Hollywood celebra los 100 años de Marilyn Monroe: así honran el legado de la gran estrella

Hollywood celebra los 100 años de Marilyn Monroe

Cien rosas y un pastel serán puestos en el lugar, donde las huellas de Monroe están inmortalizadas junto a las de Jane Russell, su compañera de reparto en "Los caballeros las prefieren rubias" (1953).

"Tuve una extraña sensación cuando por fin pisé ese cemento fresco", dijo Monroe en aquella ceremonia. "Supe con certeza lo que significaba para mí: que casi todo es posible".

Los homenajes comenzaron el domingo, cuando el Museo de la Academia inauguró "Marilyn Monroe: Icono de Hollywood".

Marilyn Monroe cumpliría 100 años. (VALERIE MACON/AFP)

Además de proyecciones especiales de la filmografía de la actriz; incluidas "Niágara" (1953), "La comezón del séptimo año" (1955), "Con faldas y a lo loco"(1959) y "Vidas rebeldes" (1961), en la muestra abierta hasta febrero de 2027 hay cientos de piezas originales, algunas expuestas por primera vez.

Uno de los elementos destacados es el vestido rosa que Monroe lució durante su icónica interpretación de "Diamonds Are a Girl's Best Friend" en "Los caballeros las prefieren rubias".

También habrá oportunidad de adquirir objetos vinculados a la artista en la subasta "100 años de Marilyn", organizada por la casa Julien's Auctions.

Fotografías inéditas, un guión con anotaciones de su última producción, el inacabado cortometraje "Something's Got to Give", y objetos personales, como recetas escritas a mano y artículos de maquillaje, forman parte del inventario de 185 lotes que irá al martillo el 4 de junio.