Pepe Aguilar sorprende a Christian Nodal con exclusivo regalo por su cumpleaños 27

De acuerdo con reportes de Ventaneando, Pepe Aguilar, figura emblemática de la música ranchera y padre de Ángel, le dio a Christian Nodal un regalo muy especial por su cumpleaños número 27, como muestra de cariño en medio de las celebraciones conocidas como Nodal Fest.

Esta celebración familiar se realizó en El edén, un antro ubicado en una mina de Zacatecas, y fue parte de un fin de semana de festejos que incluyeron música en vivo, mariachi y una temática inspirada en los piratas del cine, en honor a los gustos personales del cantante.



"Terminó a la 1 de la mañana”, y al insistir sobre la actitud del cantante, añadió: “Ay, no más dice adiós. Anoche le regalaron un caballo. El suegro” , mencionó una fuente a la emisión.

La presencia de Pepe Aguilar en el festejo no solo marcó un momento emotivo entre suegro y yerno, sino que también subrayó la relación cada vez más estrecha entre Nodal y la Dinastía Aguilar, familia con una larga tradición musical en México.

Christian Nodal incluso ha compartido en el pasado momentos de cariño con Pepe en eventos públicos, reforzando la idea de que la relación personal ha evolucionado más allá de lo estrictamente profesional.

