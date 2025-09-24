Publicidad

Ella es Jessie Cave, la actriz de Harry Potter que le prohibieron la entrada a una convención por tener OnlyFans

La actriz que dio vida a "Lavender Brown" en la saga de Harry Potter, reveló que fue vetada de un evento de fans por su cuenta en OnlyFans, a pesar de no publicar contenido explícito.
mié 24 septiembre 2025 01:20 PM
La actriz británica Jessie Cave, conocida por interpretar a "Lavender Brown" en la saga de Harry Potter, denunció recientemente que fue excluida de una convención de fans por tener una cuenta activa en OnlyFans.

Según ella, los organizadores le explicaron que su participación ya no era compatible con el formato “familiar” del evento, debido a su relación con la plataforma de contenido para adultos

Jessie Cave fue vetada de una convención por tener una cuenta en OnlyFans

Jessie Cave afirmó que este veto le resultó desconcertante, porque su actividad en OnlyFans se limita a contenido relacionado con su pelo (sin desnudos ni contenido explícito). Además, sostuvo que muchos actores invitados a esas convenciones de fans han participado en producciones con escenas explícitas, lo que le pareció una contradicción mayor.

La decisión generó repercusión en redes sociales, y Jessie expresó que llevaba más de 15 años participando en convenciones de Harry Potter, varias de ellas como fuente importante de ingresos por firmas de autógrafos. En su boletín de Substack, la actriz explicó que comenzó su cuenta en OnlyFans en marzo con la intención de financiar mejoras en su hogar, saldar deudas y tener mayor autonomía artística.

Aunque Cave lamentó la decisión, dejó claro que no alberga resentimientos profundos: dijo que entiende que las convenciones cambian, que habrá nuevos rostros y que está dispuesta a buscar otros proyectos.

Quién es Jessie Cave, la actriz de Harry Potter que le prohibieron ir a una convención por tener OnlyFans

Jessie Cave es una actriz, escritora e ilustradora británica, reconocida principalmente por interpretar a "Lavender Brown" en la saga cinematográfica de Harry Potter. Nacida el 5 de mayo de 1987 en Londres, Cave comenzó su carrera artística en el teatro y en la televisión británica antes de dar el salto al cine.

Su papel más conocido llegó en 2009 con Harry Potter y el misterio del príncipe, donde dio vida a la estudiante de Gryffindor que mantiene una relación sentimental con "Ron Weasley", interpretado por Rupert Grint. Aunque el personaje aparece brevemente en los libros, su versión cinematográfica ganó notoriedad gracias a la actuación cómica y excéntrica de Cave, lo que la convirtió en una figura reconocible dentro del universo potterhead.

Después de Harry Potter, Cave continuó desarrollando una carrera versátil. En televisión, ha participado en series británicas como Trollied, Black Mirror y Call the Midwife. También ha destacado como escritora y comediante, presentando varios espectáculos unipersonales en el Edinburgh Fringe Festival, donde explora temas como la maternidad, las relaciones y su vida personal con humor agudo y honestidad emocional.

Por otro lado, Jessie Cave ha publicado libros ilustrados de estilo autobiográfico, como Lovesick y Sunset, que combinan dibujos hechos por ella misma con reflexiones sobre el amor, el desamor, la ansiedad y la maternidad.

Además de su faceta como actriz y escritora, Jessie Cave tiene una cuenta en OnlyFans donde comparte contenido relacionado con su pelo. Otra de las plataformas en las que se mantiene activa es en Instagram, donde acumula más de 200 mil seguidores.

