‘Risa y la cabina del viento’, la película con la que Cazzu debuta como actriz llega a Netflix

Cazzusumó un nuevo capítulo a su carrera artística. La cantante argentina dio un salto a la actuación con Risa y la cabina del viento, una película que llegó a Netflix el 3 de junio.
La producción mezcla drama y fantasía para contar una historia marcada por la pérdida, la esperanza y la necesidad de encontrar respuestas cuando parece imposible hacerlo.
Publicidad
El debut cinematográfico de Cazzu llega a Netflix
En esta producción, Cazzuinterpreta a Sara, la mamá de Risa, la protagonista de la historia. El papel marca la primera participación de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista argentina, en una película.
Su incursión en el cine llega en uno de los momentos más importantes de su carrera, mientras continúa con proyectos musicales y presentaciones internacionales con su gira Latinaje.
Además de Cazzu, la cinta reúne a varios nombres destacados del cine argentino. El reparto está encabezado por Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges y Gustavo Garzón, entre otros actores.
Antes de llegar a Netflix, Risa y la cabina del viento recorrió varios festivales. La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a Mejor Película y Mejor Director para Juan Cabral.
La historia fue filmada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, además, cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos.
'Risa y la cabina del viento', ve el tráiler de la película con la que Cazzu debuta en el cine
Publicidad
Cazzu participa en la marcha por los 11 años de Ni Una Menos
Cazzucambió por un momento los escenarios por las calles de Buenos Aires para sumarse a la marcha por los 11 años de Ni Una Menos, una de las manifestaciones más importantes del movimiento feminista en Argentina.
La cantante participó en el acto central realizado frente al Congreso de la Nación, en la capital argentina, donde compartió escenario con la actriz Thelma Fardin para pronunciar un contundente mensaje ante miles de asistentes.
“Hoy, frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables. Las vidas de las pibas valen”.
"La Jefa", como llaman sus fans a Cazzu, también denunció “la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios contra toda forma de sometimiento, explotación y violencia” y concluyó su participación con una de las consignas más representativas del movimiento: “¡Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”.
El movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio de 2015 tras el feminicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada a golpes en la localidad argentina de Rufino. Once años después, continúa visibilizando la violencia de género y exigiendo políticas de protección para las mujeres.
¿Qué es la Ley Cazzu?
Además de su participación en la marcha, la cantante protagoniza la nueva portada de Rolling Stone Argentina, donde abordó la llamada ‘Ley Cazzu’, una iniciativa impulsada en México y Argentina que busca limitar ciertos derechos parentales a quienes incumplen de manera reiterada con la manutención de sus hijos o abandonan sus responsabilidades de crianza.
La propuesta busca facilitar trámites como permisos de viaje o la expedición de pasaportes para los padres o madres que sí ejercen la custodia y el cuidado de los menores.
Sobre el tema, Cazzu aclaró que no participó en la creación del proyecto, aunque reconoció sentirse identificada con las problemáticas que busca visibilizar dicha ley.
“Hay personas que piensan que esto es algo que yo propuse y la verdad que es una iniciativa de personas que un día decidieron proponer cierta modalidad parental debido a problemáticas muy comunes, de las cuales yo he sido víctima. Que usen mi nombre para un proyecto así me honra mucho”, señaló.
Las declaraciones llegan en medio de la demanda que enfrenta con Christian Nodal, papá de su hija Inti, sobre la manutención y acuerdos de convivencia de la niña.