Ella es Jessie Cave, la actriz de Harry Potter que le prohibieron la entrada a una convención por tener OnlyFans

Quién es Jessie Cave, la actriz de Harry Potter que le prohibieron ir a una convención por tener OnlyFans

Jessie Cave es una actriz, escritora e ilustradora británica, reconocida principalmente por interpretar a "Lavender Brown" en la saga cinematográfica de Harry Potter. Nacida el 5 de mayo de 1987 en Londres, Cave comenzó su carrera artística en el teatro y en la televisión británica antes de dar el salto al cine.

Su papel más conocido llegó en 2009 con Harry Potter y el misterio del príncipe, donde dio vida a la estudiante de Gryffindor que mantiene una relación sentimental con "Ron Weasley", interpretado por Rupert Grint. Aunque el personaje aparece brevemente en los libros, su versión cinematográfica ganó notoriedad gracias a la actuación cómica y excéntrica de Cave, lo que la convirtió en una figura reconocible dentro del universo potterhead.

Jessie Cave (Ian Gavan/Getty Images)

Después de Harry Potter, Cave continuó desarrollando una carrera versátil. En televisión, ha participado en series británicas como Trollied, Black Mirror y Call the Midwife. También ha destacado como escritora y comediante, presentando varios espectáculos unipersonales en el Edinburgh Fringe Festival, donde explora temas como la maternidad, las relaciones y su vida personal con humor agudo y honestidad emocional.

Por otro lado, Jessie Cave ha publicado libros ilustrados de estilo autobiográfico, como Lovesick y Sunset, que combinan dibujos hechos por ella misma con reflexiones sobre el amor, el desamor, la ansiedad y la maternidad.

Jessie Cave (Tim P. Whitby/Getty Images)

Además de su faceta como actriz y escritora, Jessie Cave tiene una cuenta en OnlyFans donde comparte contenido relacionado con su pelo. Otra de las plataformas en las que se mantiene activa es en Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores.