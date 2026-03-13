Las cinco razones por las que Timothée Chalamet podría perder el Oscar

A unos días de los premios Oscar 2026 y con las votaciones ya cerradas, el favorito para ganar en la categoría de Mejor Actor, Timothée Chalamet, podría tener en riesgo su galardón.
Su campaña para esta edición de la premiación, en la que participa por haber interpretado al jugador de ping pong Marty Reisman en Marty Supreme, se vio marcada por varias controversias que afectaron su imagen y, en consecuencia, sus posibilidades de llevarse la estatuilla el domingo 15 de marzo, algo que hasta hace unas semanas parecía casi definitivo. Pero ¿qué ocurrió para que el favorito se convirtiera ahora en una opción menos segura?
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Una campaña marcada por la confianza
La campaña de Timothée Chalamet para Marty Supremefue sumamente exitosa en términos de marketing. Entre los elementos más recordados estuvieron la exclusiva chamarra de merchandising de la película, el uso constante del color naranja y los videos promocionales disruptivos, como uno en el que el actor aparecía sobre la Sphere de Las Vegas transformada en una pelota de ping pong.
Sin embargo, tal como indica el tagline de la película, la campaña también estuvo marcada por “soñar en grande” (dream big), la ambición y la seguridad en uno mismo, una actitud que Chalamet adoptó incluso desde antes de la promoción del filme.
Cuando el año pasado ganó el premio a Mejor Actor en los SAG Awards (ahora Actor Awards), dio un discurso muy comentado por la confianza con la que habló de su ambición dentro de la industria: “Sé que estamos en un negocio subjetivo, pero la verdad es que realmente estoy en busca de la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes”.
Aunque en su momento el actor recibió aplausos por su seguridad, con el paso del tiempo algunas voces comenzaron a señalar que esa actitud podía percibirse como arrogancia, algo que no fue bien recibido por parte de la comunidad cinematográfica e incluso por algunos de sus seguidores.
La polémica de Josh Safdie, el director de ‘Marty Supreme’
Este fue quizá el punto más controversial. En plena temporada de premios comenzaron a circular rumores sobre las razones de la separación de los hermanos Safdie , uno de ellos Josh Safdie, director de Marty Supreme.
Las especulaciones apuntan a que durante la filmación de Good Time, la película previa de los Safdie, hubo una escena íntima y de desnudez dirigida por Josh que involucraba a una actriz menor de edad junto a un actor mayor que acababa de salir de prisión. Trascendió que la situación habría incomodado a la actriz durante el rodaje y los hermanos fueron señalados por presuntamente permitir acoso sexual en el set.
Según filtraciones, Benny Safdie se enteró de lo sucedido años después y, ante su inconformidad con las decisiones de su hermano, terminaron separándose en 2023.
Aunque la escena no formó parte del corte final de la película, la situación generó una percepción negativa hacia Josh Safdie y, por extensión, comenzó a salpicar también a Marty Supreme y a su principal contendiente en los premios: Timothée Chalamet. Se cree que los votantes podrían negarse a premiar un proyecto asociado con una problemática de acoso sexual.
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La derrota de Timothée Chalamet en los BAFTA y los Actor Awards
A pesar de que Timothée comenzó la temporada de premios con éxito al consolidarse como Mejor Actor en los Golden Globes y los Critic’s Choice, las siguientes premiaciones, posteriores a la controversia de Josh Safdie, no reflejaron lo mismo.
En los BAFTA, el ganador resultó siendo el británico Robert Aramayo por su papel en I Swear; y en los más recientes Actor Awards, un fuerte indicador de cómo se verán los resultados en los Oscar, Michael B. Jordan se llevó el premio por Sinners. Esto finalmente muestra que su carrera que previamente se veía sólida, comenzó a debilitarse conforme fue transcurriendo la temporada de premios y ahora pone en duda si el actor continúa siendo el favorito para la última premiación.
Después del cierre de las votaciones de los Oscar el jueves pasado, algunas papeletas anónimas de miembros de la Academia comenzaron a circular. Entre las tendencias más sorprendentes está el hecho de que Timothée no apareció entre los primeros nombres para ganar en la categoría Mejor Actor, contrario a cómo empezó la temporada de premios y a las predicciones iniciales.
Aunque estas papeletas no revelan el resultado definitivo, sí ofrecen un insight de cómo se perfila la votación entre algunos miembros de la Academia. En la categoría de Mejor Actor, varios votos apuntan a que Chalamet no es el principal favorito. En cambio, los nombres que más se repiten son Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio y Ethan Hawke, resultados que refuerzan la idea de que el actor podría estar alejándose de las probabilidades de ganar.
El comentario de Timothée sobre la ópera y el ballet
La última polémica en la que se vio visto envuelto el actor y terminó por manchar su carrera rumbo a los Oscar fue un comentario que hizo en una conversación con Matthew McConaughey para Variety: “No quiero trabajar en ballet o en ópera donde es como: ‘Oye, mantengamos esto vivo aunque ya a nadie le importe", dijo el actor. A pesar de que añadió entre risas que respetaba a las personas de dichas disciplinas, su comentario fue ampliamente criticado entre el mundo del arte y figuras como Isabel Leonard, Deepa Johnny, Isaac Hernández y Alondra de la Parra criticaron su postura.
Usuarios de las redes también reprobaron los comentarios de Chalamet y defendieron las artes resaltando su importancia y la longevidad que tienen. La imagen del actor de Call Me By Your Name fue sumamente afectada tras el comentario e incluso causó decepción entre sus seguidores.
Estando tan cerca de la edición 98 de los Oscar, la campaña de Timothée Chalamet se ha visto fuertemente perjudicada y todo parece indicar que las probabilidades de que gane su primer Oscar han disminuido significativamente en las últimas semanas. Ahora solo queda esperar los resultados finales el domingo para ver si las polémicas no influyeron en su candidatura o si, por el contrario, terminaron por afectar tanto su campaña que le costaron la estatuilla.