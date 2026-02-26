Pepe Aguilar desea que Dios ilumine a las autoridades para que México recupere la armonía

Pepe Aguilar habló sobre el clima de violencia que se vive en México tras los recientes operativos en Zacatecas que afectaron indirectamente a su familia y la caída de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras el operativo del domingo 22 de febrero.
Las declaraciones de Pepe Aguilar sobre la escalada de violencia que ha habido en semanas recientes en México fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Tony Dandrades, a través del canal de Youtube de este último.
En la charla, el intérprete de “Miedo” y “Por mujeres como tú” reflexionó sobre el incidente por el que se dijo que sus familiares habían quedado entre fuego cruzado cerca del rancho “El Soyate” y, también, sobre la percepción generalizada de inseguridad que permea en el país y que tuvo un punto álgido tras la captura y muerte de Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” y los estallidos de violencia ocasionados, presuntamente, por células integrantes del CJNG en distintos estados de la República.
Publicidad
Pepe Aguilar asegura que “todos estamos vulnerables” al hablar de la violencia en México
En la conversación con Tony Dandrades, Pepe Aguilar dejó claro que más allá de lo ocurrido cerca de su propiedad, el problema de violencia en México es estructural y afecta a todos los ciudadanos.
“Mira, yo creo que si vamos a hablar de la situación violenta que vive mi país, pues hay cosas mucho más grandes que eso. Eso que mencionas (el incidente cerca de su rancho “El Soyate”) solamente demuestra que todos estamos vulnerables”, expresó el cantante, para enfatizar que nadie está exento del contexto de inseguridad.
Pepe insistió en que el episodio no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una realidad que impacta a millones de mexicanos.
“Eso que mencionas, solamente demuestra que todos estamos vulnerables y todos estamos, unos más que otros, por supuesto, más vulnerables que otros ante esta situación; que espero que pronto pase. Porque yo lo único que quiero para mi país es que haya paz”, añadió.
Publicidad
Pepe Aguilar desea que Dios ilumine a las autoridades para que México recupere la armonía
Al hablar sobre la inseguridad, Pepe Aguilar también expresó su deseo de que el país logre recuperar la armonía.
“Espero que México pronto llegue a la paz que la gente buena —y los mexicanos buenos— nos merecemos, y desearles de todo corazón a la gente que toma las decisiones, que Dios los ilumine para que lleguemos rápido a ese lugar como mexicanos”, puntualizó.
¿Qué pasa con los hijos de Pepe Aguilar y sus polémicas?
Durante la entrevista también abordó los ataques constantes en redes sociales contra sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar. Reconoció que, aunque él está habituado a la crítica por su trayectoria, para ellos puede resultar más complejo lidiar con la exposición pública y los señalamientos digitales.
“Yo la verdad, ahorita ya hice el trabajo que tenía que hacer cuando tenían uno, dos, tres años. Ahora ellos tienen que vivir su vida”, expresó Pepe, quien destacó que la formación que recibió de su padre, Antonio Aguilar, ha sido fundamental para guiar a su familia en momentos de adversidad.
Asimismo, Pepe Aguilar habló sobre una posible reconciliación con su hijo Emiliano Aguilar y, lejos de rehuir a la polémica que pudo desatar la pregunta expresa del conductor, el intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo” respondió con serenidad.
“Es mi hijo. Yo siempre voy a desearles a mis hijos lo mejor de la vida. Si lo mejor de la vida para él es reconciliarse conmigo, pues so be it (que así sea). Pero siempre le voy a desear lo mejor. Yo no tengo problemas con él”, aseguró el cantante de 57 años.