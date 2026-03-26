Sydney Sweeney volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez por un motivo personal: su hermano menor forma parte de las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero.
Sydney Sweeney sorprende al contar que su hermano es militar y fue enviado a una misión al extranjero
Sydney Sweeney sorprende al contar que su hermano es militar y fue enviado a una misión al extranjero
A través de sus redes sociales, la protagonista de Euphoria compartió una imagen de una videollamada con su hermano Trent, quien pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el mensaje, Sydney Sweeney expresó la alegría que siente cada vez que logra comunicarse con él mientras está en misión.
“Recibir llamadas de mi hermano siempre me alegra cuando está desplegado”, escribió la actriz, quien además extendió su apoyo a todos los soldados que se encuentran fuera de su país: “Pienso en todos nuestros chicos y chicas en el extranjero… gracias por su servicio”.
No obstante, la actriz no aclaró si su hermano forma parte del equipo desplegado en Medio Oriente, o si estará en alguna misión específica.
En los últimos años, Sweeney ha sido objeto de controversia por cuestiones políticas y campañas publicitarias, aunque ella ha insistido en mantenerse al margen del debate ideológico y centrarse en su carrera artística.
¿Quién es Trent Sweeney, el hermano militar de Sydney Sweeney?
Trent Sweeney, hermano menor de Sydney Sweeney, ha construido su camino lejos de Hollywood y enfocado en la vida militar. Forma parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde 2020, donde ha desarrollado una carrera dentro de un escuadrón de municiones y ha participado en distintos despliegues internacionales.
Su trayectoria dio un paso clave en agosto de 2025, cuando fue ascendido a sargento de estado mayor, un rango que implica mayores responsabilidades dentro de la estructura militar.
El propio Trent compartió su emoción en redes sociales tras recibir la distinción, destacando el esfuerzo y el apoyo recibido a lo largo de su carrera.