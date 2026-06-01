Zendaya se despide de Rue tras su impactante muerte en el final de 'Euphoria'

La actriz reaccionó públicamente al desenlace durante un especial detrás de cámaras emitido tras el episodio. Visiblemente emocionada, agradeció al equipo, al elenco y a los seguidores que acompañaron a Rue durante su difícil recorrido marcado por las adicciones, la salud mental y la búsqueda de identidad.

En el episodio final de Euphoria, Rue muere después de consumir analgésicos adulterados con fentanilo. La escena pone fin a una batalla contra la adicción que había definido gran parte de la trama desde el estreno de la serie en 2019. Su padrino, Ali, interpretado por Colman Domingo, descubre su cuerpo y posteriormente busca justicia contra los responsables.



zendaya celebrating after filming her last scene in #euphoria pic.twitter.com/reOITrlXGd — celebsnapz (@celebsnapzx) June 1, 2026

La decisión provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos seguidores consideraron que el personaje merecía una oportunidad de redención después de haber mostrado señales de recuperación durante la temporada. Otros defendieron el cierre por considerarlo coherente con la crudeza que siempre caracterizó a la producción.

Ante la polémica, Sam Levinson, creador de la serie, explicó que la muerte de Rue respondía a una necesidad narrativa y a un deseo de retratar con honestidad las consecuencias de la adicción. El creador señaló que el auge del consumo de fentanilo y su propia experiencia personal influyeron en la construcción del desenlace.

Colman Domingo (HBO Max)

Además, el episodio incluyó un homenaje a Angus Cloud, quien interpretó a Fezco y falleció en 2023. Según Levinson, parte del final también funciona como un homenaje al actor y al impacto que tuvo dentro y fuera de la serie.

