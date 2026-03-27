Zendaya advierte que 'desaparecerá' por un tiempo, ¿se irá finalmente de luna de miel?

¿Cuándo se estrenan todos los proyectos de Zendaya de 2026?

La primera película que Zendaya estrenará en 2026 es The Drama, la cual protagoniza junto a Robert Pattinson y es una comedia dramática que cuenta la historia de una pareja que días antes de su boda descubre los oscuros secretos el uno del otro. Este filme llegará a las salas de cine el 9 de abril.



Apenas unos días después, los fanáticos de la serie Euphoria podrán ver a la actriz retomar el papel de Rue cuando la tercera temporada se estrene el 12 de abril. La historia continuará años después de que los personajes salieran de la escuela para continuar con sus vidas adultas.

La única serie en que Zendaya participará este 2026 es Euphoria, temporada 3. (Instagram - @euphoria)

El tercer proyecto de la protagonista de Challengers será La Odisea, una película de Christopher Nolan con un elenco de primera: Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, y el novio de Zendaya, Tom Holland. La adaptación del poema de Homero se estrenará el 16 de julio.

Ese mismo mes, la actriz regresará al papel de MJ en Spider: Brand New Day , la cuarta película de la tetralogía del superhéroe arácnido que interpreta Tom Holland. En esta nueva película que estrena el 31 de julio, se podrá ver cómo Peter Parker enfrenta el hecho de que todo el mundo lo haya olvidado, tal como sucedió en la última película de la saga.

Spiderman: Brand New Day es la cuarta película de la saga protagonizada por Tom Holland. (IMDb)

Finalmente, la ex actriz de Disney cerrará el año con otra película que pertenece a una saga, Dune: Parte Tres, que llega a dar cierre a sus dos filmes antecesores. En esta última entrega se verán las consecuencias de la Yihad de Muad'Dib, así como a Paul Atreides enfrentando nuevas conspiraciones en su contra.

