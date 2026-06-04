‘Risa y la cabina del viento’, la película con la que Cazzu debuta como actriz llega a Netflix

Cazzu participa en la marcha por los 11 años de Ni Una Menos

Cazzu cambió por un momento los escenarios por las calles de Buenos Aires para sumarse a la marcha por los 11 años de Ni Una Menos, una de las manifestaciones más importantes del movimiento feminista en Argentina.

La cantante participó en el acto central realizado frente al Congreso de la Nación, en la capital argentina, donde compartió escenario con la actriz Thelma Fardin para pronunciar un contundente mensaje ante miles de asistentes.

Cazzu (Instagram)

“Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen”.

"La Jefa", como llaman sus fans a Cazzu, también denunció “la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios contra toda forma de sometimiento, explotación y violencia” y concluyó su participación con una de las consignas más representativas del movimiento: “¡Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.

El movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 tras el feminicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada a golpes en la localidad argentina de Rufino. Once años después, continúa visibilizando la violencia de género y exigiendo políticas de protección para las mujeres.

¿Qué es la Ley Cazzu?

Además de su participación en la marcha, la cantante protagoniza la nueva portada de Rolling Stone Argentina, donde abordó la llamada ‘Ley Cazzu’, una iniciativa impulsada en México y Argentina que busca limitar ciertos derechos parentales a quienes incumplen de manera reiterada con la manutención de sus hijos o abandonan sus responsabilidades de crianza.

Cazzu y Thelma Fardin (Instagram)

La propuesta busca facilitar trámites como permisos de viaje o la expedición de pasaportes para los padres o madres que sí ejercen la custodia y el cuidado de los menores.

Sobre el tema, Cazzu aclaró que no participó en la creación del proyecto, aunque reconoció sentirse identificada con las problemáticas que busca visibilizar dicha ley.

“Hay personas que piensan que esto es algo que yo propuse y la verdad que es una iniciativa de personas que un día decidieron proponer cierta modalidad parental debido a problemáticas muy comunes, de las cuales yo he sido víctima. Que usen mi nombre para un proyecto así me honra mucho”, señaló.

Las declaraciones llegan en medio de la demanda que enfrenta con Christian Nodal, papá de su hija Inti, sobre la manutención y acuerdos de convivencia de la niña.