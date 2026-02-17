Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado en Zacatecas

Contrario a versiones iniciales, las cuales sugerían que Pepe Aguilar estuvo presente durante los hechos, el fiscal de Zcatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que los presentes en el lugar fueron su hija Ángela y su yerno Nodal, quienes se encontraban saliendo del rancho familiar El Soyate, ubicado en las inmediaciones de la carretera federal 54.

"Y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian, vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados", aseguró.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Getty Images)

De acuerdo con el fiscal, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando un grupo delictivo atacó a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), un cuerpo especializado en el combate al crimen en la entidad. El enfrentamiento se habría desatado tras la detención de presuntos integrantes de una célula criminal en la zona.

