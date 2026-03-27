El director de la nueva película de Zendaya causa polémica al revelar que salió con una menor cuando él ya tenía 27 años

En 2012, el cineasta noruego Kristoffer Borgli, actualmente de 40 años y también director de Dream Scenario protagonizada por Nicolas Cage , publicó un ensayo de opinión en la revista D2.

El miércoles 25 de marzo, el texto se volvió viral después de que un usuario de Reddit compartiera una imagen del artículo, en el que el cineasta expone el polémico tema.

Al cineasta noruego Kristoffer Borgli, director de 'The Drama', le llovieron críticas tras resurgir un ensayo escrito por él en el que habla de una relación que tuvo con una menor de edad (Phillip Faraone/Getty Images)

El ensayo de Kristoffer Borgli que desató el 'drama' sobre salir con una menor

The Hollywood Reporter publicó una traducción al inglés el jueves 26 de marzo del texto. En el ensayo, Borgli —quien tenía 27 años cuando lo escribió— mencionó que en ese momento Wikipedia listaba “266 películas sobre romances tipo May-December”.

El cineasta Kristoffer Borgli, director de The Drama (Ferda Demir/Getty Images for ZFF)

“La razón por la que lo sé es porque conocí a una chica diez años menor que yo que me gustaba mucho —una chica que no tenía edad para votar— y tuve que encontrar algo que reajustara mi brújula moral”, escribió, según la traducción. “Los pocos amigos en los que confié me dijeron que no estaba ‘dentro de los límites’”.

Aunque, como señala el medio, la edad legal de consentimiento en Noruega es de 16 años, este tipo de relaciones entre adultos y adolescentes sigue siendo socialmente polémico.

Un representante de A24, distribuidora de la película The Drama, no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios para el medio estadounidense.

El cineasta Kristoffer Borgli, director de The Drama (Mike Coppola/Getty Images)

En el ensayo de 2012, Kristoffer Borgli describió su relación con una chica que estaba en preparatoria cuando se conocieron, y citó la película Manhattan de Woody Allen como una obra que “cambió completamente” su forma de ver las diferencias de edad en las relaciones.

“La relación ahí se presenta como totalmente abierta y romántica”, escribió. “Si una película de 1979, en la que un personaje de 42 años tiene una relación pública con una chica de 17, se muestra de forma positiva y sin generar controversia en su momento, ¿por qué mi relación —con una diferencia de edad mucho menor— en 2012 no sería ‘aceptable’? Decidí escuchar a Woody en lugar de a mis amigos”, escribió el cineasta en aquella ocasión.