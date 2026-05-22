Sale a la luz el video de la detención de Britney Spears y conmueve su reacción

El material rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una ola de reacciones entre seguidores de la artista, quienes expresaron preocupación por su estado emocional. En el video, Spears aparece nerviosa, hablando rápidamente y tratando de explicar la situación a los agentes mientras permanece junto a su coche.

De acuerdo con registros de la Oficina del Sheriff de Ventura, la cantante fue detenida con sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias y posteriormente liberada horas después con un citatorio judicial para comparecer en mayo.

Aunque la detención ya había sido reportada semanas atrás, la publicación del video reavivó el debate sobre el estado actual de Britney Spears, especialmente después de los años de tensión mediática y problemas legales que marcaron su vida bajo la tutela encabezada por su padre, Jamie Spears.

En distintos fragmentos del video, la cantante parece emocionalmente desbordada y por momentos intenta bromear con los oficiales, una actitud que varios usuarios en redes calificaron como “triste” y “desconcertante”. Algunos fans también señalaron que Spears luce desorientada durante parte de la conversación.

En los videos se observa cómo Britney Spears habla por momentos con un acento británico y de un momento a otro su estado de ánimo pasó de ser confrontativo a ser cooperativo.

“Pueden venir a mi casa; les prepararé comida, lasaña o lo que quieran”, les dijo a los policías. “Tengo piscina”, agregó.