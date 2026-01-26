Sydney Sweeney podría enfrentar cargos de vandalismo tras colgar lencería en el letrero de Hollywood

Las imágenes, obtenidas y difundidas por TMZ, muestran a la actriz, acompañada por su equipo, subiendo de noche al emblemático letrero para colgar una cadena de brasieres como parte de lo que, según informes, sería una estrategia de promoción para su próxima línea de lencería.

El proyecto aún no ha sido anunciado de forma oficial, pero se ha reportado que cuenta con el respaldo de inversionistas de alto perfil, entre ellos Jeff Bezos.



Aunque Sydney Sweeney y su equipo contaban con un permiso para grabar en los alrededores del letrero, ese permiso no incluía autorización para tocar, escalar o alterar el sitio, el cual es propiedad de la Hollywood Chamber of Commerce y está sujeto a regulaciones estrictas.

En un comunicado obtenido por la prensa, la Cámara recordó que se informó previamente a la producción que no podían usar la imagen del letrero con fines comerciales ni hacer contacto con él.

Este no sería un caso sin antecedentes, pues en 2017, un artista fue arrestado por alterar el letrero para que leyera “Hollyweed”, generando también cargos legales por su intervención no autorizada.