‘El diablo viste a la moda’ presente en los Oscar: Anne Hathaway y Anna Wintour comparten el escenario

Anne Hathaway y Anna Wintour presentan en los Oscar

Hathaway y Wintour hicieron una entrada especial al escenario del Teatro Dolby con Vogue de Madonna sonando de fondo, un detalle que varios fans interpretaron como una referencia directa a la película de 2006 El diablo viste a la moda, cuya secuela llegará próximamente a los cines.

Anne Hathaway y Anna Wintour. (Getty Images)

La actriz y la directora editorial de Vogue protagonizaron un momento cómico durante la presentación de los premios al recrear la dinámica de la película. En el filme, Hathaway interpreta a Andy, la asistente de la temida editora Miranda Priestly (Meryl Streep), personaje que está inspirado en Anna Wintour y que se caracteriza por su actitud exigente con sus asistentes.

Uno de estos guiños ocurrió cuando presentaron el premio a Mejor maquillaje y peinado: “Anna, ¿te gustaría leer los nominados?”, dijo Hathaway. “Gracias Emily”, respondió Wintour. La broma hizo referencia directa a la relación que tenía el personaje de Meryl Streep con Andy, ya que en la película Miranda parecía no recordar nunca el nombre correcto de su asistente.



LOL at this Devil Wears Prada joke between Anne Hathaway and Anna Wintour while presenting at the Oscars Anne: Anna, would you like to read the nominees? Anna: Thank you, Emily pic.twitter.com/7IvNj7RmJw — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

Otro momento ocurrió cuando presentaron el premio a Mejor diseño de vestuario. En tono similar al de su personaje, Hathaway preguntó tímidamente: “Anna, solo por curiosidad... ¿qué te parece mi vestido de esta noche?”. Wintour ignoró la pregunta en broma y continuó con la ceremonia diciendo: “Y los nominados son…”.

El momento provocó risas entre el público y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Espectadores destacaron la química entre ambas y la referencia a la icónica película.



El diablo viste a la moda 2

La presencia de Hathaway y Wintour en el escenario también ayudó a reforzar la expectativa alrededor de la esperada secuela de El diablo viste a la moda, una película que con el tiempo se convirtió en un clásico de la cultura pop y que regresará casi dos décadas después.

La nueva entrega contará con gran parte de su elenco original, incluyendo a Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Meryl Streep y Anne Hathaway en El diablo viste a la moda 2. (IMDB)

Además, el proyecto sumará nuevas figuras tanto del cine como de la cultura pop. Entre los nombres confirmados se encuentran Simone Ashley, conocida por la serie Bridgerton, Lucy Liu, recordada por Los ángeles de Charlie, y Kenneth Branagh, conocido por Harry Potter.

También se han anunciado varios cameos llamativos para la secuela. De acuerdo con reportes, Lady Gaga habría filmado una breve aparición durante las fechas de su gira Mayhem Ball. A ella se sumarán reconocidas figuras del mundo de la moda como la editora de Vogue Anna Wintour, así como Donatella Versace, Naomi Campbell, Heidi Klum y Marc Jacobs, quienes también participarán con apariciones especiales en la película.



La película también incluirá participaciones de personalidades mediáticas como Amelia Dimoldenberg, creadora del programa Chicken Shop Date, la periodista Tina Brown, así como celebridades como Sydney Sweeney, Ciara y Ashley Graham.

Con una mezcla de estrellas del cine, la moda y la cultura pop, El diablo viste a la moda 2 promete convertirse en uno de los estrenos más comentados cuando llegue a las salas el 30 de abril.