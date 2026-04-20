Andrea Legarreta y Erik Rubín y sus nuevas parejas se reúnen para apoyar a su hija Mía

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron en la release party de su hija Mía Rubín, en la Ciudad de México, acompañados por sus respectivas parejas.
El encuentro llamó la atención por tratarse de la primera vez que coinciden públicamente con sus nuevas relaciones desde que anunciaron su separación en 2023. La conductora estuvo junto a Luis Carlos Coronel, mientras que el cantante acudió con Geraldine Zárate.
Publicidad
Andrea Legarreta y Erik Rubín y sus parejas apoyan a Mía
Mía Rubín celebró en el Acuario Inbursa el lanzamiento de su nuevo tema “Lento”. El evento destacó por la unión familiar, con la presencia de Andrea Legarreta, quien asistió junto a su pareja Luis Carlos Coronel, y de Erik Rubín, quien también acudió acompañado de su novia Geraldine Zárate.
A pesar de su separación, Andrea y Erik mantuvieron una actitud cordial y cercana. Se saludaron con naturalidad y compartieron el espacio junto a sus respectivas parejas, dejando claro que su prioridad es el bienestar y el éxito de su hija Mía Rubín en esta nueva etapa de su carrera.
La conductora de Hoy llegó sonriente, tomada de la mano de Luis Carlos. Durante el encuentro, el coach saludó con un abrazo a Erik y también convivió de manera cordial con su novia, reflejando un ambiente de respeto entre todos.
En su encuentro con la prensa, Legarreta explicó cómo ha sido la dinámica familiar tras su separación: “Más allá de todo lo que se pueda decir o inventar, nuestra historia de pareja no terminó de manera conflictiva; no hubo pleitos, gritos ni insultos. A veces, el tiempo, el trabajo o incluso los hijos generan distancia en la pareja”.
La conductora también destacó el vínculo que los mantiene unidos: “Es triste porque al final buscas un ‘Para siempre’, pero nuestro para siempre son nuestras hijas”.
Publicidad
Mía Rubín arranca nueva etapa con “Lento”
Mía Rubín dio el primer paso de una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su sencillo “Lento”, un tema donde mezcla pop con toques de afrobeat y apuesta por un sonido más propio.
Durante la presentación, la cantante se mostró emocionada al hablar del proceso creativo detrás de la canción, que marca el estilo de su próximo proyecto musical: “Este sencillo es el corazón de mi nueva etapa; con ‘Lento’ finalmente encontré el sonido que me define y la libertad de mostrar quién soy realmente como artista”, expresó durante el evento.
Tras su presentación, en la que contó con el respaldo de su familia y de su novio, el joven rejoneador mexicano Tarik Othón, Mía Rubín compartió un emotivo mensaje de agradecimiento por la noche especial que vivió, rodeada de fans, amigos y seres queridos en un momento clave de su carrera.
“¡POR SIEMPRE AGRADECIDA POR UNA NOCHE TAN ESPECTACULAR! Gracias a todos los que lo hicieron posible, y por hacerlo tan pero tan especial”, escribió en la primera parte de su mensaje. “A mis fans, a la prensa, a mi familia, amigos…me siento tan bendecida de estar rodeada de personas tan maravillosas!!! Y sobre todo, gracias a Acuario lnbursa por hacer este día tan mágico”, finalizó.