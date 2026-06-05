Han pasado más de cuatro años desde que Bruce Willis se retiró de la actuación debido a los problemas de salud tras un diagnóstico de demencia frontotemporal. Ahora, su esposa, Emma Heming, dio una actualización sobre el estado del actor y la forma en que la familia enfrenta esta compleja etapa.
Emma Heming actualiza el estado de salud de Bruce Willis: “Estamos haciendo todo lo que podemos”
Emma Heming actualiza el estado de salud de Bruce Willis
Durante una entrevista en el programa Today de NBC, Emma Heming aseguró que, dentro de las circunstancias, el protagonista de Duro de Matar se encuentra estable y rodeado del cariño de sus seres queridos.
“Estamos bien. Mi marido está rodeado de apoyo y cariño y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias”, expresó la empresaria y activista, quien en los últimos años se ha convertido en una de las principales voces de concientización sobre el impacto de las enfermedades neurodegenerativas en las familias. "Estamos haciendo lo que podemos", agregó.
La familia de Bruce Willis anunció en marzo de 2022 que el actor padecía afasia, un trastorno que afecta la capacidad de comunicación. Meses después, en febrero de 2023, sus familiares confirmaron que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta principalmente el comportamiento, el lenguaje y las funciones motrices.
"La demencia es dura. Es dura para la persona diagnosticada, pero también es muy dura para la familia". Cuando dicen que esta es una enfermedad familiar, realmente lo es", agregó Emma.
“Aunque no esté su mente, él sigue estando muy presente en su cuerpo”, comentó.
En la entrevista, Emma también habló sobre cómo gestiona esta situación con sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn. Lejos de ocultar la verdad, Emma defendió la necesidad de mantener un hogar transparente.
''Lo más importante para nosotros era ser capaces de nombrar la enfermedad por lo que es y explicarles médicamente qué es lo que pasa", señaló.
El papel de su familia y la importancia de cuidar a los cuidadores
De acuerdo con la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD), esta condición suele manifestarse entre los 45 y 65 años y no tiene cura actualmente. Los síntomas varían según cada paciente, pero pueden incluir cambios de personalidad, dificultades para hablar y alteraciones en la conducta.
Heming explicó que, aunque la enfermedad ha afectado capacidades cognitivas importantes, todavía percibe la presencia de su esposo de otras maneras.
Desde que se hizo público el diagnóstico, la familia de Bruce Willis ha mostrado una imagen de unidad poco común en Hollywood. Emma Heming, sus hijas, así como su exesposa, Demi Moore, han mantenido una relación cercana para acompañar al actor durante esta etapa.
En los últimos años, Heming también ha aprovechado su experiencia para visibilizar la realidad que enfrentan millones de cuidadores. Durante su conversación con NBC insistió en la necesidad de atender no solo a quienes viven con una enfermedad neurodegenerativa, sino también a las personas responsables de su cuidado diario.
“Si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas que queremos?”, reflexionó.