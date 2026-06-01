Después de años de ser uno de los personajes más complejos de Euphoria, Rue Bennett tuvo un final tan doloroso como inesperado. El último episodio de la serie dejó en shock a millones de espectadores al mostrar la muerte de la protagonista interpretada por Zendaya, cerrando así una de las historias más emblemáticas de la serie creada por Sam Levinson.
Zendaya se despide de Rue tras su impactante muerte en el final de 'Euphoria'
Zendaya se despide de Rue tras su impactante muerte en el final de 'Euphoria'
La actriz reaccionó públicamente al desenlace durante un especial detrás de cámaras emitido tras el episodio. Visiblemente emocionada, agradeció al equipo, al elenco y a los seguidores que acompañaron a Rue durante su difícil recorrido marcado por las adicciones, la salud mental y la búsqueda de identidad.
En el episodio final de Euphoria, Rue muere después de consumir analgésicos adulterados con fentanilo. La escena pone fin a una batalla contra la adicción que había definido gran parte de la trama desde el estreno de la serie en 2019. Su padrino, Ali, interpretado por Colman Domingo, descubre su cuerpo y posteriormente busca justicia contra los responsables.
zendaya celebrating after filming her last scene in #euphoria pic.twitter.com/reOITrlXGd
— celebsnapz (@celebsnapzx) June 1, 2026
La decisión provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores consideraron que el personaje merecía una oportunidad de redención después de haber mostrado señales de recuperación durante la temporada. Otros defendieron el cierre por considerarlo coherente con la crudeza que siempre caracterizó a la producción.
Ante la polémica, Sam Levinson, creador de la serie, explicó que la muerte de Rue respondía a una necesidad narrativa y a un deseo de retratar con honestidad las consecuencias de la adicción. El creador señaló que el auge del consumo de fentanilo y su propia experiencia personal influyeron en la construcción del desenlace.
Además, el episodio incluyó un homenaje a Angus Cloud, quien interpretó a Fezco y falleció en 2023. Según Levinson, parte del final también funciona como un homenaje al actor y al impacto que tuvo dentro y fuera de la serie.
La despedida de Zendaya a su personaje en 'Euphoria'
Desde su estreno, Euphoria convirtió a Zendaya en una de las intérpretes más reconocidas de su generación y le valió dos premios Emmy por su trabajo como Rue. En varias entrevistas previas, la actriz había manifestado su deseo de que el personaje encontrara algo de paz y felicidad después de años de sufrimiento.
Por eso, su despedida pública tuvo un tono especialmente emotivo. Más allá de la controversia por el final, Zendaya dejó claro que siempre estará agradecida por la conexión que construyó con Rue y con los millones de espectadores que encontraron en ella un reflejo de sus propias luchas.
“Solo quiero darles las gracias”. “Estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes; muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer”, añadió. “Ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias”, agregó.