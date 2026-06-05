Emma Heming actualiza el estado de salud de Bruce Willis: “Estamos haciendo todo lo que podemos”

Emma Heming actualiza el estado de salud de Bruce Willis

Durante una entrevista en el programa Today de NBC, Emma Heming aseguró que, dentro de las circunstancias, el protagonista de Duro de Matar se encuentra estable y rodeado del cariño de sus seres queridos.

“Estamos bien. Mi marido está rodeado de apoyo y cariño y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias”, expresó la empresaria y activista, quien en los últimos años se ha convertido en una de las principales voces de concientización sobre el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en las familias. "Estamos haciendo lo que podemos", agregó.

La familia de Bruce Willis anunció en marzo de 2022 que el actor padecía afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación. Meses después, en febrero de 2023, sus familiares confirmaron que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente el comportamiento, el lenguaje y las funciones motrices.

"La demencia es dura. Es dura para la persona diagnosticada, pero también es muy dura para la familia". Cuando dicen que esta es una enfermedad familiar, realmente lo es", agregó Emma.

“Aunque no esté su mente, él sigue estando muy presente en su cuerpo”, comentó.

Bruce Willis y Emma Heming. (AP)

En la entrevista, Emma también habló sobre cómo gestiona esta situación con sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn. Lejos de ocultar la verdad, Emma defendió la necesidad de mantener un hogar transparente.

''Lo más importante para nosotros era ser capaces de nombrar la enfermedad por lo que es y explicarles médicamente qué es lo que pasa", señaló.