Dua Lipa, Luis Miguel y The Beatles: los artistas que han interpretado “Bésame Mucho”

De Dua Lipa a Luis Miguel, y de The Beatles a Andrea Bocelli, “Bésame Mucho” ha viajado por décadas y géneros. Esta es la evolución histórica de los artistas que han dado vida al bolero más famoso del mundo.
mié 03 diciembre 2025 03:01 PM
Dua Lipa: Radical Optimism Tour - Mexico City
Dua Lipa durante su paso por México con. su gia "Radical Optimism Tour". (Manuel Velasquez/Getty Images)

Esta línea del tiempo confirma que el bolero escrito por Consuelo Velázquez no solo es eterno, sino inagotable: cada artista que lo toca lo convierte en un clásico de su propia época.

Desde su primera grabación en 1941, “Bésame Mucho” ha tejido una historia musical que cruza fronteras, géneros y generaciones. Lo que comenzó en la voz de Emilio Tuero se expandió con Los Panchos y Pedro Infante, conquistó el mercado internacional con Frank Sinatra y Nat King Cole, y encontró nuevas vidas en The Beatles, Elvis Presley y Ray Conniff. Más tarde, João Gilberto, Cesária Évora y Andrea Bocelli la reinterpretaron desde sensibilidades completamente distintas, mientras Luis Miguel la reintrodujo a la cultura pop en los noventa.

Intérpretes de “Bésame Mucho” en orden cronológico

1940 — Las primeras grabaciones

Emilio Tuero — 1941 Primera grabación oficial del bolero.

Trío Los Panchos — 1945 aprox. Una de las versiones que consolidó el bolero a nivel continental.

Pedro Infante — finales de los 40 Versión emblemática del Cine de Oro mexicano.

Los Panchos.jpeg
Trio Los Panchos. (Archivo. )

1950 — Internacionalización

Frank Sinatra — 1954 Su versión acercó el bolero al mercado angloparlante.

Nat King Cole — 1958 Aunque no siempre se incluye en todas las listas, su interpretación en español es histórica.

Sinatra With Props In Recording Studio
Frank Sinatra uno de los interpretes en inglés más importantes de la historia. (Hulton Archive/Getty Images)

1960 — Europa se enamora del bolero

The Beatles — 1962 La interpretaron en su etapa pre-fama en los estudios Decca.

Elvis Presley — 1969 Interpretación registrada en sesiones y presentaciones de su comeback.

Ray Conniff and His Orchestra — finales de los 60 Versión orquestal que popularizó el tema en formato big band.

Elvis With Double Bass
Elvis Presley, estrella estadounidense. (Hulton Archive/Getty Images)

1970 — Nuevas texturas

Cesária Évora — mediados de los 70 (primeras interpretaciones en vivo) Aunque la grabación comercial es posterior, sus primeras versiones datan de esta década.

Rome Celebrates Earth Day with Nat Geo Music Live
Cesaria Evora cantante. (Elisabetta Villa/Getty Images)

1980 — El bolero renace

João Gilberto — 1981 Su toque bossa nova elevó el bolero a un registro íntimo y elegante.

João Gilberto.jpeg
João Gilberto, interprete brasileño. (Archivo. )

1990 — El regreso del bolero al pop

Luis Miguel — 1991 Su versión en el disco Romance detonó un renacimiento global del bolero para nuevas generaciones.

ab67616d0000b2736a181913ea31219fed3a558b.jpeg
Portada del álbum Romances de Luis Miguel. (Archivo.
)

2000–2010 — Versiones contemporáneas

Diana Krall — 2001 Estilo jazz, incluida en su repertorio en vivo y grabaciones de la época.Andrea

Susana Zabaleta — 2004 Un tono vocal operístico y un videoclip experimental

Bocelli — 2006 Versión clásica/operística incluida en Amore.

Zoé — 2011 Versión alternativa/rock-pop incluida en el álbum tributo Mujer Divina dedicado a Agustín Lara, donde la interpretan en varios lives y sets especiales.

