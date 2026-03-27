Este 2026 es uno de los años más ocupados en la carrera de Zendaya ya que participa en 5 proyectos: The Drama, Dune: Parte 3, Spiderman: Brand New Day, La Odisea y Euphoria. Durante una entrevista de promoción de su película junto a Robert Pattinson, la actriz confesó que planea tomarse un descanso después de este intenso año.
Zendaya advierte que 'desaparecerá' por un tiempo, ¿se irá finalmente de luna de miel?
¿Zendaya “desaparecerá” después de este 2026?
En una entrevista de Fandango con el cast de la película próxima a entrenar, The Drama, Zendaya fue cuestionada sobre su opinión de este 2026, donde estrenará 5 proyectos: “Creo que… solo espero que las personas no se cansen de mi”, respondió la actriz antes de reírse.
“¿Sabes? Realmente aprecio a todos los que apoyan cualquiera de las películas [en las que Zendaya participa este 2026] o que apoya mi carrera de cualquier manera. Realmente lo aprecio y en serio espero que no se cansen de mi”, agregó la pareja de Tom Holland.
Posteriormente, Zendaya mencionó que “después de esto, desapareceré un poco, tendré que esconderme solo por un poco de tiempo”, con lo que levantó sospechas de un posible descanso después del ocupado año que tendrá este 2026.
¿Cuándo se estrenan todos los proyectos de Zendaya de 2026?
La primera película que Zendaya estrenará en 2026 es The Drama, la cual protagoniza junto a Robert Pattinson y es una comedia dramática que cuenta la historia de una pareja que días antes de su boda descubre los oscuros secretos el uno del otro. Este filme llegará a las salas de cine el 9 de abril.
Apenas unos días después, los fanáticos de la serie Euphoria podrán ver a la actriz retomar el papel de Rue cuando la tercera temporada se estrene el 12 de abril. La historia continuará años después de que los personajes salieran de la escuela para continuar con sus vidas adultas.
El tercer proyecto de la protagonista de Challengers será La Odisea, una película de Christopher Nolan con un elenco de primera: Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, y el novio de Zendaya, Tom Holland. La adaptación del poema de Homero se estrenará el 16 de julio.
Ese mismo mes, la actriz regresará al papel de MJ en Spider: Brand New Day , la cuarta película de la tetralogía del superhéroe arácnido que interpreta Tom Holland. En esta nueva película que estrena el 31 de julio, se podrá ver cómo Peter Parker enfrenta el hecho de que todo el mundo lo haya olvidado, tal como sucedió en la última película de la saga.
Finalmente, la ex actriz de Disney cerrará el año con otra película que pertenece a una saga, Dune: Parte Tres, que llega a dar cierre a sus dos filmes antecesores. En esta última entrega se verán las consecuencias de la Yihad de Muad'Dib, así como a Paul Atreides enfrentando nuevas conspiraciones en su contra.
La vida personal de Zendaya también llama la atención este 2026
Además de su ocupada agenda profesional, Zendaya comenzó el 2026 siendo el centro de atención por rumores de su supuesta boda con Tom Holland. Esto comenzó después de que su estilista, Law Roach, sugiriera que la pareja ya se había casado.
En entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz declaró que tuvo que explicar a algunas personas conocidas que la felicitaron por su boda con Tom Holland que, en realidad, las fotografías que circulan en internet son hechas con IA, sin embargo, nos desmintió haberse casado.
Zendaya continúa posicionándose como una de las actrices jóvenes más importantes de la época actual y su ocupado 2026 lleno de estrenos de películas y una serie, es la muestra perfecta de ello.