la forma en que han decidido recordar a su sobrino. “Día de flores amarillas… De amar y ya… De recordar a nuestro Mateo, a dos años de su trascendencia… De abrazar… De hacer homenaje a su vida y a la nuestra… De vivir bonito… Día de bicis, y tierra, y sol, y gozo… De apapacho… Gran día para inaugurar un parque de bicicletas, hecho con todo el amor de un padre, en honor al amor infinito, llamado precisamente @infinitobikeparks”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes junto a la familia de su prima Valentina, mamá del adolescente.

Andrea Legarreta también dio detalles del homenaje, en el que hubo actividades al aire libre y un ambiente familiar que permitió recordar al joven. La publicación mostró distintos momentos de convivencia, en los que la conductora apareció acompañando a sus seres queridos, entre ellos su pareja, Luis Carlos Origel, y su hija, Nina Rubín Legarreta, reafirmando la importancia de mantenerse unidos en medio de la ausencia.

(Instagram)

Asimismo, la presentadora dedicó un mensaje especial a su prima Valentina y a su familia, reconociendo la fortaleza que han demostrado.

“Y, si eres amante del deporte y las bicis, debes visitarlo en familia. ¡Es espectacular! Infinito, como el amor de su gran equipo… Jero, Vale, Home, Mateo. ¡Qué hermoso acompañarlos siempre! Son ejemplo de amor, luz y resiliencia… De vivir y sentir “Un día a la vez”… ¡Los amamos INFINITO! ¡Siempre con ustedes!” expresó, dejando ver el apoyo emocional que se mantiene firme a pesar del paso del tiempo.

(Instagram)

Andrea Legarreta cerró su mensaje con palabras de agradecimiento dirigidas tanto para su sobrino como para su familia, reiterando el impacto que han tenido en su vida. “Besos hasta el cielo, Mateo hermoso… Besos, familia amada… Gracias por dejarnos transitar y compartir la vida con ustedes… Gracias por recordarnos que el sol siempre brilla, a pesar de las tormentas… Vamos… ¡Un día a la vez!”, escribió, dejando ver cómo el recuerdo del joven sigue siendo una guía en este proceso.