La ceremonia de los Oscar reforzarán su seguridad ante amenazas de drones atribuidas a Irán

Los Premios Oscar aumentan su seguridad

Por su parte, el equipo de productores y organizadores de los Premios Oscar busca garantizar que los asistentes se sientan seguros. Durante una conferencia de prensa, los productores ejecutivos Katy Mullan y Raj Kapoor afirmaron que la ceremonia contará con medidas de seguridad más avanzadas, además de confirmar que cuentan con el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles para supervisar el operativo.

“Este evento tiene que funcionar como un mecanismo de relojería. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans del evento cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Por eso, como equipo de producción, es nuestro trabajo asegurarnos de que eso se refleje”, dijo Kapoor durante la conferencia.

El productor ejecutivo también mencionó que los Oscar cuentan con “uno de los mejores equipos del sector en todos los aspectos” para garantizar que todo funcione correctamente. Sobre la situación, agregó: “Es algo que no tomamos a la ligera y por lo que asumimos mucha responsabilidad”.

Las medidas de seguridad ya se implementaron para la premiación. (Getty Images)

De acuerdo con fuentes de Variety, durante la instalación de la alfombra roja ya se podía notar un incremento en las medidas de seguridad, aunque este no es “abiertamente visible”.

Los Premios Oscar se celebrarán como estaba previsto el domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. A pesar de las preocupaciones generadas por las amenazas, las autoridades y los organizadores han reiterado que se mantendrán atentos a cualquier riesgo potencial y que el evento se llevará a cabo con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes.