Andrea Legarreta y Erik Rubín y sus nuevas parejas se reúnen para apoyar a su hija Mía

Andrea Legarreta y Erik Rubín y sus parejas apoyan a Mía

Mía Rubín celebró en el Acuario Inbursa el lanzamiento de su nuevo tema “Lento”. El evento destacó por la unión familiar, con la presencia de Andrea Legarreta, quien asistió junto a su pareja Luis Carlos Coronel, y de Erik Rubín, quien también acudió acompañado de su novia Geraldine Zárate.

Andrea Legarreta y Erik Rubín apoyaron a su hija Mía (Instagram)

A pesar de su separación, Andrea y Erik mantuvieron una actitud cordial y cercana. Se saludaron con naturalidad y compartieron el espacio junto a sus respectivas parejas, dejando claro que su prioridad es el bienestar y el éxito de su hija Mía Rubín en esta nueva etapa de su carrera.

La conductora de Hoy llegó sonriente, tomada de la mano de Luis Carlos. Durante el encuentro, el coach saludó con un abrazo a Erik y también convivió de manera cordial con su novia, reflejando un ambiente de respeto entre todos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus hijas Míay Nina (Instagram)

En su encuentro con la prensa, Legarreta explicó cómo ha sido la dinámica familiar tras su separación: “Más allá de todo lo que se pueda decir o inventar, nuestra historia de pareja no terminó de manera conflictiva; no hubo pleitos, gritos ni insultos. A veces, el tiempo, el trabajo o incluso los hijos generan distancia en la pareja”.



La conductora también destacó el vínculo que los mantiene unidos: “Es triste porque al final buscas un ‘Para siempre’, pero nuestro para siempre son nuestras hijas”.