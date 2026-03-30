Kim Novak rechaza que Sydney Sweeney la interprete en su biopic: 'Se ve sexy todo el tiempo'

Kim Novak no quiere que Sydney Sweeney la interprete

La protagonista de Vértigo dio una entrevista a The Times of London y habló sobre su preocupación ante el estreno de Scandalous, particularmente por la elección de Sweeney, la cual calificó como “totalmente errónea” y aseguró que “nunca habría aprobado esa elección”.

Además, Novak habló sobre el físico de la intérprete de Euphoria. Señaló que ​​"sobresale demasiado de la cintura para arriba”. Es por esto que también teme que su película biográfica de un giro hacia lo físico y sexual más que a los aspectos emocionales y profundos de la relación que tuvo con Davis Jr., que como menciona ella, estuvo basada principalmente en la comprensión mutua.

“No hay manera de que no sea una relación sexual porque Sydney Sweeney se ve sexy todo el tiempo. Se equivocó por completo al interpretarme”.

La elección de casting de Sydney Sweeney fue criticada por Kim Novak. (Getty Images)

Kim Novak está preocupada por ‘Scandalous’

Las declaraciones que hizo sobre Sweeney, no son las primeras de Novak sobre las inquietudes que le provoca el biopic.

En una entrevista con The Guardian en agosto, la actriz de 93 años comentó que no le gustaría que su vínculo amoroso con Davis Jr. fuera retratado como algo sensacionalista: "No creo que la relación fuera escandalosa. Él era alguien a quien realmente quería".

Kim Novak tiene preocupaciones por el biopic. (Getty Images)

Su relación con el miembro del “Rat Pack” fue duramente señalada y criticada por razones raciales debido a la época en la que vivían. “Teníamos mucho en común, incluyendo la necesidad de ser aceptados por quienes somos y lo que hacemos, en lugar de por nuestra apariencia”, dijo la actriz. "Pero me preocupa que lo van a convertir todo en algo sexual”.