Jessie Buckley, dispuesta a hacer ‘cualquier cosa’: el pasado poco conocido de la favorita al Oscar a Mejor Actriz

El nombre de Jessie Buckley es, sin duda, uno de los que más se ha repetido durante la temporada de premios de 2026. La irlandesa de 36 años, de presencia magnética y voz profunda, encabeza la carrera al Oscar a Mejor Actriz gracias a su trabajo en Hamnet, el drama histórico dirigido por Chloé Zhao que recrea el duelo de la familia de William Shakespeare tras la muerte de su hijo.
Pero antes de convertirse en una de las intérpretes más respetadas de su generación, Buckley fue una adolescente de 18 años que buscaba su lugar frente a las cámaras en un reality show televisivo.
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El pasado poco conocido de Jessie Buckley, su participación en el reality show ‘I’ll Do Anything’
En 2008, Jessie Buckley participó en el programa de la BBC I'd Do Anything. El formato fue concebido por el legendario compositor teatral Andrew Lloyd Webber y tenía como objetivo encontrar a una artista desconocida que interpretara el personaje de Nancy en la reposición del musical Oliver! en el West End de Londres.
El reality funcionaba como una mezcla de concurso musical y laboratorio teatral. Cada semana las aspirantes cantaban, actuaban y superaban “misiones” diseñadas para probar su capacidad escénica, mientras el público decidía su destino con votaciones en vivo.
Buckley, una joven de Killarney (en el suroeste de Irlanda) con formación musical y una energía escénica evidente, fue una de las revelaciones del programa. Su voz poderosa y su presencia natural la llevaron hasta la final, donde —sin embargo— terminó en segundo lugar.
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Jessie Buckley de sus inicios en un reality show a ser la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz
Aunque no obtuvo la victoria del reality show I’ll Do Anything ni el papel que representaba el premio, el paso de Jessie Buckley por el reality show creado por Andrew Lloyd Webber resultó decisivo para su carrera.
Agentes, directores y productores comenzaron a fijarse en aquella joven irlandesa de mirada que demostró talento tanto para cantar soul como para interpretar escenas dramáticas.
Con el tiempo, la misma Jessie recordaría aquella experiencia como un aprendizaje duro pero formativo dentro de la industria del espectáculo.
Jessie Buckley y Andrew Lloyd Webber en el reality show 'I'll Do Anything'
Casi dos décadas después, aquella adolescente de reality show es una de las actrices más admiradas del cine contemporáneo.
En Hamnet interpreta a Agnes, la esposa de Shakespeare, en una historia que explora cómo la muerte del hijo del dramaturgo influyó en la creación de Hamlet.
La película ha sido celebrada por la crítica y la actuación de Jessie Buckley, que ha sido descrita como una mezcla de fragilidad y fuerza primitiva, la ha colocado al frente de la carrera por el Oscar a Mejor Actriz.
Jessie Buckley es la favorita al Oscar
Jessie Buckley comenzó su carrera a los 18 años en un reality show de la BB
Instagram / Hamnet Movie
Jessie Buckley comenzó su carrera a los 18 años en un reality show de la BB
Instagram / Hamnet Movie
Jessie Buckley comenzó su carrera a los 18 años en un reality show de la BB
Instagram / Hamnet Movie
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Jessie Buckley es ‘La novia de Frankenstein’ en ‘The Bride!’
En paralelo, Jessie Buckley también protagoniza uno de los proyectos más comentados del inicio del año, The Bride!, una reinterpretación del mito de Frankenstein escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal.
En la película, la actriz da vida a la célebre novia de Frankenstein —aquí llamada Ida— junto a Christian Bale como el monstruo.