Mía Rubín habla de las nuevas relaciones de sus papás Erik Rubín y Andrea Legarreta: “Quiero verlos felices”

Luego de su separación, ambos han comenzado nuevas relaciones, situación que ha generado interés mediático, especialmente tras las recientes imágenes de Erik acompañado de una mujer en un centro comercial, lo que desató rumores sobre un posible romance.

Lejos de mostrarse incómoda, la joven cantante dejó claro que su prioridad es ver felices a sus papás. “Para mí lo más importante es que ellos estén bien y qué mejor que con personas increíbles. Han tenido la suerte de encontrar a gente muy valiosa, y eso me hace muy feliz”, compartió.

Mía Rubín (Instagram)

Mía también habló sobre la relación de su madre con su actual pareja, Luis Carlos Origel, con quien ha logrado una conexión cercana. Destacó su personalidad y el impacto positivo que ha tenido en la familia.

“Es un caballero, la trata como se merece y nosotros lo queremos muchísimo”, afirmó.