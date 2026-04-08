El detalle entre Zendaya y Sydney Sweeney que pocos notaron durante la premiere de la tercera temporada de ‘Euphoria’

La polémica campaña de Sydney Sweeney que repercutió en la última temporada de ‘Euphoria’

En julio de 2025, Sydney Sweeney protagonizó una campaña de American Eagle Outfitters con la frase: “Sydney Sweeney has great jeans”. El truco estaba en el doble sentido del slogan: que jugaba con la palabra jeans (pantalones) y genes (genética).

Sydney Sweene apareció en fotos junto a Hunter Schafer, Alexa Demie y Maude Apatow, pero no junto a Zendaya (Gilbert Flores/Variety via Getty Images)

En varios anuncios, incluso se explicaba qué son los genes, mientras la cámara enfatizaba rasgos físicos de la actriz —rubia, ojos azules— antes de rematar con otra frase: “My jeans are blue”. Al inicio, la campaña fue bien recibida por su originalidad; pero en cuestión de días, el tono cambió.

El problema no fue el juego de palabras en sí, sino la lectura que se hizo del mensaje. Algunos críticos (incluidos académicos y analistas en medios como Euronews) señalaron que hablar de “buenos genes” en una mujer blanca con rasgos “idealizados” evocaba ideas históricas de superioridad racial.

American Eagle Outfitters hizo gran ruido con los jeans (y los genes) de Sydney Sweeney (Instagram)

Mientras que los opinólogos de redes sociales fueron más directos con sus apreciaciones. La conversación en línea señaló que la campaña contenía un “mensaje supremacista” al que se le comparó con propaganda “aria” y se acusó a la marca de banalizar conceptos con una carga histórica profundamente negativa.

El debate creció porque Estados Unidos vive una polarización donde temas como identidad, raza y política están a la orden del día, impulsados desde la Casa Blanca; y en gran medida porque Sydney Sweeney es abiertamente seguidora del partido republicano.

Y mientras las voces críticas denunciaban racismo, los comentaristas conservadores defendían la campaña como una exageración orquestada por la llamada “cultura de la cancelación”.

Alexa Demie (vía / Getty images)

Paradójicamente, la controversia benefició a la marca: el ruido mediático impulsó visibilidad e incluso el valor de sus acciones, según reportes de medios estadounidenses.