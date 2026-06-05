Así será el inesperado debut de Checo Pérez en 'Emily in Paris' junto a Lily Collins

Checo Pérez saldrá en 'Emily in Paris' junto a Lily Collins

Las imágenes, registradas durante el Gran Premio de Mónaco, se viralizaron rápidamente en redes sociales y despertaron el interés tanto de los aficionados al automovilismo como de los seguidores de la producción protagonizada por Collins.

Aunque Netflix mantiene bajo reserva los detalles de la trama, todo apunta a que el mexicano tendrá un cameo en la temporada final de la serie.

La producción de Emily in Paris trasladó parte de su rodaje al Principado de Mónaco, aprovechando uno de los eventos más glamorosos del calendario deportivo internacional. Las cámaras fueron vistas dentro del paddock mientras Lily Collins, en su papel de Emily Cooper, interactuaba con Checo Pérez en instalaciones vinculadas al mundo de la Fórmula 1.



Lily Collins was spotted with Sergio Perez and the Cadillac team in Monaco. 🇲🇨 Collins is reportedly filming scenes for the Netflix show “Emily in Paris.” pic.twitter.com/iyI5YJbv4O — Motorsport (@Motorsport) June 4, 2026

Fotografías y videos difundidos por distintos medios muestran a la actriz compartiendo escena con el piloto mexicano en un entorno rodeado de monoplazas, ingenieros y equipos de competición.

Aunque no se ha revelado si Checo Pérez interpretará una versión de sí mismo o un personaje de ficción, la expectativa entre los fans ya es alta.