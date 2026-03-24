Andrea Legarreta compartió un emotivo mensaje para recordar a su sobrino Mateo, a dos años de una pérdida que marcó profundamente a su familia. La conductora, quien en 2024 enfrentó este duro momento tras el accidente en motocicleta del joven de 14 años, abrió su corazón con palabras que reflejan cómo ha evolucionado su duelo, manteniendo vivo su recuerdo y reforzando la relación con su familia.
Andrea Legarreta publica emotivo homenaje a su sobrino Mateo, fallecido hace dos años
El tributo de Andrea Legarreta para su sobrino Mateo
Sensible ante la fecha, Andrea Legarreta recurrió a sus redes sociales para compartir sus sentimientos y la forma en que han decidido recordar a su sobrino. “Día de flores amarillas… De amar y ya… De recordar a nuestro Mateo, a dos años de su trascendencia… De abrazar… De hacer homenaje a su vida y a la nuestra… De vivir bonito… Día de bicis, y tierra, y sol, y gozo… De apapacho… Gran día para inaugurar un parque de bicicletas, hecho con todo el amor de un padre, en honor al amor infinito, llamado precisamente @infinitobikeparks”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes junto a la familia de su prima Valentina, mamá del adolescente.
Andrea Legarreta también dio detalles del homenaje, en el que hubo actividades al aire libre y un ambiente familiar que permitió recordar al joven. La publicación mostró distintos momentos de convivencia, en los que la conductora apareció acompañando a sus seres queridos, entre ellos su pareja, Luis Carlos Origel, y su hija, Nina Rubín Legarreta, reafirmando la importancia de mantenerse unidos en medio de la ausencia.
Asimismo, la presentadora dedicó un mensaje especial a su prima Valentina y a su familia, reconociendo la fortaleza que han demostrado.
“Y, si eres amante del deporte y las bicis, debes visitarlo en familia. ¡Es espectacular! Infinito, como el amor de su gran equipo… Jero, Vale, Home, Mateo. ¡Qué hermoso acompañarlos siempre! Son ejemplo de amor, luz y resiliencia… De vivir y sentir “Un día a la vez”… ¡Los amamos INFINITO! ¡Siempre con ustedes!” expresó, dejando ver el apoyo emocional que se mantiene firme a pesar del paso del tiempo.
Andrea Legarreta cerró su mensaje con palabras de agradecimiento dirigidas tanto para su sobrino como para su familia, reiterando el impacto que han tenido en su vida. “Besos hasta el cielo, Mateo hermoso… Besos, familia amada… Gracias por dejarnos transitar y compartir la vida con ustedes… Gracias por recordarnos que el sol siempre brilla, a pesar de las tormentas… Vamos… ¡Un día a la vez!”, escribió, dejando ver cómo el recuerdo del joven sigue siendo una guía en este proceso.
La relación especial de Andrea con su sobrino Mateo
A lo largo de la vida de Mateo, Andrea Legarreta mantuvo con él un vínculo muy cercano y significativo, que incluso después de su partida sigue siendo uno de los lazos más importantes en su historia personal. En un mensaje previo, la conductora habló con total honestidad sobre lo que ha significado esta pérdida, recordando el lugar tan especial que él ocupó en su vida.
“Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu Manina (como me llamabas). Qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme como Manina de un ser tan especial y maravilloso. ¡Tan sólo 14 años! Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo. Pero no es así…”, escribió entonces, evidenciando la huella imborrable que dejó en su familia.
¿Qué le pasó al sobrino de Andrea Legarreta?
Mateo, sobrino de Andrea Legarreta, falleció en marzo de 2024 tras sufrir un accidente mientras entrenaba motocross en Estados Unidos.
El joven, de 14 años, había logrado años antes superar una enfermedad sanguínea grave y poco común, lo que hizo que su historia se convirtiera en un símbolo de esperanza que, con el tiempo, impactó a todo México por su inesperado final.
Mientras practicaba en una pista de Houston con miras a clasificar para una importante competencia de motocross, sufrió una caída que, aunque no parecía grave en un inicio, resultó fatal.
Su madre y su hermano menor, que se encontraban en el lugar, notaron de inmediato que algo no estaba bien. Poco después, los médicos confirmaron que Mateo había presentado muerte cerebral.
La familia tomó entonces una de las decisiones más difíciles: donar sus órganos. De acuerdo con su madre, se trataba de un deseo que el propio Mateo había expresado tiempo atrás, en una conversación casual con ella y su hermano.
"Mateo no volvió a recobrar el conocimiento (...) sé que él decidió irse en ese lugar vestido como él quería, esto fue el 20 de marzo y el 27 de marzo Mateo dona sus órganos, esto previo a una platica que él, Jerónimo y yo tuvimos. Yo les comenté que el día que yo muriera quería donar mis órganos y, en aquella plática, el único que me respondió y me dijo: "Mami, yo también quiero hacerlo", fue Mateo", recordó la madre del menor en Hoy.