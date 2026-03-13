Jessie Buckley, dispuesta a hacer ‘cualquier cosa’: el pasado poco conocido de la favorita al Oscar a Mejor Actriz

Jessie Buckley de sus inicios en un reality show a ser la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz

Aunque no obtuvo la victoria del reality show I’ll Do Anything ni el papel que representaba el premio, el paso de Jessie Buckley por el reality show creado por Andrew Lloyd Webber resultó decisivo para su carrera.

Jessie Buckley (WPA Pool)

Agentes, directores y productores comenzaron a fijarse en aquella joven irlandesa de mirada que demostró talento tanto para cantar soul como para interpretar escenas dramáticas.

Con el tiempo, la misma Jessie recordaría aquella experiencia como un aprendizaje duro pero formativo dentro de la industria del espectáculo.

Jessie Buckley y Andrew Lloyd Webber en el reality show 'I'll Do Anything'

Casi dos décadas después, aquella adolescente de reality show es una de las actrices más admiradas del cine contemporáneo.

Jessie fue reconocida por el sindicato de actores de EU por su trabajo en 'Hamnet' (Amy Sussman)

En Hamnet interpreta a Agnes, la esposa de Shakespeare, en una historia que explora cómo la muerte del hijo del dramaturgo influyó en la creación de Hamlet.

La película ha sido celebrada por la crítica y la actuación de Jessie Buckley, que ha sido descrita como una mezcla de fragilidad y fuerza primitiva, la ha colocado al frente de la carrera por el Oscar a Mejor Actriz.