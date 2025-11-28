Así fue la íntima cena de Thanksgiving que unió a los Aguilar y a Christian Nodal

La familia Aguilar celebró este 2025 el Thanksgiving con una noche íntima y tradicional, que fue compartida a través de redes sociales por Ángela Aguilar. La joven cantante mostró momentos del encuentro familiar, donde estuvieron sus hermanos, su papá, su mamá y por supuesto, su esposo, Christian Nodal.
La mesa, iluminada por velas y servida con el tradicional pavo y sus guarniciones típicas, se convirtió en el escenario perfecto para reflejar la unión de la dinastía Aguilar. A la celebración se sumaron Pepe Aguilar, su esposa, Aneliz, Leonardo y Aneliz Aguilar-
Por supuesto, no faltaron Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuya presencia conjunta evidencia su integración total a esta tradición familiar, justo en un momento en el que su relación ha estado bajo el escrutinio mediático.
A pesar de que en los últimos meses Ángela ha optado por mantener un perfil más discreto y distanciarse de la exposición constante en redes sociales, la cantante decidió compartir en sus historias de Instagram los mejores momentos de este día especial.
Ángela Aguilar y Christian Nodal: una boda religiosa en puerta para 2026
Ángela Aguilar confirmó que sellará su unión con Christian Nodal por la iglesia en mayo de 2026, tras haberse casado por lo civil en julio de 2024.
Según lo compartido por la cantante durante un encuentro con sus fans la ceremonia religiosa representará un paso importante en su relación: “¡Me voy a casar en mayo, por la iglesia!” anunció.
Por su parte, Nodal confirmó que él también ve la boda como algo inminente, describiéndola como “bien mexicanota” y expresando su deseo de que refleje sus raíces.