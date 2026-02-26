Pepe Aguilar desea que Dios ilumine a las autoridades para que México recupere la armonía

Pepe Aguilar asegura que “todos estamos vulnerables” al hablar de la violencia en México

En la conversación con Tony Dandrades, Pepe Aguilar dejó claro que más allá de lo ocurrido cerca de su propiedad, el problema de violencia en México es estructural y afecta a todos los ciudadanos.

“Mira, yo creo que si vamos a hablar de la situación violenta que vive mi país, pues hay cosas mucho más grandes que eso. Eso que mencionas (el incidente cerca de su rancho “El Soyate”) solamente demuestra que todos estamos vulnerables”, expresó el cantante, para enfatizar que nadie está exento del contexto de inseguridad.

Pepe Aguilar asegura que en cuestión de violencia en México "todos estamos vulnerables" (Instagram / Pepe Aguilar)

Pepe insistió en que el episodio no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una realidad que impacta a millones de mexicanos.

“Eso que mencionas, solamente demuestra que todos estamos vulnerables y todos estamos, unos más que otros, por supuesto, más vulnerables que otros ante esta situación; que espero que pronto pase. Porque yo lo único que quiero para mi país es que haya paz”, añadió.