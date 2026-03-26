Sydney Sweeney sorprende al contar que su hermano es militar y fue enviado a una misión al extranjero

A través de sus redes sociales, la protagonista de Euphoria compartió una imagen de una videollamada con su hermano Trent, quien pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En el mensaje, Sydney Sweeney expresó la alegría que siente cada vez que logra comunicarse con él mientras está en misión.

“Recibir llamadas de mi hermano siempre me alegra cuando está desplegado”, escribió la actriz, quien además extendió su apoyo a todos los soldados que se encuentran fuera de su país: “Pienso en todos nuestros chicos y chicas en el extranjero… gracias por su servicio”.

Trent, el hemano militar de Sydney Sweeney (Instagram)

No obstante, la actriz no aclaró si su hermano forma parte del equipo desplegado en Medio Oriente, o si estará en alguna misión específica.

En los últimos años, Sweeney ha sido objeto de controversia por cuestiones políticas y campañas publicitarias, aunque ella ha insistido en mantenerse al margen del debate ideológico y centrarse en su carrera artística.