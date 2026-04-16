Shannon Elizabeth, actriz recordada como la bomba sexy de la película American Pie, abrió una cuenta en OnlyFans y explicó que lo hace para mostrar una versión más libre y sensual de sí misma, pero también para recuperar el control de su carrera tras años dentro de un sistema que, según ella misma, definía su rumbo.
Shannon Elizabeth se une a OnlyFans: ¿qué hay detrás del nuevo rumbo que toma la actriz de ‘American Pie’
Shannon Elizabeth se une a OnlyFans para mostrar su lado más sexy
Más allá de crear contenido provocativo, la decisión de Shannon Elizabeth, de sumarse a la plataforma OnlyFans —que se distingue por la oferta de entretenimiento para adultos— se trata de una decisión estratégica para la actriz de American Pie, la “sexy comedia” de adolescentes lanzada en 1999 que dio origen a toda una franquicia.
“He pasado toda mi carrera en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa”, dijo la actriz de 52 años, según publica Entertainment Weekly, por lo que ahora, con este nuevo rumbo que toma su carrera, le permitirá “mostrar un lado más sexy que nadie ha visto” y, sobre todo, estar más cerca de sus fans.
En este sentido, según da a conocer Page Six, Shannon quiere ofrecer “una mirada sin filtros” a su vida y generar una conexión real con su audiencia, algo que —asegura— no encontraba en redes tradicionales, ya que como todos sabemos están llenas de estrictas normas sobre temas que son sensibles y está prohibido difundir en ellas, como la desnudez o la insinuación de temas sexuales.
¿El divorcio de Shannon Elizabeth influyó en su debut en OnlyFans?
La actriz Shannon Elizabeth debuta en OnlyFans al mismo tiempo que atraviesa un cambio importante en su vida privada. Recientemente se separó de Simon Borchert, con quien se había casado en 2021. La ruptura de pareja, que se dio de forma discreta, según reporta Page Six, marca un nuevo comienzo que ella misma insinuó en redes sociales con mensajes sobre “resetear” su vida y volver a lo esencial.
Al mismo tiempo, coincide con una necesidad más amplia que tiene que ver su independencia económica y el control creativo de nuevos proyectos. En ese sentido, la actriz eligió OnlyFans porque le permite crear en sus propios términos y “ser libre” en la forma en que se presenta ante el público.
Además está el hecho de que, desde hace años, vive alejada de Hollywood, instalada en Sudáfrica (de donde es su ahora ex esposo) y enfocada en su fundación de conservación animal, la Shannon Elizabeth Foundation, de la que él también es ejecutivo.
Ese cambio de vida redujo su presencia en la industria, pero ahora que da inicio a una nueva etapa en solitario, tiene también nuevas necesidades de ingresos y OnlyFans se le presentó como una herramienta directa para sostener su estilo de vida y sus proyectos sin depender de terceros.
¿Quién es Shannon Elizabeth, la actriz de ‘American Pie’ que abrió su OnlyFans?
Shannon Elizabeth nació el 7 de septiembre de 1973 en Houston, Texas, y alcanzó fama mundial en 1999 con American Pie, donde interpretó a Nadia, una estudiante de intercambio que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la comedia juvenil de finales de siglo.
Ese papel le otorgó de inmediato el estatus de “símbolo sexual”, aunque con el tiempo ella misma se deshizo de esa percepción. En entrevistas recientes, reconoció que esa imagen pública no siempre coincidía con su personalidad fuera de cámara, ya que se considera una persona mucho más reservada.
Tras el éxito inicial, participó en películas como Scary Movie y en televisión, pero su carrera tomó otros caminos. Se involucró en el póker profesional, compitió en torneos internacionales, y más adelante volcó su energía en el activismo ambiental, especialmente en África, junto a su hasta ahora esposo, el conservacionista Simon Borchet.