Te contamos las cuatro polémicas en las que Sydney ha estado involucrada el último año.
Las polémicas en las que Sydney Sweeney ha estado involucrada el último año
Sydney Sweeney es actríz y modelo estadounidense conocida por sus papeles en Euphoria y La Empleada. Sin embargo su éxito actoral no es todo lo que ha marcado su imagen, también las polémicas en las que ha sido involucrada.
La controversia campaña de Sidney Sweeney para American Eagle
En julio de 2025, American Eagle lanzó una campaña de jeans de la que Sydney fue la imagen principal. El slogan de la misma ocasionó gran polémica en redes sociales: fue un juego de palabras usando “genes” (genes), que tiene la misma pronunciación que Jeans (los pantalones de mezclilla).
En el comercial Sweeney menciona “Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair colour, personality and even eye colour.” (Los genes se pasan de padres a hijos, así determinando rasgos como color de pelo, personalidad y ojos). En un close up, menciona la frase más controversial “My jeans are blue” (Mis jeans son azules). Analistas y usuarios en redes sociales han argumentado que la campaña utiliza mensajes dirigidos a sectores conservadores con referencias implícitas a la supremacía blanca.
Críticas por hipersexualización y presión estética contra Sidney Sweeney
La actriz también ha estado en el centro de debates sobre la sexualización de su imagen y las exigencias estéticas impuestas en Hollywood. Tanto su forma de vestir como los papeles que interpreta han sido objeto de un escrutinio constante y han dado pie a la discusión sobre los cánones de belleza en la industria del entretenimiento.
Sidney Sweeney vende jabón hecho con su agua de baño
A mediados del 2025, Sydney Sweeney lanzó, en colaboración con las marca de jabones naturales para hombre Dr. Squatch, un jabón corporal de edición limitada llamado Sydney’s Bathwater Bliss, que contiene gotas de agua del baño real de la actriz. Fue lanzado como parte de una estrategia de marketing que responde a la obsesión de fans en internet por las campañas publicitarias sugerentes que Sweeney había protagonizado previamente para la marca.
El lanzamiento generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos elogiaron a la marca por su creatividad en marketing, otros expresaron su decepción. “Hacer retroceder a las mujeres cien años por un jabón corporal, es una locura”.
Sydney Sweeney sube al famoso c
artel de Hollywood para colgar sus brasieres
En días recientes, Sydney Sweeney volvió a acaparar la atención internacional tras ser vista escalando de noche el icónico letrero de Hollywood en Los Ángeles para colgar varios sostenes sobre sus letras, en lo que se describió como una acción promocional del lanzamiento de su próxima línea de ropa interior.
Si bien su equipo contaba con un permiso otorgado por FilmLA para grabar en la zona, no tenía la autorización correspondiente de la Hollywood Chamber of Commerce para intervenir o alterar el letrero, el cual se encuentra protegido y bajo acceso restringido.
De acuerdo con distintos reportes, el incidente podría derivar en cargos por allanamiento y vandalismo, ya que el cartel es considerado una propiedad con estrictos derechos de imagen. A esto se suma que algunos de los sostenes habrían permanecido en el lugar tras la grabación, lo que intensificó la controversia.
La racha de Sydney Sweeney con campañas publicitarias polémicas podría estar lejos de terminar, pero lo cierto es que estas estrategias no han pasado desapercibidas.