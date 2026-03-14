Andrea Legarreta reacciona a la nueva relación de Erik Rubín: “Lo veo feliz”

La conductora de Hoy dejó claro que, pese a su separación, entre ambos continúa existiendo respeto, cariño y buenos deseos.
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Andrea Legarreta ya conoce a la supuesta novia de Erik Rubín
Andrea Legarreta fue cuestionada sobre las recientes imágenes en las que su exposo Erik Rubín fue captado junto a una joven con quien presuntamente estaría saliendo.
Al respecto, Legarreta confesó que no sabe si se trata de una relación formal, aunque aseguró que ya tuvo la oportunidad de conocerla.
“No sé si ya es algo oficial o no, pero a ella tuve oportunidad de conocerla y me parece una niña linda, y a él lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo feliz, y lo único que deseamos el uno para el otro es que estemos con gente buena”, expresó.
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Andrea Legarrega defiende su separación de Erik Rubín y la relación cordial que mantienen
En aquel momento, muchos usuarios en redes sociales dudaron de que una ruptura pudiera darse en buenos términos, especialmente después de tantos años de matrimonio y siendo uno de los matrimonios más estables de la industria.
Sin embargo, Legarreta reiteró que su separación ha sido una de las decisiones más maduras que han tomado como pareja y como familia, pues ambos priorizaron el respeto y el bienestar de sus hijas y menciona que todavía mantienen una buena relación.
“Nos calificaban de ridículos, de: ‘Ay, sí, eso de que se separan desde el amor’. Y nosotros, nuestra separación ha sido muy sana y muy amorosa. Hay mucho agradecimiento, hay mucha vida compartida y duramos 23 años. O sea, fue una historia, yo considero que de éxito en el amor”, afirmó.
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Andrea Legarreta y Erik Rubín: la evolución de su historia de amor
Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron en el año 2000 y durante más de dos décadas formaron una de las parejas más sólidas y queridas del medio artístico mexicano.
A lo largo de su matrimonio compartieron diversos proyectos, apariciones públicas y momentos familiares que los mantuvieron en el ojo público.
Fruto de su relación nacieron sus dos hijas, Mía y Nina Rubín, quienes también han comenzado a abrirse camino en el mundo del espectáculo. Por esta razón, ambos han insistido en mantener una relación cercana como familia, incluso después de su separación por el bienestar de sus dos hijas.