Así fue la íntima cena de Thanksgiving que unió a los Aguilar y a Christian Nodal

Los Aguilar y Christian Nodal celebran Thanksgiving

La celebración del Thanksgiving reunió a la familia Los Aguilar y al cantante Christian Nodal en una íntima cena de la cual Ángela Aguilar nos hizo testigos a través de sus redes sociales.

La mesa, iluminada por velas y servida con el tradicional pavo y sus guarniciones típicas, se convirtió en el escenario perfecto para reflejar la unión de la dinastía Aguilar. A la celebración se sumaron Pepe Aguilar, su esposa, Aneliz, Leonardo y Aneliz Aguilar-

Ángela y Nodal celebran Thanksgiving. (Instagram)

Por supuesto, no faltaron Christian Nodal y Ángela Aguilar, cuya presencia conjunta evidencia su integración total a esta tradición familiar, justo en un momento en el que su relación ha estado bajo el escrutinio mediático.

A pesar de que en los últimos meses Ángela ha optado por mantener un perfil más discreto y distanciarse de la exposición constante en redes sociales, la cantante decidió compartir en sus historias de Instagram los mejores momentos de este día especial.