Mía Rubín habló con franqueza sobre la nueva etapa sentimental de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín, y dejó ver una postura que sorprendió por su madurez.
Mía Rubín habla de las nuevas relaciones de sus papás Erik Rubín y Andrea Legarreta: “Quiero verlos felices”
Luego de su separación, ambos han comenzado nuevas relaciones, situación que ha generado interés mediático, especialmente tras las recientes imágenes de Erik acompañado de una mujer en un centro comercial, lo que desató rumores sobre un posible romance.
Lejos de mostrarse incómoda, la joven cantante dejó claro que su prioridad es ver felices a sus papás. “Para mí lo más importante es que ellos estén bien y qué mejor que con personas increíbles. Han tenido la suerte de encontrar a gente muy valiosa, y eso me hace muy feliz”, compartió.
Mía también habló sobre la relación de su madre con su actual pareja, Luis Carlos Origel, con quien ha logrado una conexión cercana. Destacó su personalidad y el impacto positivo que ha tenido en la familia.
“Es un caballero, la trata como se merece y nosotros lo queremos muchísimo”, afirmó.
Mía Rubín prepara nuevo lanzamiento musical
Además, explicó que tanto ella como su hermana han logrado adaptarse a esta nueva dinámica familiar, construyendo vínculos sanos en esta etapa. “Con que ambos estén felices, yo estoy tranquila”, reiteró.
Las declaraciones de Mía sucedieron mientras asistió al estreno del musical Matilda, aunque en esta ocasión lo hizo sin su pareja, Tarik Othón, debido a compromisos profesionales. Sin embargo, adelantó que pronto asistirán juntos a la puesta en escena.
Finalmente, la cantante reveló que se encuentra preparando un lanzamiento musical importante, con el que busca consolidar una nueva etapa en su carrera. Además, adelantó que planea estrenar música de forma constante en los próximos meses.