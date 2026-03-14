Andrea Legarreta reacciona a la nueva relación de Erik Rubín: “Lo veo feliz”

Andrea Legarrega defiende su separación de Erik Rubín y la relación cordial que mantienen

Durante la conversación, la titular del matutino Hoy también recordó las críticas que surgieron cuando ella y Erik Rubín anunciaron públicamente su separación.

En aquel momento, muchos usuarios en redes sociales dudaron de que una ruptura pudiera darse en buenos términos, especialmente después de tantos años de matrimonio y siendo uno de los matrimonios más estables de la industria.

Evento Mexicana (Luis Ortiz Vargas)

Sin embargo, Legarreta reiteró que su separación ha sido una de las decisiones más maduras que han tomado como pareja y como familia, pues ambos priorizaron el respeto y el bienestar de sus hijas y menciona que todavía mantienen una buena relación.

“Nos calificaban de ridículos, de: ‘Ay, sí, eso de que se separan desde el amor’. Y nosotros, nuestra separación ha sido muy sana y muy amorosa. Hay mucho agradecimiento, hay mucha vida compartida y duramos 23 años. O sea, fue una historia, yo considero que de éxito en el amor”, afirmó.