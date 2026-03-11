Premios Oscar: historia, curiosidades y la icónica estatuilla que los convirtió en los más importantes del cine

Premios Oscar: historia y curiosidades de la icónica estatuilla

Cada año, millones de personas alrededor del mundo siguen la ceremonia de los Oscar y aunque el espectáculo está lleno de glamour, historia y momentos virales, también tiene curiosidades que pocos conocen. Te presentamos 11 datos curiosos de los Oscar que quizá no sabías.

El nacimiento de los Oscar

Los premios fueron creados en 1927 por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, una organización fundada para promover el desarrollo de la industria del cine en Hollywood. La primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel en Los Ángeles.

El evento fue una cena privada con cerca de 270 invitados, muy lejos del espectáculo que hoy ven millones de personas.

Asistentes en la primera reunión organizativa de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el Salón Crystal del Hotel Biltmore de Los Ángeles. (Getty Images)

¿Por qué se llaman Oscar?

Aunque el nombre oficial es Academy Awards, el apodo 'Oscar' comenzó a usarse en la década de 1930. Una de las historias más populares asegura que una bibliotecaria de la Academia comentó que la estatuilla se parecía a su tío Oscar. El nombre se volvió tan popular que la propia Academia lo adoptó oficialmente en 1939.

Una de las primeras estatuillas del Oscar. (Getty Images)

La famosa estatuilla

La icónica estatuilla dorada representa a un caballero sosteniendo una espada sobre un rollo de película. Está hecha principalmente de bronce recubierto de oro, mide aproximadamente 34 centímetros de altura y pesa cerca de 3.8 kilos. A lo largo de la historia, se han entregado más de tres mil estatuillas a los ganadores.

La estatuilla fue diseñada por Cedric Gibbons, director artístico de Metro-Goldwyn-Mayer, mientras que el artista estadounidense George Stanley se encargó de esculpir la figura siguiendo el diseño original de Gibbons.

La estatuilla de los Oscar mide 34 centímetros y pesa 3.8 kgs. (Getty Images)

Hubo Oscar hechos de yeso

Durante la Segunda Guerra Mundial, por escasez de metal, las estatuillas se fabricaron temporalmente con yeso pintado de color dorado. Tras la guerra, la Academia invitó a los ganadores a canjear sus figuras de yeso por las de metal chapadas en oro.

La actriz Joan Fontaine con su Oscar a mejor actriz por su papel en 'Sospecha', y el actor Gary Cooper con su Oscar a mejor actor por 'Sargento York' en 1942. (Getty Images)

Hay más de 20 categorías

Actualmente los Oscar premian desde actuación y dirección hasta maquillaje, sonido y efectos visuales. Estas categorías abarcan diversos aspectos técnicos y artísticos, desde mejor película, dirección y actuaciones, hasta montaje, guion, diseño de producción, sonido y efectos visuales.

La categoría más reciente de los Premios Oscar es Mejor Casting (reparto), que comenzará a entregarse en la próxima ceremonia, y pretende premiar películas estrenadas en 2025. Esta nueva categoría busca reconocer la importancia del trabajo de casting en la selección de elencos.