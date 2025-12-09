Sin concesiones: Bu Cuarón reacciona a la polémica que generó su presentación antes del concierto de Dua Lipa

Bu Cuarón reacciona a polémica por su presentación antes del concierto de Dua Lipa

“Escuché que les interesa cómo canto”, escribió la hija de Alfonso Cuarón junto a un video publicado en Tiktok en el que se le ve tocar el piano y se le escucha interpretar la canción “Porque te vas” con un arreglo muy personal y que recuerda el estilo estridente que marcó su aparición en el escenario del Estadio GNP.

Bu Cuarón reacciona a la polémica de su presentación antes del concierto de Dua Lipa (Instagram / Bu Cuarón)

“Todas las promesas de mi amor de irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas…”, canta Bu Cuarón, con el uso de falsete y vibrato, que brindan a la grabación un tono dramático y sin concesiones.

Bu Cuarón reacciona a la polémica de su presentación antes del concierto de Dua Lipa (Instagram / Bu Cuarón)

Anteriormente, en entrevista con EXA radio, Bu Cuarón dejó ver que su papá, el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, no tuvo nada que decir sobre el show que sus hijos montaron para calentar el ambiente antes de la salida de Dua Lipa al escenario del Estadio GNP.

“Mi papá es muy crítico, la verdad”, comentó la cantante a la emisora. “Si no le gusta algo, la verdad me lo diría, pero escucha mi música y dice: ‘No mames, está poca madre’. Él es muy honesto”, enfatizó Bu.