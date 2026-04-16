Shannon Elizabeth se une a OnlyFans: ¿qué hay detrás del nuevo rumbo que toma la actriz de ‘American Pie’

Shannon Elizabeth se une a OnlyFans para mostrar su lado más sexy

Más allá de crear contenido provocativo, la decisión de Shannon Elizabeth, de sumarse a la plataforma OnlyFans —que se distingue por la oferta de entretenimiento para adultos— se trata de una decisión estratégica para la actriz de American Pie, la “sexy comedia” de adolescentes lanzada en 1999 que dio origen a toda una franquicia.

Shannon Elizabeth interpretó a Nadia en 'American Pie' (1999) (Getty Images/Getty Images)

“He pasado toda mi carrera en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa”, dijo la actriz de 52 años, según publica Entertainment Weekly, por lo que ahora, con este nuevo rumbo que toma su carrera, le permitirá “mostrar un lado más sexy que nadie ha visto” y, sobre todo, estar más cerca de sus fans.

En este sentido, según da a conocer Page Six, Shannon quiere ofrecer “una mirada sin filtros” a su vida y generar una conexión real con su audiencia, algo que —asegura— no encontraba en redes tradicionales, ya que como todos sabemos están llenas de estrictas normas sobre temas que son sensibles y está prohibido difundir en ellas, como la desnudez o la insinuación de temas sexuales.