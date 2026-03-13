Las cinco razones por las que Timothée Chalamet podría perder el Oscar

Una campaña marcada por la confianza

La campaña de Timothée Chalamet para Marty Supreme fue sumamente exitosa en términos de marketing. Entre los elementos más recordados estuvieron la exclusiva chamarra de merchandising de la película, el uso constante del color naranja y los videos promocionales disruptivos, como uno en el que el actor aparecía sobre la Sphere de Las Vegas transformada en una pelota de ping pong.



Sin embargo, tal como indica el tagline de la película, la campaña también estuvo marcada por “soñar en grande” (dream big), la ambición y la seguridad en uno mismo, una actitud que Chalamet adoptó incluso desde antes de la promoción del filme.

Cuando el año pasado ganó el premio a Mejor Actor en los SAG Awards (ahora Actor Awards), dio un discurso muy comentado por la confianza con la que habló de su ambición dentro de la industria: “Sé que estamos en un negocio subjetivo, pero la verdad es que realmente estoy en busca de la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes”.

Aunque en su momento el actor recibió aplausos por su seguridad, con el paso del tiempo algunas voces comenzaron a señalar que esa actitud podía percibirse como arrogancia, algo que no fue bien recibido por parte de la comunidad cinematográfica e incluso por algunos de sus seguidores.

Timothée Chalamet portando el naranja característico de Marty Supreme. (Getty Images)

La polémica de Josh Safdie, el director de ‘Marty Supreme’

Este fue quizá el punto más controversial. En plena temporada de premios comenzaron a circular rumores sobre las razones de la separación de los hermanos Safdie , uno de ellos Josh Safdie, director de Marty Supreme.

Las especulaciones apuntan a que durante la filmación de Good Time, la película previa de los Safdie, hubo una escena íntima y de desnudez dirigida por Josh que involucraba a una actriz menor de edad junto a un actor mayor que acababa de salir de prisión. Trascendió que la situación habría incomodado a la actriz durante el rodaje y los hermanos fueron señalados por presuntamente permitir acoso sexual en el set.

Según filtraciones, Benny Safdie se enteró de lo sucedido años después y, ante su inconformidad con las decisiones de su hermano, terminaron separándose en 2023.

Aunque la escena no formó parte del corte final de la película, la situación generó una percepción negativa hacia Josh Safdie y, por extensión, comenzó a salpicar también a Marty Supreme y a su principal contendiente en los premios: Timothée Chalamet. Se cree que los votantes podrían negarse a premiar un proyecto asociado con una problemática de acoso sexual.