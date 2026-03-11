Cada año, la industria del cine se reúne para celebrar los Academy Awards, conocidos mundialmente como los Premios Oscar, los premios más prestigiosos del cine. Durante la ceremonia se reconoce a las mejores películas, actores, directores y todos los profesionales de la industria, sin embargo, pocos saben que su historia comenzó de forma mucho más modesta y hace casi un siglo.
Premios Oscar: historia, curiosidades y la icónica estatuilla que los convirtió en los más importantes del cine
Cada año, millones de personas alrededor del mundo siguen la ceremonia de los Oscar y aunque el espectáculo está lleno de glamour, historia y momentos virales, también tiene curiosidades que pocos conocen. Te presentamos 11 datos curiosos de los Oscar que quizá no sabías.
El nacimiento de los Oscar
Los premios fueron creados en 1927 por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, una organización fundada para promover el desarrollo de la industria del cine en Hollywood. La primera ceremonia se celebró el 16 de mayo de 1929 en el Hollywood Roosevelt Hotel en Los Ángeles.
El evento fue una cena privada con cerca de 270 invitados, muy lejos del espectáculo que hoy ven millones de personas.
¿Por qué se llaman Oscar?
Aunque el nombre oficial es Academy Awards, el apodo 'Oscar' comenzó a usarse en la década de 1930. Una de las historias más populares asegura que una bibliotecaria de la Academia comentó que la estatuilla se parecía a su tío Oscar. El nombre se volvió tan popular que la propia Academia lo adoptó oficialmente en 1939.
La famosa estatuilla
La icónica estatuilla dorada representa a un caballero sosteniendo una espada sobre un rollo de película. Está hecha principalmente de bronce recubierto de oro, mide aproximadamente 34 centímetros de altura y pesa cerca de 3.8 kilos. A lo largo de la historia, se han entregado más de tres mil estatuillas a los ganadores.
La estatuilla fue diseñada por Cedric Gibbons, director artístico de Metro-Goldwyn-Mayer, mientras que el artista estadounidense George Stanley se encargó de esculpir la figura siguiendo el diseño original de Gibbons.
Hubo Oscar hechos de yeso
Durante la Segunda Guerra Mundial, por escasez de metal, las estatuillas se fabricaron temporalmente con yeso pintado de color dorado. Tras la guerra, la Academia invitó a los ganadores a canjear sus figuras de yeso por las de metal chapadas en oro.
Hay más de 20 categorías
Actualmente los Oscar premian desde actuación y dirección hasta maquillaje, sonido y efectos visuales. Estas categorías abarcan diversos aspectos técnicos y artísticos, desde mejor película, dirección y actuaciones, hasta montaje, guion, diseño de producción, sonido y efectos visuales.
La categoría más reciente de los Premios Oscar es Mejor Casting (reparto), que comenzará a entregarse en la próxima ceremonia, y pretende premiar películas estrenadas en 2025. Esta nueva categoría busca reconocer la importancia del trabajo de casting en la selección de elencos.
¿Cuánto cuesta un Oscar?
De acuerdo con The Hollywood Reporter, fabricar una estatuilla cuesta aproximadamente entre 400 y 600 dólares. Aunque su valor de producción es ese, la Academia de Cine prohíbe su venta. Y para evitar que los ganadores vendan su estatuilla por una fortuna, en 1951, se estableció una regla: cualquier galardonado que quiera vender su Oscar, primer debe ofrecerlo a La Academia por 1 dolar. ¿Absurdo?
¿Se puede vender un Oscar?
Según las reglas de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, ni los ganadores ni sus herederos pueden vender un Oscar sin antes aplicar la regla anteriormente mencionada. No obstante, esta norma no aplica a los Oscar entregados antes de 1951, por lo que algunas piezas históricas han llegado al mercado y se han vendido en auténticas fortunas, por ejemplo; en 1999, Michael Jackson compró por 1.5 millones de dólares el Oscar de Lo que el viento se llevó, mientras que el de Orson Welles por Ciudadano Kane se vendió en 2011 por más de 800 mil dólares.
La Academia tiene más de diez mil votantes
Los ganadores son votados por los miembros de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que incluye a más de diez mil profesionales del cine: actores, directores, productores, guionistas y técnicos. Cada rama vota en su propia categoría, mientras que todos los miembros participan en la votación de Mejor Película.
La primera película ganadora fue 'Wings'
Wings (1927) ganó el primer premio a Mejor Película en la historia de los Oscar. Dirigida por William A. Wellman y producida por Paramount Pictures, esta película muda fue ambientada durante la Primera Guerra Mundial, centrado en dos jóvenes pilotos estadounidenses que se enamoran de la misma mujer.
El reparto principal incluía a Clara Bow, una de las estrellas más populares de la época, junto a Charles ‘Buddy’ Rogers y Richard Arlen. Esta película destacó por sus secuencias de vuelo, que fueron pioneras en la cinematografía aérea, y por su realismo en las escenas de combate.
El récord de más Oscar
Walt Disney tiene el récord de más premios. Con un total de 22 estatuillas a lo largo de su carrera. Además, recibió 4 Oscar honoríficos, sumando un total de 26 estatuillas, lo que lo convierte en la figura más premiada de la historia del cine, además de tener el récord de más más nominaciones para una persona en la historia con un total de 59.
Entre las estatuillas que ganó a Mejor cortometraje (dibujos animados), están: La tortuga y la liebre, Tres gatitos huérfanos y El patito feo.
Cómo se eligen los ganadores de los Oscar
La votación de los Premios Oscar es un proceso interno de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el que sus miembros eligen primero a los nominados y después a los ganadores en cada categoría. Los miembros votan de manera secreta y en línea, con nominaciones decididas por ramas profesionales y finalistas seleccionados por todos los miembros en la última etapa.
Las papeletas son tabuladas por una firma independiente, y los resultados se revelan durante la ceremonia de los Oscar.