Sin concesiones: Bu Cuarón reacciona a la polémica que generó su presentación antes del concierto de Dua Lipa

Buena o mala, ninguna publicidad le hace daño a ningún artista o figura pública si sabe aprovechar tanto las reacciones que genera su persona, su presencia o sus acciones y, a través de la reflexión y la evaluación de un hecho en particular, logra convertir una conversación en un aprendizaje.
El más claro y reciente ejemplo de este escenario lo protagonizó Bu Cuarón, quien reaccionó a la polémica que ocasionó su presentación previo al último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México con un video que publicó en internet.
¿Bu Cuarón, nepobaby? La cantante reacciona a polémica
El viernes 5 de diciembre, Bu y Olmo Cuarón, hijos del director mexicano Alfonso Cuarón, fueron el número abridor del tercero y último concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP, como parte de la gira Radical Optimism Tour.
La mini presentación de los hermanos se convirtió poco después en tema de conversación en redes sociales por distintos motivos.
Por una parte, el apellido de los jóvenes artistas dio origen a conversaciones que apuntaban a que, como “nepobabies”, tuvieron acceso a este escenario y, por otra, a que la actuación de Bu Cuarón resultó desconcertante para el público que ya estaba presente en el foro.
“Escuché que les interesa cómo canto”, escribió la hija de Alfonso Cuarón junto a un video publicado en Tiktok en el que se le ve tocar el piano y se le escucha interpretar la canción “Porque te vas” con un arreglo muy personal y que recuerda el estilo estridente que marcó su aparición en el escenario del Estadio GNP.
“Todas las promesas de mi amor de irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas…”, canta Bu Cuarón, con el uso de falsete y vibrato, que brindan a la grabación un tono dramático y sin concesiones.
Anteriormente, en entrevista con EXA radio, Bu Cuarón dejó ver que su papá, el ganador del Oscar Alfonso Cuarón, no tuvo nada que decir sobre el show que sus hijos montaron para calentar el ambiente antes de la salida de Dua Lipa al escenario del Estadio GNP.
“Mi papá es muy crítico, la verdad”, comentó la cantante a la emisora. “Si no le gusta algo, la verdad me lo diría, pero escucha mi música y dice: ‘No mames, está poca madre’. Él es muy honesto”, enfatizó Bu.
El debut de Bu Cuarón en los escenarios mexicanos
En mayo de 2024, Bu Cuarón y su hermano Olmo debutaron como músicos en México al presentarse en el Festival Emblema, que contó en su cartel con figuras como Sam Smith, Calvin Harris, Christian Aguilar y Nelly Furtado.
En aquella ocasión, la joven cantante y compositora y su hermano contaron con el apoyo de algunos de sus familiares, como Alfonso y Carlos Cuarón, así como integrantes del círculo cercano del director mexicano, como las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.