Sydney Sweeney podría enfrentar cargos de vandalismo tras colgar lencería en el letrero de Hollywood
Sydney Sweeney es investigada luego de escalar el icónico letrero de Hollywood y colgar lencería como parte de la promoción de su marca, que autoridades locales consideran posible vandalismo y allanamiento.
Sydney Sweeney, conocida por sus papel en Euphoria, está en el centro de una nueva polémica que le podría traer consecuencias legales.
Un video difundido por TMZ muestra a Sweeney escalando el icónico letrero de Hollywood y colgando lencería sobre sus letras, un acto que, según autoridades locales, podría ser allanamiento y vandalismo.
Las imágenes, obtenidas y difundidas por TMZ, muestran a la actriz, acompañada por su equipo, subiendo de noche al emblemático letrero para colgar una cadena de brasieres como parte de lo que, según informes, sería una estrategia de promoción para su próxima línea de lencería.
El proyecto aún no ha sido anunciado de forma oficial, pero se ha reportado que cuenta con el respaldo de inversionistas de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos.
Aunque Sydney Sweeney y su equipo contaban con un permiso para grabar en los alrededores del letrero, ese permiso no incluía autorización para tocar, escalar o alterar el sitio, el cual es propiedad de la Hollywood Chamber of Commerce y está sujeto a regulaciones estrictas.
En un comunicado obtenido por la prensa, la Cámara recordó que se informó previamente a la producción que no podían usar la imagen del letrero con fines comerciales ni hacer contacto con él.
Este no sería un caso sin antecedentes, pues en 2017, un artista fue arrestado por alterar el letrero para que leyera “Hollyweed”, generando también cargos legales por su intervención no autorizada.
¿Sydney Sweeney podría ser detenida por vandalismo?
El riesgo legal que Sydney Sewwney tiene, radica en que estas acciones podrían interpretarse como vandalismo o allanamiento, según fuentes policiales y legales consultadas por TMZ.
Aunque la lencería fue retirada tras el incidente, quedaron algunos restos visibles días después, lo que ha intensificado la atención sobre el caso.
Por ahora, no se han presentado cargos oficiales ni detenciones, pero la situación abrió un debate sobre los límites entre estrategias de marketing arriesgadas y el respeto a patrimonio y regulación pública.
Hasta el momento, las autoridades locales y representantes de Sydney Sweeney no han emitido declaraciones oficiales sobre posibles sanciones o acciones legales en su contra.