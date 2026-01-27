Las polémicas en las que Sydney Sweeney ha estado involucrada el último año

Sydney Sweeney sube al famoso c

artel de Hollywood para colgar sus brasieres

En días recientes, Sydney Sweeney volvió a acaparar la atención internacional tras ser vista escalando de noche el icónico letrero de Hollywood en Los Ángeles para colgar varios sostenes sobre sus letras, en lo que se describió como una acción promocional del lanzamiento de su próxima línea de ropa interior.

Si bien su equipo contaba con un permiso otorgado por FilmLA para grabar en la zona, no tenía la autorización correspondiente de la Hollywood Chamber of Commerce para intervenir o alterar el letrero, el cual se encuentra protegido y bajo acceso restringido.

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 04: Sydney Sweeney attends the "Echo Valley" New York Premiere at AMC Lincoln Square 13 on June 04, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

De acuerdo con distintos reportes, el incidente podría derivar en cargos por allanamiento y vandalismo, ya que el cartel es considerado una propiedad con estrictos derechos de imagen. A esto se suma que algunos de los sostenes habrían permanecido en el lugar tras la grabación, lo que intensificó la controversia.

La racha de Sydney Sweeney con campañas publicitarias polémicas podría estar lejos de terminar, pero lo cierto es que estas estrategias no han pasado desapercibidas.