¿Dónde está Sean Penn? Gana su tercer Oscar pero no asiste a la ceremonia

“Sean Penn no pudo estar aquí esta noche… o no quiso”.
Con esa frase —a medio camino entre la broma y el desconcierto— Kieran Culkin anunció uno de los momentos más extraños de los Oscar 2026. Al abrir el sobre de la categoría de Mejor Actor de Reparto, el actor reveló que el ganador era Sean Penn.
Pero el escenario quedó vacío.
Penn no estaba en el auditorio ni apareció desde backstage para recoger la estatuilla, por lo que Culkin terminó aceptando el premio en su nombre mientras el público reaccionaba con una mezcla de aplausos y sorpresa. La frase del presentador se volvió inmediatamente viral y capturó el desconcierto del momento y la gran pregunta en el aire ¿dónde está Sean Penn?
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Por qué Sean Penn no estuvo en los Oscar
La ausencia del actor no fue accidental. Según reportes difundidos durante la ceremonia, Penn se encontraba viajando hacia Europa con destino final en Ucrania, país al que ha apoyado públicamente desde el inicio de la invasión rusa.
En lugar de estar en Hollywood, Penn —de 65 años— optó por viajar a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodímir Zelenskiy en una visita que las autoridades ucranianas confirmaron tras su llegada a Kyiv en tren.
En esta fotografía distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 16 de marzo de 2026, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), se reúne con el actor estadounidense Sean Penn (derecha) en su oficina en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Sean Penn, ganador del Oscar a mejor actor de reparto por "One Battle After Another" el 15 de marzo de 2026, se encuentra en Ucrania para mostrar su apoyo al país devastado por la guerra, según declaró un alto funcionario ucraniano a la AFP.
El actor ha visitado el país en varias ocasiones en los últimos años y ha mantenido una postura muy visible de apoyo al gobierno ucraniano. En 2022 incluso llegó a entregar simbólicamente uno de sus premios Oscar al presidente Volodymyr Zelenskyy como gesto de solidaridad.
Un gesto que encaja con su relación con Hollywood
Para quienes siguen la carrera de Penn, su ausencia tampoco resulta completamente sorprendente. El actor ya había faltado a varias ceremonias importantes durante la temporada de premios, incluso en aquellas donde resultó ganador.
Así, mientras One Battle After Another dominaba la ceremonia y se llevaba múltiples estatuillas, el tercer Oscar de Sean Penn quedó marcado por una escena insólita: una de las figuras más intensas del cine contemporáneo sumando otro premio histórico… sin estar allí para recogerlo.
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El tercer Oscar de Sean Penn
Más allá de la escena inusual, la victoria marca un nuevo hito en la carrera del actor. Penn ganó el premio por su actuación en One Battle After Another, el ambicioso drama político dirigido por Paul Thomas Anderson, donde interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un personaje complejo y polémico dentro de la historia.
Con este triunfo, Penn suma tres premios de la Academia en su carrera. Anteriormente había ganado el Oscar como Mejor Actor por Mystic River (2004) y Milk (2009).
Un club histórico de la Academia
El nuevo galardón coloca a Penn dentro de un grupo extremadamente selecto en Hollywood: el de los actores que han ganado tres premios Oscar por actuación.
Entre ellos se encuentran figuras como:
Daniel Day-Lewis, único actor con tres premios como protagonista.
Jack Nicholson, ganador de tres estatuillas entre actor principal y de reparto.
Meryl Streep, la intérprete más nominada en la historia de la Academia.
Frances McDormand, una de las figuras dominantes del cine contemporáneo.
Con su triunfo en los Oscar 2026, Penn se convierte en uno de los pocos intérpretes en alcanzar esa marca histórica, consolidando aún más su legado dentro del cine estadounidense.