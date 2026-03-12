La ceremonia de los Oscar reforzarán su seguridad ante amenazas de drones atribuidas a Irán

A tan solo unos días de la premiación más grande de la industria cinematográfica y con todos los preparativos prácticamente listos, la situación política de Estados Unidos no es la más favorable. Recientemente se dio a conocer que el conflicto con Irán podría escalar, al señalar al estado de California, donde se celebran los Premios Oscar, como posible objetivo de un ataque con drones por parte del país del Medio Oriente.
Estas noticias han generado preocupación entre los asistentes, mientras que los organizadores aseguran que elevarán su nivel de seguridad.
California recibe amenazas de ataque con drones por parte de Irán
Tras una alerta emitida por el FBI a las autoridades de California sobre presuntas amenazas provenientes de Irán, los organizadores de los Premios Oscar decidieron reforzar las medidas de seguridad.
Las supuestas amenazas involucran el uso de drones que podrían ser lanzados desde embarcaciones frente a la costa californiana para atacar distintos objetivos.
El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles anunció en Los Angeles Times que están operando bajo un “nivel elevado de preparación y con mayor vigilancia”. Por ello, señalaron: “La seguridad del público sigue siendo nuestra máxima prioridad. Como parte de nuestros esfuerzos de preparación, permanecemos atentos a todas las amenazas potenciales”.
Aunque hasta el momento estas amenazas no han sido verificadas ni confirmadas y, según el gobernador de California, Gavin Newsom, no representan una “amenaza inminente”, algunas personas involucradas con la premiación han mostrado preocupación ante la posibilidad de que ocurra algún incidente.
Los Premios Oscar aumentan su seguridad
Por su parte, el equipo de productores y organizadores de los Premios Oscar busca garantizar que los asistentes se sientan seguros. Durante una conferencia de prensa, los productores ejecutivos Katy Mullan y Raj Kapoor afirmaron que la ceremonia contará con medidas de seguridad más avanzadas, además de confirmar que cuentan con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles para supervisar el operativo.
“Este evento tiene que funcionar como un mecanismo de relojería. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans del evento cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Por eso, como equipo de producción, es nuestro trabajo asegurarnos de que eso se refleje”, dijo Kapoor durante la conferencia.
El productor ejecutivo también mencionó que los Oscar cuentan con “uno de los mejores equipos del sector en todos los aspectos” para garantizar que todo funcione correctamente. Sobre la situación, agregó: “Es algo que no tomamos a la ligera y por lo que asumimos mucha responsabilidad”.
De acuerdo con fuentes de Variety, durante la instalación de la alfombra roja ya se podía notar un incremento en las medidas de seguridad, aunque este no es “abiertamente visible”.
Los Premios Oscar se celebrarán como estaba previsto el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. A pesar de las preocupaciones generadas por las amenazas, las autoridades y los organizadores han reiterado que se mantendrán atentos a cualquier riesgo potencial y que el evento se llevará a cabo con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.