La tarde del viernes pasado, Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en testigos de un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y presuntos civiles armados en Zacatecas, confirmó el fiscal general de la entidad, Cristian Paul Camacho Osnaya.
Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento armado en Zacatecas
Contrario a versiones iniciales, las cuales sugerían que Pepe Aguilar estuvo presente durante los hechos, el fiscal de Zcatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que los presentes en el lugar fueron su hija Ángela y su yerno Nodal, quienes se encontraban saliendo del rancho familiar El Soyate, ubicado en las inmediaciones de la carretera federal 54.
"Y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian, vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados", aseguró.
De acuerdo con el fiscal, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando un grupo delictivo atacó a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), un cuerpo especializado en el combate al crimen en la entidad. El enfrentamiento se habría desatado tras la detención de presuntos integrantes de una célula criminal en la zona.
Los detenidos tras el enfrentamiento
La fiscalía detalló que tanto Ángela Aguilar como Nodal no fueron objetivo del ataque ni resultaron lesionados; tampoco sus vehículos sufrieron daños. Ante la situación, ambos se retiraron del lugar junto con su equipo de seguridad y buscaron refugio en la casa principal de la familia Aguilar, situada a pocos kilómetros del rancho.
Posteriormente, cuando la situación fue controlada por las autoridades, se coordinó su traslado por vía hacia el aeropuerto y, desde allí, su regreso a la Ciudad de México. El fiscal también negó que alguno de los presentes haya entrado en estado de shock, subrayando que contaban con su propio equipo de seguridad.
Tras el enfrentamiento, la fiscalía informó que cuatro personas presuntamente vinculadas con el hecho fueron detenidas por las autoridades estatales. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones públicas sobre el suceso.