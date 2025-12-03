Dua Lipa, Luis Miguel y The Beatles: los artistas que han interpretado “Bésame Mucho”

Esta línea del tiempo confirma que el bolero escrito por Consuelo Velázquez no solo es eterno, sino inagotable: cada artista que lo toca lo convierte en un clásico de su propia época.

Desde su primera grabación en 1941, “Bésame Mucho” ha tejido una historia musical que cruza fronteras, géneros y generaciones. Lo que comenzó en la voz de Emilio Tuero se expandió con Los Panchos y Pedro Infante, conquistó el mercado internacional con Frank Sinatra y Nat King Cole, y encontró nuevas vidas en The Beatles, Elvis Presley y Ray Conniff. Más tarde, João Gilberto, Cesária Évora y Andrea Bocelli la reinterpretaron desde sensibilidades completamente distintas, mientras Luis Miguel la reintrodujo a la cultura pop en los noventa.

