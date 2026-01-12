Christian Nodal acaba de cumplir 27 años, y lo celebró con varias jornadas de fiesta junto a su esposa, Ángela Aguilar, y la familia Aguilar en Zacatecas. Entre los momentos más comentados estuvo el emotivo regalo que le hizo su suegro, Pepe Aguilar, quien lo sorprendió con un presente significativo en el festejo familiar.
Pepe Aguilar sorprende a Christian Nodal con exclusivo regalo por su cumpleaños 27
Pepe Aguilar sorprende a Christian Nodal con exclusivo regalo por su cumpleaños 27
De acuerdo con reportes de Ventaneando, Pepe Aguilar, figura emblemática de la música ranchera y padre de Ángel, le dio a Christian Nodal un regalo muy especial por su cumpleaños número 27, como muestra de cariño en medio de las celebraciones conocidas como Nodal Fest.
Esta celebración familiar se realizó en El edén, un antro ubicado en una mina de Zacatecas, y fue parte de un fin de semana de festejos que incluyeron música en vivo, mariachi y una temática inspirada en los piratas del cine, en honor a los gustos personales del cantante.
"Terminó a la 1 de la mañana”, y al insistir sobre la actitud del cantante, añadió: “Ay, no más dice adiós. Anoche le regalaron un caballo. El suegro” , mencionó una fuente a la emisión.
La presencia de Pepe Aguilar en el festejo no solo marcó un momento emotivo entre suegro y yerno, sino que también subrayó la relación cada vez más estrecha entre Nodal y la Dinastía Aguilar, familia con una larga tradición musical en México.
Christian Nodal incluso ha compartido en el pasado momentos de cariño con Pepe en eventos públicos, reforzando la idea de que la relación personal ha evolucionado más allá de lo estrictamente profesional.
Así fue la celebración por el cumpleaños 27 de Christian Nodal
La celebración de los 27 años de Nodal fue un evento íntimo pero cargado de detalles que reflejan el estilo y la historia personal del cantante. La pareja inició las festividades con una callejoneada tradicional por el centro histórico de Zacatecas, acompañados de mariachi y familiares, antes de trasladarse a una fiesta privada con temática de piratas.
En el evento, Nodal también interpretó varios de sus éxitos acompañado de mariachi, y en uno de los momentos más virales, Ángela Aguilar se unió a él para cantar a dueto Dime Cómo Quieres, canción que juntos popularizaron en 2020.
Con este detalle familiar y las celebraciones que se extendieron por varios días en Zacatecas, Christian Nodal vivió un cumpleaños 27 lleno de música, tradición y cariño familiar, destacando especialmente el gesto de Pepe Aguilar como parte de un vínculo que ha evolucionado con el tiempo entre dos generaciones de la música mexicana.