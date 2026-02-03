Celebs y sus líneas de lencería: Sydney Sweeney se une con su propia marca
La lencería va más allá de ser un simple conjunto, es el reflejo de nuestro estilo y de quiénes somos. Fusionando sensualidad con comodidad como un manifiesto personal que nos empodera y nos hace sentir increíbles.
Celebridades como Sydney Sweeney, Kim Kardashian y Rihanna han lanzado sus propias líneas de lencería con un propósito claro: crear prendas que sean cómodas sin perder ese toque de sensualidad y que al mismo tiempo se sientan como ese abrazo a tu cuerpo lleno de confianza y amor por tu cuerpo.
Inclusión, comodidad y body positiveson tres cosas que caracterizan a estas líneas, y es que entienden las necesidades cotidianas que existen, trabajando con una amplia variedad de tonos de piel, cuerpos y tallas con la finalidad de que cada chica se sienta cómoda, segura y sexy con su cuerpo.
SYRN: La nueva era de la lencería
SYRN es la nueva marca de lencería inclusiva por Sydney Sweeney con un concepto que busca que las mujeres se sientan sexys, en confianza y sin presión alguna por mostrar su lado más sensual, que se pueda vivir en la vida real y no limite a nadie.
Sydney declaró: “Quería crear un espacio donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quienes somos”.
La colección debut de SYRN se lanzó oficialmente el 28 de enero. La marca combina sensualidad, comodidad e inclusión a través de sus promocionales de lanzamiento con Sydney como protagonista de la campaña con la frase: “Esta es lencería que usas para TI, sin explicaciones, sin disculpas”.
Una de las características importantes de SYRN es el enfoque que tendrá en la variedad de tallas que ofrece: 44 tallas de brassieres, desde la 30B hasta la 42DDD. Sus precios están por debajo de los 100 dólares, pues buscan posicionarse como una marca aspiracional pero accesible y la respuesta del público ha sido inmediata: la primera línea de Seductress se agotó en pocas horas.
Skims: Comodidad e Inclusión en la misma prenda
Fundada por Kim Kardashian en 2019, Skims es considerada como un sueño hecho realidad por la gran variedad de diseños que maneja; pensados en cuerpos de todo tipo de formas y tamaños, con una variedad de tallas que van desde XXS a 5XL y una gama de tonos nude pensada para cada piel. Skims transmite seguridad, comodidad y una nueva forma de sentirte sexy.
La filosofía de la marca busca transmitir una estética minimalista y enfocada en la diversidad de cuerpos a través de sus campañas con chicas reales, de todas las edades y con estilos diferentes. Con la finalidad de mostrar que cada pieza de la marca está diseñada para que te sientas tú misma, sin filtros y sin dejar de lado ese toque de sensualidad en tu rutina diaria.
Consolidándose como una de las marcas favoritas a nivel mundial, ha realizado alianzas con marcas importantes, extendiendo su filosofía de inclusión en el diseño de prendas para diferentes cuerpos y estilos, como: NikeSkims, The North Face x Skims, Swarovski x Skims, entre otras.
Savage X Fenty: Lencería que cuenta una historia
Rihanna lanza Savage X Fenty en el 2018, con una idea muy clara: revolucionar el significado de la lencería, con piezas que celebren la diversidad y la inclusión para todos los tipos de cuerpos y que te hagan sentir cómoda como una forma de expresión sobre el empoderamiento que puede darle a tu cuerpo un conjunto de lencería.
Con una gama amplia en sus tallas que van desde 32A hasta 44DD y de XS hasta 3X en la mayoría de sus colecciones, con la finalidad de abrazar a los diferentes tipos de cuerpo.
Más que ser una tendencia, estas marcas nos demuestran que la lencería va más allá de ser una prenda estética. Se trata de entender tu cuerpo para vivir con seguridad y sentirte cómoda, y que la sensualidad fluya por sí sola.
Tanto SYRN como Skims y Savage X Fenty coinciden en algo muy importante: la comodidad, el diseño y la inclusión deben coexistir, porque sentirte bien contigo misma es algo que nunca pasará de moda.