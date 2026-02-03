Celebs y sus líneas de lencería: Sydney Sweeney se une con su propia marca

SYRN: La nueva era de la lencería

SYRN es la nueva marca de lencería inclusiva por Sydney Sweeney con un concepto que busca que las mujeres se sientan sexys, en confianza y sin presión alguna por mostrar su lado más sensual, que se pueda vivir en la vida real y no limite a nadie.

Sydney Sweeney promocionando el modelo The Show Off de la colección de lanzamiento para SYRN. (Vía Instagram (@sydney_sweeney))

Sydney declaró: “Quería crear un espacio donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quienes somos”.

La colección debut de SYRN se lanzó oficialmente el 28 de enero. La marca combina sensualidad, comodidad e inclusión a través de sus promocionales de lanzamiento con Sydney como protagonista de la campaña con la frase: “Esta es lencería que usas para TI, sin explicaciones, sin disculpas”.

Una de las características importantes de SYRN es el enfoque que tendrá en la variedad de tallas que ofrece: 44 tallas de brassieres, desde la 30B hasta la 42DDD. Sus precios están por debajo de los 100 dólares, pues buscan posicionarse como una marca aspiracional pero accesible y la respuesta del público ha sido inmediata: la primera línea de Seductress se agotó en pocas horas.