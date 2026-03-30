Kim Novak rechaza que Sydney Sweeney la interprete en su biopic: 'Se ve sexy todo el tiempo'

Kim Novak, reconocida actriz estadounidense, tendrá un biopic titulado Scandalous, el cual retratará su historia de amor con el cantante Sammy Davis Jr., una de las primeras parejas interraciales en el mundo del espectáculo.
Con la producción en una etapa avanzada, ya se ha confirmado el elenco: Sydney Sweeney será la encargada de interpretar a la actriz veterana, mientras que David Jonsson será el cantante. Sin embargo, Novak, en recientes declaraciones, desaprobó la elección de la intérprete de The Housemaid de forma contundente.
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Kim Novak no quiere que Sydney Sweeney la interprete
La protagonista de Vértigo dio una entrevista a The Times of London y habló sobre su preocupación ante el estreno de Scandalous, particularmente por la elección de Sweeney, la cual calificó como “totalmente errónea” y aseguró que “nunca habría aprobado esa elección”.
Además, Novak habló sobre el físico de la intérprete de Euphoria. Señaló que "sobresale demasiado de la cintura para arriba”. Es por esto que también teme que su película biográfica de un giro hacia lo físico y sexual más que a los aspectos emocionales y profundos de la relación que tuvo con Davis Jr., que como menciona ella, estuvo basada principalmente en la comprensión mutua.
“No hay manera de que no sea una relación sexual porque Sydney Sweeney se ve sexy todo el tiempo. Se equivocó por completo al interpretarme”.
Kim Novak está preocupada por ‘Scandalous’
Las declaraciones que hizo sobre Sweeney, no son las primeras de Novak sobre las inquietudes que le provoca el biopic.
En una entrevista con The Guardian en agosto, la actriz de 93 años comentó que no le gustaría que su vínculo amoroso con Davis Jr. fuera retratado como algo sensacionalista: "No creo que la relación fuera escandalosa. Él era alguien a quien realmente quería".
Su relación con el miembro del “Rat Pack” fue duramente señalada y criticada por razones raciales debido a la época en la que vivían. “Teníamos mucho en común, incluyendo la necesidad de ser aceptados por quienes somos y lo que hacemos, en lugar de por nuestra apariencia”, dijo la actriz. "Pero me preocupa que lo van a convertir todo en algo sexual”.
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¿Por qué la relación de Kim Novak y Sammy Davis Jr. fue tan controversial?
El cantante y la actriz se conocieron en el programa de Steve Allen en 1956 y desde ese momento hubo atracción, particularmente de Davis Jr., quien después hizo arreglos para visitar a Novak en el set de grabación de Vértigo bajo la excusa de ser fanático de la fotografía.
Poco después comenzaron a salir, en la época en la que Estados Unidos aún vivía bajo segregaciones raciales y separaciones de espacios para personas blancas y negras. Su relación interracial fue controversial, pues incluso en algunos estados seguían prohibidas (una encuesta de 1958 de la revista Smithsonian demostró que solo el 4% de los estadounidenses estaría dispuesto a aceptar una relación de esta naturaleza).
Por esto, en 1958, cuando un columnista de Chicago publicó sobre Novak y Davis Jr., y la posibilidad de un matrimonio, el público mostró una reacción en su mayoría desaprobatoria, lo que provocó que la relación se terminara. Solo nueve días después de la publicación, el cantante se casó con una corista llamada Loray White como una estrategia de su equipo para calmar la polémica. La actriz, por su parte, se casó con el actor Richard Johnson en 1965 y posteriormente con el veterinario Robert Malloy en 1976, con quien permaneció hasta que falleció en 2021.
¿Qué opina Sydney Sweeney sobre ‘Scandalous’?
La actriz de Anyone But You ha mostrado su entusiasmo por interpretar a Novak en más de una ocasión. En una entrevista con People, Sweeney habló sobre lo que representa el papel para ella. “Me siento increíblemente honrada de darle vida a Kim. Es una actriz increíble”.
La actriz de 28 años también señaló que encuentra paralelismos entre la historia de Novak y su propia experiencia en la industria. “Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que tuvo que lidiar con Hollywood, el escrutinio público de sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen. Y creo que, en mi caso, me identifico con ella de muchas maneras”, señaló.
Incluso, durante la Met Gala del año pasado, la actriz rindió homenaje a Novak al usar un vestido negro con dorado inspirado en uno que la actriz llevó en The Legend of Lylah Clare. “En realidad, se trata de un homenaje a Kim Novak, y como estoy rodando una película con Colman Domingo, queríamos darle vida a eso", señaló en una entrevista con Vogue.
A pesar del entusiasmo de Sweeney, Scandalous se encuentra ahora en medio de la conversación pública tras las declaraciones de Novak, lo que pone atención en las expectativas sobre el biopic y el enfoque que tomará al retratar su historia.