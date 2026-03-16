¿Dónde está Sean Penn? Gana su tercer Oscar pero no asiste a la ceremonia

Por qué Sean Penn no estuvo en los Oscar

La ausencia del actor no fue accidental. Según reportes difundidos durante la ceremonia, Penn se encontraba viajando hacia Europa con destino final en Ucrania, país al que ha apoyado públicamente desde el inicio de la invasión rusa.

En lugar de estar en Hollywood, Penn —de 65 años— optó por viajar a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodímir Zelenskiy en una visita que las autoridades ucranianas confirmaron tras su llegada a Kyiv en tren.

Volodymyr Zelensky se reunió con el actor estadounidense Sean Penn. (HANDOUT/AFP)

En esta fotografía distribuida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 16 de marzo de 2026, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izquierda), se reúne con el actor estadounidense Sean Penn (derecha) en su oficina en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Sean Penn, ganador del Oscar a mejor actor de reparto por "One Battle After Another" el 15 de marzo de 2026, se encuentra en Ucrania para mostrar su apoyo al país devastado por la guerra, según declaró un alto funcionario ucraniano a la AFP.

El actor ha visitado el país en varias ocasiones en los últimos años y ha mantenido una postura muy visible de apoyo al gobierno ucraniano. En 2022 incluso llegó a entregar simbólicamente uno de sus premios Oscar al presidente Volodymyr Zelenskyy como gesto de solidaridad.

Sean Penn colaborando en la reconstrucción de Haití. (The Grosby Group)

Un gesto que encaja con su relación con Hollywood

Para quienes siguen la carrera de Penn, su ausencia tampoco resulta completamente sorprendente. El actor ya había faltado a varias ceremonias importantes durante la temporada de premios, incluso en aquellas donde resultó ganador.

Así, mientras One Battle After Another dominaba la ceremonia y se llevaba múltiples estatuillas, el tercer Oscar de Sean Penn quedó marcado por una escena insólita: una de las figuras más intensas del cine contemporáneo sumando otro premio histórico… sin estar allí para recogerlo.